Νέα πλήγματα από την Ουκρανία κατά ρωσικών στόχων: Χτύπησε σιδηροδρομικές γέφυρες στην Κριμαία, δείτε βίντεο
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Νέα πλήγματα από την Ουκρανία κατά ρωσικών στόχων: Χτύπησε σιδηροδρομικές γέφυρες στην Κριμαία, δείτε βίντεο

Το Κίεβο έχει εντείνει τις επιθέσεις με στόχο να παρεμποδίσει την εφοδιαστική αλυσίδα της Μόσχας

Νέα πλήγματα από την Ουκρανία κατά ρωσικών στόχων: Χτύπησε σιδηροδρομικές γέφυρες στην Κριμαία, δείτε βίντεο
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Ο ουκρανικός στρατός έπληξε σιδηροδρομικές γέφυρες στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία ανακοίνωσε την Παρασκευή το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού.

Στο Telegram ανέφερε ότι οι γέφυρες που βρίσκονται στην περιοχή Ροζντόλνε και Βλαντισλάβιβκα, χρησιμοποιούνταν από τις ρωσικές δυνάμεις για μεταφορές οπλισμού και προμηθειών.




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Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις στις περιοχές του νότου και στην Κριμαία που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή, με στόχο να παρεμποδίσει την εφοδιαστική αλυσίδα της Μόσχας.

Η επίθεση έρχεται μία ημέρα μετά την εντυπωσιακή επιχείρηση κατά της Μόσχας με πολλές δεκάδες drone κατά την οποία επλήγη διυλιστήριο στα περίχωρα της ρωσικής πρωτεύουσας.
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