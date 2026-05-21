Ολυμπιακός: Μία ανάσα από τη Μπράιτον ο Κοστίνια
Η αγγλική ομάδα μετά την απόκτηση του Μπάμπη Κωστούλα το καλοκαίρι του 2025, ετοιμάζεται και πάλι να αγοράσει παίκτη από τον Ολυμπιακό
Το ενδιαφέρον της Μπράιτον για τον Κοστίνια ήταν γνωστό εδώ και αρκετές ημέρες, ωστόσο τις τελευταίες ώρες οι εξελίξεις έχουν... τρέξει και δεν αποκλείεται μέχρι το τέλος της ημέρας να έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή.
Παρόλο που υπήρχε ενδιαφέρον και από τη Μπόρνμουθ, οι «γλάροι» με τις κινήσεις που έκαναν κατάφεραν να αποκτήσουν το προβάδισμα και πλέον μένουν οι τυπικές λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί το deal .
Άρα ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για 2 δεξιά μπακ καθώς ο Ροντινέϊ πλέον θα υπολογίζεται περισσότερο ως εξτρέμ και ενώ ο Τσάπρας του Λεβαδειακού αποτελεί έναν βασικό εγχώριο στόχο. Συν τοις άλλοις σε τούτη τη στιγμή μοιάζει πιθανή και η αποχώρηση του Ζουλιάν Μπιανκόν, που βοηθούσε και ως προς την θέση του δεξιού μπακ.
Από την άλλη κινητικότητα θα προκύψει και με τον Ορτέγα με ευρωπαϊκές ομάδες και η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι θα προκύψει και ένα νέο πρόσωπο ως προς την θέση του αριστερού μπακ. Υπό αυτό το πρίσμα ο Ολυμπιακός είναι πιθανό να μπει σε διασικασία απόκτησης τριών ακραίων μπακ (2 για δεξιά και 1 για αριστερά).
