Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον έφυγαν τρέχοντας πιασμένοι χέρι χέρι για να αποφύγουν τους παπαράτσι μετά από σόου στο Broadway
Η τηλεπερσόνα και ο αστέρας της Formula 1 δεν κρύβουν πλέον τη σχέση τους αλλά προσπαθούν να παραμείνουν διακριτικοί
Πιασμένοι χέρι χέρι έφυγαν η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον μετά από παράσταση στο Broadway, τρέχοντας παράλληλα να μπουν στο αυτοκίνητό τους για να αποφύγουν τους παπαράτσι που τους περίμεναν απέξω.
Οι δυο τους φαίνεται πως δεν κρύβουν πλέον τη σχέση τους, ωστόσο προσπαθούν να μην τραβούν τα βλέμματα πάνω τους και έτσι το βράδυ της Τρίτης 5 Μαΐου, μετά την έξοδό τους προσπάθησαν να φύγουν βιαστικά, χωρίς όμως να καταφέρνουν να αποφύγουν τους φωτογράφους που βρίσκονταν εκεί, όπως φαίνεται σε βίντεο του TMZ.
Ο Χάμιλτον άφησε την Καρντάσιαν να μπει πρώτη στο αυτοκίνητο, βοηθώντας την μάλιστα να καθίσει, πριν ακολουθήσει και ο ίδιος.
Σε ένα από τα κλικ, ο Χάμιλτον φαίνεται να έχει περάσει το χέρι του γύρω από την Καρντάσιαν, με εκείνη να χαμογελά, ενώ σε ένα από τα στιγμιότυπα τα πρόσωπά τους είναι πολύ κοντά, σαν να φιλιούνται.
Kim Kardashian holds hands with Lewis Hamilton while leaving her Broadway show 🫶 https://t.co/tqQzdlTh1M pic.twitter.com/eltgY3NS8E— TMZ (@TMZ) May 6, 2026
Τα φιλιά τους σε παραλία του ΜαλιμπούΛίγες ημέρες πριν, η τηλεπερσόνα και ο αστέρας της Formula 1 απαθανατίστηκαν σε πολύ τρυφερές στιγμές σε παραλία του Μαλιμπού. Οι δυο τους περπατούσαν στην ακτή και έκαναν paddle board στα κύματα, με τις φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει στα ξένα μέσα να τους δείχνουν να ανταλλάσσουν βλέμματα, αγκαλιές και αγγίγματα.
