Ανατροπή με το live βιολί της Φινλανδίας στη σκηνή της Eurovision, η ειδική άδεια που δόθηκε μετά από 27 χρόνια
Μετά από αίτημα του φινλανδικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα, επετράπη στη Linda Lampenius να παίξει live βιολί - Πώς αντέδρασαν οι θαυμαστές του Διαγωνισμού Τραγουδιού

Η φετινή συμμετοχή της Φινλανδίας στη Eurovision έχει έναν ακόμη λόγο να απασχολεί τους θαυμαστές του Διαγωνισμού Τραγουδιού. Ο Pete Parkkonen και η βιολίστρια Linda Lampenius ξεχώρισαν από την πρώτη στιγμή ως φαβορί με το κομμάτι Liekinheitin.

Μετά τη δεύτερη πετυχημένη πρόβα, που αύξησε ακόμη περισσότερο τις πιθανότητές τους να βρεθούν στην κορυφή, οι Φινλανδοί εκπρόσωποι συζητήθηκαν για την πρωτιά που σημείωσαν, πηγαίνοντας κόντρα σε έναν κανόνα που ισχύει εδώ και χρόνια.

Όπως έγινε γνωστό, η φινλανδική συμμετοχή εξασφάλισε ειδική άδεια, ώστε το βιολί της Lampenius να ακουστεί ζωντανά πάνω στη σκηνή της Eurovision. Το σχετικό αίτημα είχε καταθέσει ο φινλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας YLE ήδη από τον Απρίλιο, με την αιτιολογία πως η ζωντανή εκτέλεση του βιολιού αποτελεί βασικό στοιχείο της καλλιτεχνικής ταυτότητας του τραγουδιού.

Η πρόβα της Φινλανδίας

@eurovision

It's 'Liekinheitin' live! 🔥 And Linda Lampenius WILL be playing her violin live on the Eurovision stage next Tuesday 🎻 Finland | Linda Lampenius x Pete Parkkonen | Liekinheitin | 🇫🇮 #Eurovision Watch the First Semi-Final of the Eurovision Song Contest live on 12 May, on YouTube and 35 participating broadcasters #Eurovision2026

♬ original sound - Eurovision - Eurovision
Η επίσημη έγκριση δόθηκε την Τετάρτη 6 Μαΐου. Προηγήθηκαν διαδοχικοί τεχνικοί έλεγχοι από την EBU στη διάρκεια των προβών της Φινλανδίας, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι ο ζωντανός ήχος του βιολιού δεν θα προκαλέσει προβλήματα στη μετάδοση και στη συνολική ροή του τηλεοπτικού σόου.

Πρόκειται για μία σπάνια για τα δεδομένα του διαγωνισμού απόφαση, αφού το 1998 η ζωντανή ορχήστρα καταργήθηκε οριστικά. Από τότε μέχρι σήμερα, αν υπάρχουν μουσικά όργανα στη σκηνή, η χρήση τους εξυπηρετεί αποκλειστικά οπτικούς και αισθητικούς λόγους.

Με ανάρτηση, στον λογαριασμό του στο Instagram το YLE επιβεβαίωσε πως επετράπη στη Linda Lampenius να παίξει live το βιολί της. «Τα νέα που ελπίζαμε και περιμέναμε: η EBU έδωσε στην Linda Lampenius ειδική άδεια να παίξει ζωντανά μερικά από τα μέρη του βιολιού! Αυτή είναι μια σπάνια εξαίρεση, αφού οι κανόνες της Eurovision συνήθως απαιτούν όλα τα όργανα να βρίσκονται σε ένα backing track. Αλλά δεν μπορείς να φιμώσεις έναν θρύλο όπως η Linda, σωστά;», αναφέρεται σε αυτή.

Η απόφαση της EBU έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση μεταξύ των Eurofans, με τα σχόλια να κινούνται ανάμεσα στον ενθουσιασμό και τον προβληματισμό. Πολλοί θεωρούν ότι η παρουσία ενός ζωντανού μουσικού οργάνου μπορεί να δώσει μεγαλύτερη αυθεντικότητα και σκηνική ένταση στην εμφάνιση της Linda Lampenius, τονίζοντας πως «είναι υπέροχο που επιτέλους θα ακουστεί live ένα όργανο στη Eurovision» και εκφράζοντας την ελπίδα «να ανοίξει ο δρόμος και για άλλα τέτοια acts».

Άλλοι στέκονται περισσότερο στο ζήτημα της ίσης μεταχείρισης.  «Χαίρομαι για τη Linda, αλλά αυτό πρέπει να ισχύσει για όλους»«δεν γίνεται να υπάρχουν ειδικές άδειες ανά περίπτωση», ήταν μερικά σχόλια από τα σχόλια που έγιναν στο διαδίκτυο.

Στη συζήτηση επανέρχεται και η περίπτωση του Αλεξάντερ Ρίμπακ, που χάρισε τη νίκη στη Νορβηγία πριν από 17 χρόνια, εμφανίζομενος με το βιολί του πάνω στη σκηνή. Κάποιοι αναρωτήθηκαν: «Αν η EBU το επέτρεψε στη Φινλανδία, τότε γιατί δεν είχε επιτραπεί στον Αλεξάντερ Ρίμπακ το 2009;». Κάποιοι πιο μετριοπαθείς δεν απορρίπτουν την εξαίρεση, αλλά ζητούν σαφέστερο πλαίσιο. «Δεν με ενοχλεί η εξαίρεση, αρκεί να είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο. Αλλιώς μοιάζει άδικο για τις υπόλοιπες συμμετοχές», αναφέρουν χαρακτηριστικά.
