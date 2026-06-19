H εταιρεία αξιοποιεί την ενέργεια των ανθρώπων της, τη δυναμική του αθλητισμού και τη δύναμη της τεχνολογίας με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής, της συμπερίληψης και της αλληλεγγύης.
Νέα πλήγματα από την Ουκρανία κατά ρωσικών στόχων: Χτύπησε σιδηροδρομικές γέφυρες στην Κριμαία, δείτε βίντεο
Το Κίεβο έχει εντείνει τις επιθέσεις με στόχο να παρεμποδίσει την εφοδιαστική αλυσίδα της Μόσχας
Στο Telegram ανέφερε ότι οι γέφυρες που βρίσκονται στην περιοχή Ροζντόλνε και Βλαντισλάβιβκα, χρησιμοποιούνταν από τις ρωσικές δυνάμεις για μεταφορές οπλισμού και προμηθειών.
🔴The Ukrainian Army struck a critical railway and highway bridge junction in Crimea.#ukraine #russia #SlavaUkraïni #UkrainianPresident pic.twitter.com/tpJgcvJS6C— The Digital Prophet (@MRcpn7) June 18, 2026
Tonight, 🇺🇦#Ukrainian FP-2 drones hit💥 an overpass road bridge & r💥ailway bridge located in the vicinity of the Razdolne, NE Crimea. Scope of the fires🔥 also indicates possibility of hits on another target in the area, possibly fuel or ammo transport⬇️ pic.twitter.com/QAkqISsqTK— 🇺🇸 🇺🇸 🇺🇸Midobecker 🇺🇸 🇺🇸 🇺🇸 (@midobecker_1) June 17, 2026
Ukrainian FP-2 medium-range attack drones targeted bridges across the North Crimean Canal in occupied Crimea overnight. The strikes hit a road overpass and railway bridge near Razdolne, in the northeastern part of the peninsula. #Crimea pic.twitter.com/1Pq9eu9c9D— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 18, 2026
During the night of June 18, Ukrainian SOF Middle Strike unit disabled a railway bridge over the North Crimean Canal near the settlement of Rozdolne.— SPECIAL OPERATIONS FORCES OF UKRAINE (@SOF_UKR) June 19, 2026
Ukrainian SOF: Always Beyond! pic.twitter.com/iYo37ZGfhQ
Η επίθεση έρχεται μία ημέρα μετά την εντυπωσιακή επιχείρηση κατά της Μόσχας με πολλές δεκάδες drone κατά την οποία επλήγη διυλιστήριο στα περίχωρα της ρωσικής πρωτεύουσας.
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