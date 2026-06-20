Καύσωνας έως 17 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα θα πλήξει την Ευρώπη, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Καύσωνας έως 17 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα θα πλήξει την Ευρώπη, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Η Ευρώπη στον «φούρνο» - Έως 41 βαθμούς στο Παρίσι και 39 στη Φρανκφούρτη - Προειδοποίηση για εκτεταμένη ζέστη σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια
Ένα ιδιαίτερα ισχυρό κύμα καύσωνα αναμένεται να πλήξει τις επόμενες ημέρες τη δυτική και κεντρική Ευρώπη, εκτοξεύοντας τη θερμοκρασία σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από τα φυσιολογικά για τον Ιούνιο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια.
Στο Παρίσι ο υδράργυρος προβλέπεται να φτάσει ακόμη και τους 41 βαθμούς, όταν η φυσιολογική μέγιστη θερμοκρασία για την εποχή είναι περίπου 24 βαθμοί. Στη Φρανκφούρτη αναμένονται 39 βαθμοί, δηλαδή περίπου 15 βαθμοί πάνω από τα κανονικά επίπεδα.
Ανάλογη θα είναι η εικόνα και βορειότερα. Στις Βρυξέλλες η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τους 35 βαθμούς, στο Λονδίνο τους 34, ενώ ακόμη και στο δροσερότερο Άμστερνταμ αναμένονται περίπου 32 βαθμοί.
Πρόκειται για αποκλίσεις από 12 έως 17 βαθμούς πάνω από τις μέσες μέγιστες τιμές του Ιουνίου:
Ένα μεμονωμένο κύμα καύσωνα δεν μπορεί από μόνο του να αποδοθεί αποκλειστικά στην κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, η γενικότερη τάση είναι σαφής: σε έναν θερμότερο πλανήτη, οι καύσωνες γίνονται συχνότεροι, εντονότεροι και μεγαλύτερης διάρκειας.
Και αυτή τη φορά το μήνυμα δεν έρχεται από κάποια μακρινή περιοχή του κόσμου. Έρχεται από τη γειτονιά μας, από μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις που δεν είναι σχεδιασμένες να αντιμετωπίζουν θερμοκρασίες κοντά ή πάνω από τους 40 βαθμούς.
Το νέο κύμα ακραίας ζέστης αποτελεί ακόμη ένα ισχυρό καμπανάκι. Η κλιματική αλλαγή δεν είναι ένα σενάριο του μέλλοντος. Είναι μια πραγματικότητα που επηρεάζει ήδη την καθημερινότητα, την υγεία, τις υποδομές και τη λειτουργία των πόλεών μας.
Στο Παρίσι ο υδράργυρος προβλέπεται να φτάσει ακόμη και τους 41 βαθμούς, όταν η φυσιολογική μέγιστη θερμοκρασία για την εποχή είναι περίπου 24 βαθμοί. Στη Φρανκφούρτη αναμένονται 39 βαθμοί, δηλαδή περίπου 15 βαθμοί πάνω από τα κανονικά επίπεδα.
Ανάλογη θα είναι η εικόνα και βορειότερα. Στις Βρυξέλλες η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τους 35 βαθμούς, στο Λονδίνο τους 34, ενώ ακόμη και στο δροσερότερο Άμστερνταμ αναμένονται περίπου 32 βαθμοί.
Πρόκειται για αποκλίσεις από 12 έως 17 βαθμούς πάνω από τις μέσες μέγιστες τιμές του Ιουνίου:
Ένα μεμονωμένο κύμα καύσωνα δεν μπορεί από μόνο του να αποδοθεί αποκλειστικά στην κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, η γενικότερη τάση είναι σαφής: σε έναν θερμότερο πλανήτη, οι καύσωνες γίνονται συχνότεροι, εντονότεροι και μεγαλύτερης διάρκειας.
Και αυτή τη φορά το μήνυμα δεν έρχεται από κάποια μακρινή περιοχή του κόσμου. Έρχεται από τη γειτονιά μας, από μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις που δεν είναι σχεδιασμένες να αντιμετωπίζουν θερμοκρασίες κοντά ή πάνω από τους 40 βαθμούς.
Το νέο κύμα ακραίας ζέστης αποτελεί ακόμη ένα ισχυρό καμπανάκι. Η κλιματική αλλαγή δεν είναι ένα σενάριο του μέλλοντος. Είναι μια πραγματικότητα που επηρεάζει ήδη την καθημερινότητα, την υγεία, τις υποδομές και τη λειτουργία των πόλεών μας.
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