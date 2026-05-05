Κιμ Καρντάσιαν: Εμπνευσμένο από το 1960 το εντυπωσιακό σύνολο από μπρούτζο και δέρμα που έβαλε στο Met Gala
Το ρούχο της τηλεπερσόνας προήλθε από καλούπι ενός μοντέλου που τραβήχτηκε τη δεκαετία του 1960
Με ένα σύνολο εμπνευσμένο από τη δεκαετία του 1960, που συνδύαζε μπρούτζο και δέρμα, εμφανίστηκε η Κιμ Καρντάσιαν στο Met Gala 2026, επιλέγοντας μια δημιουργία εναρμονισμένη με το φετινό θέμα της διοργάνωσης, που ήταν «η μόδα ως τέχνη».
Η τηλεπερσόνα έδωσε τη Δευτέρα 4 Μαΐου το «παρών» στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, ποζάροντας στο κόκκινο χαλί με σύνολο σε πορτοκαλί αποχρώσεις. Για τη δημιουργία του look της, συνεργάστηκε με τον Βρετανό καλλιτέχνη Allen Jones, το δίδυμο Patrick Whitaker και Keir Malem, καθώς και τη δημιουργική διευθύντρια Nadia Lee Cohen.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Whitaker και Malem ειδικεύονται στη δημιουργία δερμάτινων ενδυμάτων υψηλής ραπτικής, έχοντας συνεργαστεί με κορυφαίους οίκους μόδας, αλλά και με τη βιομηχανία του κινηματογράφου, σχεδιάζοντας κοστούμια για ταινίες όπως τα «The Dark Knight», «Captain America: The First Avenger» και «300: Rise of an Empire».
Σύμφωνα με το περιοδικό People, το σύνολο της Καρντάσιαν περιλάμβανε έναν μπρούτζινο θώρακα με ψηλό λαιμό, σε συνδυασμό με μια χειροποίητα βαμμένη δερμάτινη φούστα σε μοτίβο color-block, η οποία παρέμενε ανοιχτή στο μπροστινό μέρος, δημιουργώντας πιο αποκαλυπτικό αποτέλεσμα. Η εικόνα της ολοκληρώθηκε με nude γόβες και με κυματιστά ξανθά μαλλιά, τα οποία επιμελήθηκε ο κομμωτής Chris Appleton.
@glamourgermany
#KimKardashian at the 2026 MetGala! ✨ 📸Getty Images♬ original sound - 2000slegend - 2000slegend
@voguemagazine
#KimKardashian stepped out for the 2026 MetGala, sporting a tangerine fiberglass breastplate that was finished in an auto body shop. Get more details on her look at the link.♬ original sound - Blazer
Αναφερόμενη στη συνεργασία της με τον καλλιτέχνη, η ίδια τόνισε ότι πρόκειται για έναν από τους αγαπημένους της δημιουργούς και εξήγησε την προέλευση του ενδύματος: «Πρόκειται για έναν καλλιτέχνη, έναν από τους αγαπημένους μου, τον Allen Jones», δήλωσε η σταρ στη Vogue για την συνεργασία της με τον σχεδιαστή αποκαλύπτοντας, ότι το ρούχο της προήλθε από ένα καλούπι ενός μοντέλου που τραβήχτηκε τη δεκαετία του 1960.
Όπως επισημαίνεται και στο σχετικό δελτίο Τύπου, το ανάγλυφο στοιχείο του look αποτελεί αναφορά σε έργα του Jones που συνδέονται με το κίνημα της pop art, μεταξύ των οποίων και το «Body Armour» του 1978, ένα κομμάτι που είχε σχεδιαστεί αρχικά για κινηματογραφική παραγωγή που δεν κυκλοφόρησε ποτέ και με το οποίο φωτογραφήθηκε η Κέιτ Μος το 2013.
