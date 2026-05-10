Η τρυφερή ανάρτηση της Κιμ Καρντάσιαν για τα γενέθλια του γιου της: Σ' αγαπώ τόσο πολύ
Ο Psalm, που είναι το μικρότερο παιδί της οικογένειας, έκλεισε τα 7
Τα γενέθλιά του έχει ο γιος της Κιμ Καρντάσιαν Psalm και θέλησε να του ευχηθεί δημόσια μέσα από μία ανάρτηση στα social media, εκφράζοντας την αγάπη της για εκείνον.
Η τηλεπερσόνα δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Παρασκευή 9 Μαΐου φωτογραφίες από την καθημερινότητά τους και δήλωσε πως είναι πολύ περήφανη που τον βλέπει να μεγαλώνει και να εξελίσσεται σε έναν ευγενικό και έξυπνο άντρα.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κιμ Καρντάσιαν έγραψε: «Εφτά χρόνια που σε αγαπώ και μαθαίνω από σένα κάθε μέρα. Είμαι τόσο περήφανη για το πόσο ευγενικός, έξυπνος και ξεχωριστός είσαι, και ελπίζω ότι τα γενέθλιά σου θα είναι γεμάτα από πολλά πόκεμον και μοτοσικλέτες. Σ'αγαπώ τόσο πολύ. Χρόνια πολλά στο -για πάντα- μωρό μου».
Ο Psalm είναι ο μικρός της οικογένειας. Η Κιμ Καρντάσιαν έχει αποκτήσει τρία παιδιά ακόμη, από τον γάμο της με τον Κάνιε Γουέστ που έλαβε τέλος το 2021 αλλά το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 2022.
