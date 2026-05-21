Ο Γουίλεμ Νταφόε θυμήθηκε μία από τις πρώτες επισκέψεις του στην Ελλάδα πριν από 40 χρόνια: Ήταν μια αξέχαστη στιγμή
Ο ηθοποιός που ταξίδεψε στη χώρα για την πρεμιέρα της νέας του ταινίας ανέτρεξε στην επίσκεψή του στη Λέσβο
Μία από τις πρώτες φορές που επισκέφτηκε την Ελλάδα θυμήθηκε ο Γούιλεμ Νταφόε. Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός βρέθηκε στη χώρα για την πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Το πάρτυ γενεθλίων». Σε συνέντευξη που παραχώρησε ανέτρεξε σαράντα χρόνια περίπου πίσω, περιγράφοντας την παραμονή του στη Λέσβο. Όπως είπε, επρόκειτο για μία αξέχαστη στιγμή.
Ο Γούιλεμ Νταφόε μίλησε στον Άρη Καβατζίκη, με τη συνέντευξη να προβάλλεται στην εκπομπή «Buongiorno», την Πέμπτη 21 Μαΐου, υπογραμμίζοντας τη σύνδεσή του με την Ελλάδα από τα παιδικά του ακόμα χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, σημείωσε: «Όταν ήμουν παιδί, στο Midwest, στο Wisconsin, μεγάλωσα με μια ελληνοαμερικάνικη οικογένεια, και ξέρω ότι είναι κάτι διαφορετικό, αλλά και οι δυο γονείς γεννήθηκαν στην Ελλάδα. Ο μικρός μου φίλος, όταν ήμουν παιδί, γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά, μεγάλωσα κοντά τους και είχαν πολλά παραδοσιακά πράγματα για τη μουσική, και το πώς ήταν το σπίτι τους και το φαγητό, και ίσως αυτό φύτεψε κάποιου είδους σπόρο».
Στη συνέχεια της συνέντευξής του, ο ηθοποιός μίλησε για μία από τις πρώτες φορές που ταξίδεψε στη χώρα. Πριν από σαράντα περίπου χρόνια είχε βρεθεί στη Λέσβο μαζί με την τότε σύντροφό του και το παιδί του. «Μια από τις πρώτες φορές που ήρθα στην Ελλάδα, είχα έναν φίλο, που έκανε η μητέρα του, κάποια έρευνα στη Λέσβο, και αυτό ήταν μάλλον πριν από 40 χρόνια. Η Λέσβος τότε δεν ήταν καθόλου τουριστικό νησί. Ήταν μια αξέχαστη στιγμή, και θυμάμαι ένα μεγάλο ξενοδοχείο που χτίστηκε για επίσημες επισκέψεις, και ήταν άδειος. Ήμουν ο μόνος καλεσμένος εκεί με τη σύντροφο και τον γιο μου, που ήταν ένα μικρό παιδάκι».
Συνεχίζοντας την περιγραφή του, ο Νταφόε σημείωσε: «Ήμασταν οι μόνοι εκεί, ήταν ένα τεράστιο ξενοδοχείο και τρία άτομα του προσωπικού που φορούσαν πολλά διαφορετικά καπέλα γιατί προσπαθούσαν να το λειτουργήσουν. Μια μέρα, καθώς επιστρέψαμε από την πόλη τη Μυτιλήνη, υπήρχαν πολλά λεωφορεία εκεί και σκεφτήκαμε ότι έφτασαν οι τουρίστες. Προφανώς υπήρξε μια επίσημη επίσκεψη εκεί για ΑμεΑ και όλο το ξενοδοχείο γέμισε με ανθρώπους που έκαναν διακοπές, και ήμασταν μαζί τους. Οπότε ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία».
Τέλος, ο Γούιλεμ Νταφόε διευκρίνισε ότι ακολουθεί έναν τρόπο ζωής που διαφέρει από αυτό των διάσημων προσώπων: «Δεν έχω τον τρόπο ζωής των διασημοτήτων. Δουλεύω και κρατώ χαμηλό προφίλ εκτός δουλειάς». Τώρα είμαι περισσότερο στη Ρώμη παρά στη Νέα Υόρκη… Η Ρώμη είναι το σπίτι μου. Οι Αμερικανοί έχουν τελείως διαφορετικό τρόπο ζωής από τους Ευρωπαίους».
