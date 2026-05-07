Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον έφυγαν τρέχοντας πιασμένοι χέρι χέρι για να αποφύγουν τους παπαράτσι μετά από σόου στο Broadway
GALA
Κιμ Καρντάσιαν Λιούις Χάμιλτον

Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον έφυγαν τρέχοντας πιασμένοι χέρι χέρι για να αποφύγουν τους παπαράτσι μετά από σόου στο Broadway

Η τηλεπερσόνα και ο αστέρας της Formula 1 δεν κρύβουν πλέον τη σχέση τους αλλά προσπαθούν να παραμείνουν διακριτικοί

Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον έφυγαν τρέχοντας πιασμένοι χέρι χέρι για να αποφύγουν τους παπαράτσι μετά από σόου στο Broadway
Γεωργία Κοτζιά
9 ΣΧΟΛΙΑ
Πιασμένοι χέρι χέρι έφυγαν η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον μετά από παράσταση στο Broadway, τρέχοντας παράλληλα να μπουν στο αυτοκίνητό τους για να αποφύγουν τους παπαράτσι που τους περίμεναν απέξω.

Οι δυο τους φαίνεται πως δεν κρύβουν πλέον τη σχέση τους, ωστόσο προσπαθούν να μην τραβούν τα βλέμματα πάνω τους και έτσι το βράδυ της Τρίτης 5 Μαΐου, μετά την έξοδό τους προσπάθησαν να φύγουν βιαστικά, χωρίς όμως να καταφέρνουν να αποφύγουν τους φωτογράφους που βρίσκονταν εκεί, όπως φαίνεται σε βίντεο του TMZ.



Ο Χάμιλτον άφησε την Καρντάσιαν να μπει πρώτη στο αυτοκίνητο, βοηθώντας την μάλιστα να καθίσει, πριν ακολουθήσει και ο ίδιος.

Τα φιλιά τους σε παραλία του Μαλιμπού

Λίγες ημέρες πριν, η τηλεπερσόνα και ο αστέρας της Formula 1 απαθανατίστηκαν σε πολύ τρυφερές στιγμές σε παραλία του Μαλιμπού. Οι δυο τους περπατούσαν στην ακτή και έκαναν paddle board στα κύματα, με τις φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει στα ξένα μέσα να τους δείχνουν να ανταλλάσσουν βλέμματα, αγκαλιές και αγγίγματα.

Σε ένα από τα κλικ, ο Χάμιλτον φαίνεται να έχει περάσει το χέρι του γύρω από την Καρντάσιαν, με εκείνη να χαμογελά, ενώ σε ένα από τα στιγμιότυπα τα πρόσωπά τους είναι πολύ κοντά, σαν να φιλιούνται.

@theussun Kim Kardashian and Lewis Hamilton put on romantic display during surf date in Malibu #kimkardashian #lewishamillton #romanticdate #celebritycouples ♬ original sound - The US Sun
Κλείσιμο


Γεωργία Κοτζιά
9 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέες θέσεις εργασίας στην INTRACOM DEFENSE για επαγγελματίες του κλάδου που αναζητούν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους

Νέες θέσεις εργασίας στην INTRACOM DEFENSE για επαγγελματίες του κλάδου που αναζητούν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους

Στην INTRACOM DEFENSE – IDE, όπου η τεχνολογία συναντά την εξέλιξη και η καριέρα αποκτά ουσιαστικό προσανατολισμό, ανοίγει ο δρόμος για νέες συνεργασίες και καλείσαι να γίνεις μέρος μιας δυναμικής πορείας που χτίζει το αύριο.

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης