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Δείτε βίντεο: Συμπλοκή με άγριο ξύλο μεταξύ δεκάδων τουριστών στην Αγία Νάπα
Δείτε βίντεο: Συμπλοκή με άγριο ξύλο μεταξύ δεκάδων τουριστών στην Αγία Νάπα
Σκληρές εικόνες από τον ομαδικό καβγά τουριστών στην Κύπρο με τις εικόνες να γίνεται viral στην πλατφόρμα του streamer HS TikkyTokky
Άγρια συμπλοκή μεταξύ δεκάδων νεαρών τουριστών στην Αγία Νάπα, έγινε viral σε πλατφόρμα πασίγνωστου Βρετανού streamer.
Όπως αναφέρει το philenews.com, το σχετικό βίντεο, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, μεταδόθηκε ζωντανά τα ξημερώματα της Πέμπτης σε λογαριασμό του γνωστού streamer, κυρίως από το TikTok, το Kick και το YouTube με εκατομμύρια ακόλουθους, «HS TikkyTokky», ευρύτερα γνωστού ως Harrison Sullivan, ο οποίος βρίσκεται για διακοπές στην περιοχή.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Αστυνομία ενημερώθηκε από το περιστατικό από πολίτη που προέβη σε καταγγελία. Στη βάση του συγκεκριμένου βίντεο, οι Αρχές αντέδρασαν άμεσα και διενήργησαν αυτεπάγγελτα έρευνα για το περιστατικό.
Δείτε βίντεο
Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, εντοπίστηκαν δύο από τους εμπλεκόμενους στον καβγά. Πρόκειται για δύο Βρετανούς ηλικίας 19 και 21 ετών, οι οποίοι ανακρίθηκαν και εναντίον τους διερευνάται υπόθεση συμπλοκής.
Οι εξετάσεις συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό και άλλων προσώπων που ενδέχεται να συμμετείχαν στο περιστατικό.
Όπως αναφέρει το philenews.com, το σχετικό βίντεο, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, μεταδόθηκε ζωντανά τα ξημερώματα της Πέμπτης σε λογαριασμό του γνωστού streamer, κυρίως από το TikTok, το Kick και το YouTube με εκατομμύρια ακόλουθους, «HS TikkyTokky», ευρύτερα γνωστού ως Harrison Sullivan, ο οποίος βρίσκεται για διακοπές στην περιοχή.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Αστυνομία ενημερώθηκε από το περιστατικό από πολίτη που προέβη σε καταγγελία. Στη βάση του συγκεκριμένου βίντεο, οι Αρχές αντέδρασαν άμεσα και διενήργησαν αυτεπάγγελτα έρευνα για το περιστατικό.
Δείτε βίντεο
No ways Hs’s Cousins Started Fighting MAFIA bosses on the STRIP in AYIA NAPA👀😳 pic.twitter.com/hpy4oTmC9j— TherealHstikky0 (@hstikky0) June 17, 2026
Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, εντοπίστηκαν δύο από τους εμπλεκόμενους στον καβγά. Πρόκειται για δύο Βρετανούς ηλικίας 19 και 21 ετών, οι οποίοι ανακρίθηκαν και εναντίον τους διερευνάται υπόθεση συμπλοκής.
Οι εξετάσεις συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό και άλλων προσώπων που ενδέχεται να συμμετείχαν στο περιστατικό.
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