Στην Κέρκυρα για τα 162 χρόνια από την Ένωση με την Ελλάδα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δείτε φωτογραφίες
Συνοδευόταν από τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια και τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας γιόρτασε σήμερα την ονομαστική του εορτή στην Κέρκυρα όπου συμμετείχε στις εκδηλώσεις για την 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα.
Ο κ. Τασούλας, που συνοδευόταν από τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια και τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, παρακολούθησε την δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα και προσκύνησε την κάρα του Αγίου που άνοιξε ειδικά για τον Πρόεδρο.
Στη συνέχεια, μετά την παρέλαση παρακολούθησε την επίδειξη του αεροσκάφους F16 «Ζευς» που έφτασε από την Αγχίαλο και προχώρησε σε μια σειρά από εντυπωσιακούς ελιγμούς πάνω από την Κέρκυρα ενώ ο Πρόεδρος, ο υπουργός Αμυνας και άλλοι επίσημοι παρακολουθούσαν από την μικρή πλατεία με το άγαλμα του Καποδίστρια.
