Η Google αλλάζει την μπάρα αναζήτησης για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια, ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Gemini Spark is your new 24/7 personal AI agent.



Give it a task and it works autonomously in the background, even if your phone and laptop are turned off. You choose to turn it on and it's designed to check with you before taking major actions. #GoogleIO — Google Gemini (@GeminiApp) May 19, 2026

Introducing Antigravity 2.0, a new standalone desktop application that delivers fully on that original glimpse of a truly agent-optimized experience.



Rebuilt from the ground up with multi-agent teams, scheduled tasks, native voice and one-click integration with other Google… pic.twitter.com/Mgrpnctesf — Google Antigravity (@antigravity) May 19, 2026

«Gemini Omni», εργαλείο επεξεργασίας φωτογραφιών και βίντεο

We’re dropping Gemini Omni: our first step towards a model that can create anything from anything - starting with video.



It combines Gemini’s intelligence with our generative media systems - representing a leap forward in world understanding, multimodality, and editing 🧵 pic.twitter.com/GAtqzr0VIV — Google DeepMind (@GoogleDeepMind) May 19, 2026

Gemini σε γυαλιά ηλίου και μυωπίας

Ο Richard Kramer, οικονομικός αναλυτής της Arete Research, δήλωσε ότι οι αλλαγές βοηθούσαν την Google να κερδίζει περισσότερα χρήματα από τη διαφήμιση. Πέρυσι, τα κλικ στις διαφημίσεις της Google αυξήθηκαν κατά 6%, ενώ η εταιρεία χρέωνε 7% περισσότερο για κάθε κλικ., φτάνοντας τα«Το ανοιχτό διαδίκτυο βρίσκεται σε φάση εξαφάνισης», δήλωσε ο κ. Kramer, αναφερόμενος στον τρόπο, με τον οποίο η διαδικτυακή κίνηση συχνά ξεκινά και τελειώνει πλέον με μια επίσκεψη στην Google, αντί για την επίσκεψη σε άλλους ιστότοπους. «».Η μεταμόρφωση της Google μέσω της τεχνητής νοημοσύνης ξεχωρίζει ιδιαίτερα στην αναζήτηση. Το 2024 η εταιρεία σταμάτησε να απαντά σε ορισμένες ερωτήσεις με μια λίστα ιστότοπων και αντ' αυτού παρείχε αυτόματα δημιουργημένες απαντήσεις που ονομάζονται «». Πέρυσι, πρόσθεσε μια καρτέλα αναζήτησης που ονομάζεται «», όπου οι χρήστες μπορούν να κάνουν πολλαπλές ερωτήσεις για το ίδιο θέμα, όπως θα έκαναν με ένα chatbot. Η Google δήλωσε ότι αυτές οι λειτουργίες συνδυάζονται. Στις αναζητήσεις που παρέχουν «A.I. Overviews», οι χρήστες μπορούν να υποβάλλουν συμπληρωματικές ερωτήσεις στη λειτουργία «A.I. Mode», κάτι που ο κ. Πιτσάι χαρακτήρισε ως «αποκάλυψη».Η Google φέρνει, επιπλέον, στην αναζήτηση μία από τις μεγαλύτερες καινοτομίες της τεχνητής νοημοσύνης, τον. Όταν οι χρήστες ερευνούν σύνθετα θέματα, όπως η αστροφυσική, το Gemini μπορεί να δημιουργήσειγια να παρέχει μια πιο εμπεριστατωμένη απάντηση από την προηγούμενη λίστα ιστότοπων. Η λειτουργία βασίζεται σε πρόσφατα προϊόντα των Anthropic και OpenAI, οι οποίες δημιούργησαν εργαλεία που συμπληρώνουν αυτόματα κώδικα και παράγουν πράκτορες για την αυτοματοποίηση εργασιών όπως η διαχείριση email, η έρευνα και οι επαναλαμβανόμενες εργασίες γραφείου.Η Google ανακοίνωσε ότι εισάγει μια εναλλακτική λύση για τους πράκτορες που βασίζονται στο Claude Code της Anthropic και το Codex της OpenAI. Με την ονομασία», η υπηρεσία είναι ενσωματωμένη στο Gmail, τα Docs και άλλα προϊόντα της Google, όπου μπορεί να μετατρέψει σημειώσεις συσκέψεων που είναι διάσπαρτες σε email και συνομιλίες σε ένα. Μπορεί, ακόμη, να διαβάζει και να συντάσσει email.Η εταιρεία παρουσίασε και μια. Με την ονομασία «», η Google δήλωσε ότι θα έχει πρόσβαση στο Gemini 3.5 Flash και θα είναι σε θέση να προσφέρει τεράστια εξοικονόμηση κόστους για εταιρείες που επεξεργάζονται καθημερινά τεράστιες ποσότητες δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης για τη σύνταξη κώδικα.Παρόλο που πολλά εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης έχουν προωθήσει τα μοντέλα τους για την εκτέλεση πιο σύνθετων εργασιών, η Google έχει επικεντρωθεί στην, όπως το shopping και το YouTube. Οι αγοραστές μπορούν πλέον να δημιουργήσουν ένα καλάθι αγορών στην αναζήτηση ή στο YouTube καθώς περιηγούνται για προϊόντα, αντί να μεταβαίνουν στον ιστότοπο ενός εμπόρου για να αποθηκεύσουν αντικείμενα προς αγορά.Το καλάθι αγορών της Google που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη θα προτείνει εκπτώσεις, όταν τα προϊόντα βγαίνουν σε προσφορά και θα προειδοποιεί τους χρήστες, όταν επιλέγουν αντικείμενα που ενδέχεται να είναι ασυμβίβαστα μεταξύ τους, όπως η επιλογή λανθασμένων τσιπ κατά τη συναρμολόγηση ενός εξατομικευμένου υπολογιστή ή λανθασμένων φίλτρων κατά την αγορά μιας καφετιέρας.Η Google σχεδιάζει, επίσης, να φέρει το. Η εταιρεία δημιούργησε ένα εργαλείο επεξεργασίας που ονομάζεται «», το οποίο θα επιτρέπει στους χρήστες, για παράδειγμα, να αλλάξουν ένα βίντεο διακοπών στην εφαρμογή Gemini, ζητώντας από το σύστημα να αφαιρέσει κάποιον από το φόντο. Η εταιρεία δήλωσε ότι τα εργαλεία επεξεργασίας θα είναι διαθέσιμα και στην εφαρμογή φωτογραφιών της στο μέλλον.Το Omni λειτουργεί ως. Η Google δήλωσε ότι, χρησιμοποιώντας εντολές όπως «βίντεο που εξηγούν ένα απόσπασμα από ένα σχολικό βιβλίο» ή «απεικόνιση ενός φανταστικού χαρακτήρα από ένα σκίτσο». Σε αντίθεση με το Sora, ένα δωρεάν εργαλείο δημιουργίας βίντεο της OpenAI που έχει καταργηθεί, το εργαλείο δημιουργίας βίντεο του OmniΟ Koray Kavukcuoglu, διευθυντής τεχνολογίας στο Google DeepMind, το εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας, δήλωσε ότι η ενσωμάτωση του Gemini στα προϊόντα της Google θα βοηθήσει την εταιρεία να διατηρήσει το προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών της, χάρη στις πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες των χρηστών. «Αυτή η ανατροφοδότηση, αυτό το σήμα που λαμβάνουμε, είναι η πιο σημαντική ροή πληροφοριών που διαθέτουμε», είπε.Η Google δήλωσε ότι θα φέρει τοαυτό το φθινόπωρο σε συνεργασία με τη Samsung Electronics και τις εταιρείες γυαλιών Warby Parker και Gentle Monster. Τα γυαλιά, τα οποία θα λειτουργούν παρόμοια με τα έξυπνα γυαλιά Ray-Ban της Meta, διαθέτουν κάμερα, μικρόφωνο και ηχεία, ώστε οι χρήστες να μπορούν να ρωτούν το Gemini για το περιβάλλον τους, όπως το όνομα ενός μνημείου που κοιτάζουν. Ο David Gilboa, συνδιευθύνων σύμβουλος της Warby Parker, είπε ότι είχε φορέσει τα γυαλιά για να ζητήσει καθοδήγηση από το Gemini ενώ εγκαθιστούσε ένα νέο κάθισμα αυτοκινήτου για την 3χρονη κόρη του, και επίσης το χρησιμοποίησε όταν εκείνη ρωτούσε «Γιατί;» για κάθε είδους πράγματα. «Αυτά τα γυαλιά έχουν αποτελέσει μια τεράστια ανακάλυψη. Μπορώ πραγματικά να της δίνω ακριβείς πληροφορίες για τις ερωτήσεις της», επεσήμανε.