Το βλέμμα στη Ντάουνινγκ Στριτ στρέφει ο Γουές Στρίτινγκ μετά την παραίτησή του

Ο πρώην υπουργός Υγείας θεωρείται ένας από τους πιο πιθανούς διαδόχους του Κιρ Στάρμερ - «Εκεί που χρειαζόμαστε όραμα, έχουμε κενό. Εκεί που χρειαζόμαστε κατεύθυνση, κινούμαστε σαν χαμένοι», έγραφε στην επιστολή αποχώρησης





Γουές Στρίτινγκ παραιτήθηκε σήμερα από τη θέση του υπουργού Υγείας της βρετανικής κυβέρνησης, αμφισβητώντας ευθέως την ηγεσία του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ο οποίος πλέον ακροβατεί επί ξυρού ακμής.Για ημέρες, ο Στάρμερ αγωνίζεται για την πολιτική του επιβίωση μετά τις καταστροφικές για τους Εργατικούς τοπικές εκλογές της περασμένης Κυριακής, έπειτα από πολυάριθμες αντιπαραθέσεις που είχαν ήδη αποδυναμώσει το κυβερνών κόμμα.Ύστερα από ημέρες εκκλήσεων από έναν αυξανόμενο αριθμό βουλευτών των Εργατικών προς τον Στάρμερ είτε να παραιτηθεί είτε να καθορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, ο Στρίτινγκ γίνεται ο πρώτος ανώτερος υπουργός της κυβέρνησης που παραιτείται, έπειτα από παραιτήσεις υφυπουργών.Εντούτοις, η παραίτησή του δεν οδηγεί σε επίσημη εκκίνηση διαδικασίας αμφισβήτησης της ηγεσίας του Στάρμερ.Η πίεση στον ηγέτη των Εργατικών εντάθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όταν τέσσερις υφυπουργοί παραιτήθηκαν και 86 από τους 403 βουλευτές του κόμματός του ζήτησαν την παραίτησή του.«Είναι πλέον σαφές ότι δεν θα ηγηθείτε του Εργατικού Κόμματος στις επόμενες γενικές εκλογές», που έχουν προγραμματιστεί για το 2029, «και όπου εκεί που χρειαζόμαστε όραμα, υπάρχει κενό», έγραψε στην εξαιρετικά επικριτική επιστολή παραίτησής του που απευθύνεται στον πρωθυπουργό.«Οι βουλευτές των Εργατικών και τα συνδικάτα των Εργατικών θέλουν η συζήτηση για το τι θα ακολουθήσει να είναι μια μάχη ιδεών, όχι προσωπικοτήτων ή ασήμαντου φραξιονισμού», τονίζει ο Στρίτινγκ στην επιστολή που ανήρτησε στο Χ.«Αυτή πρέπει να είναι ευρεία και να περιλαμβάνει το καλύτερο δυνατό πεδίο υποψηφίων. Υποστηρίζω αυτή την προσέγγιση και ελπίζω ότι θα τη διευκολύνετε», προσθέτει στην επιστολή του.«Εκεί που χρειαζόμαστε όραμα, έχουμε κενό. Εκεί που χρειαζόμαστε κατεύθυνση, κινούμαστε σαν χαμένοι», τόνισε ο Στρίτινγκ, επικρίνοντας την ομιλία του Στάρμερ τη Δευτέρα, με την οποία ο Βρετανός ηγέτης ήλπιζε ότι θα σταματούσε τα αιτήματα για την παραίτησή του.Ο 43χρονος Στρίτινγκ αναμένεται ευρέως να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος και την πρωθυπουργία. Είναι δημοφιλής στη δεξιά πτέρυγα των Εργατικών, αλλά αντιμετωπίζεται αρνητικά από αριστερούς βουλευτές, οι οποίοι θα προτιμούσαν την Άντζελα Ρέινερ ή τον δήμαρχο του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ ως αρχηγό του κόμματος.

Ωστόσο, ο Στρίτινγκ δεν έχει επιβεβαιώσει την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα για την ηγεσία των Εργατικών και έτσι να προσπαθήσει να εκθρονίσει ο ίδιος τον Στάρμερ.



Σε μια περαιτέρω περιπλοκή της κατάστασης, η πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ρέινερ η οποία είχε αναγκαστεί να παραιτηθεί τον Σεπτέμβριο αφού παραδέχθηκε ότι κατέβαλε μικρότερο φόρο για την αγορά ενός σπιτιού, ανακοίνωσε σήμερα ότι «αθωώθηκε» από τις κατηγορίες που αφορούσαν τη φορολογική αυτή υπόθεση, μια εξέλιξη που της ανοίγει τον δρόμο να διεκδικήσει ενδεχομένως την ηγεσία του κόμματος και να αντικαταστήσει τον Κιρ Στάρμερ στη Ντάουνινγκ Στριτ.



Σημαντική προσωπικότητα της αριστερής πτέρυγας του κόμματος η 46χρονη Ρέινερ, όταν ρωτήθηκε για μια πιθανή υποψηφιότητα, απέρριψε το ενδεχόμενο να ξεκινήσει η ίδια την κούρσα: «Ήμουν σαφής ότι δεν πρόκειται να αμφισβητήσω τον πρωθυπουργό», δήλωσε στο Guardian, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι ο Στάρμερ θα πρέπει να «εξετάσει» το ενδεχόμενο να αποχωρήσει.



Εξέφρασε, ωστόσο, την προθυμία να «παίξει τον ρόλο της», υπονοώντας ότι θα μπορούσε να συμμετάσχει στην κούρσα σε περίπτωση που κάποιο άλλο ηγετικό στέλεχος των Εργατικών συμμετείχε.



Σύμφωνα με τους κανονισμούς του κόμματος, κάθε υποψήφιος πρέπει να εξασφαλίσει την υποστήριξη 81 βουλευτών των Εργατικών - το 20% των κοινοβουλευτικών μελών του Εργατικού Κόμματος - για να ξεκινήσει μια εσωτερική διαδικασία εκλογής ηγεσίας.



Ωστόσο, υπάρχει ένα σημαντικό εμπόδιο για τον Μπέρναμ: ο 56χρονος δήμαρχος, η πιο δημοφιλής πολιτική προσωπικότητα των Εργατικών, πρέπει πρώτα να εκλεγεί βουλευτής προτού μπορέσει να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος.



Το όνομα του Αλ Καρνς, ενός 46χρονου πρώην αξιωματικού του ναυτικού και βουλευτή του Μπέρμιγχαμ, κυκλοφορεί επίσης στον Τύπο. Σύμφωνα με τους Times, φέρεται να είναι έτοιμος να συμμετάσχει στην κούρσα «αν κάποιος δώσει το σύνθημα».