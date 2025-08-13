Bίντεο: Πενέλοπε Κρουζ και Χαβιέ Μπαρδέμ διασκεδάζουν σε συναυλία του Bad Bunny
Το ζευγάρι παρακολούθησε μέρος της περιοδείας του με τίτλο «No me quiero ir de aquí»

Εμφάνιση σε συναυλία του Bad Bunny στο Πουέρτο Ρίκο έκαναν η Πενέλοπε Κρουζ και ο Χαβιέ Μπαρδέμ, κλέβοντας τις εντυπώσεις. Το διάσημο ζευγάρι, που έχει κατακτήσει δύο Όσκαρ, βρέθηκε στην VIP περιοχή της σκηνής και διασκέδασε  στη συναυλία της περιοδείας «No me quiero ir de aquí».

Η Πενέλοπε Κρουζ δεν περιορίστηκε στο να παρακολουθεί απλώς το σόου. Μαζί με τον Bad Bunny παρουσίασαν ζωντανά το τραγούδι «VOY A LLEVARTE PA PR», ενώ η ίδια φώναξε μπροστά σε χιλιάδες θαυμαστές: «Ρε φίλε, το Πουέρτο Ρίκο είναι άλλο επίπεδο». Ο Πουερτορικανός σούπερσταρ σχολίασε την ατάκα της λέγοντας: «Ξέρει τι κάνει».

Το ζευγάρι χόρευε σε κάθε τραγούδι, απολαμβάνοντας τη συναυλία στο έπακρον, ενώ τα βίντεο στα social media αποτυπώνουν ξεκάθαρα τη χημεία τους και τη διασκέδασή τους.

Δεν είναι μάλιστα, η πρώτη φορά που παρακολουθούν συναυλία του Bad Bunny, αφού η ηθοποιός είχε ξαναγιορτάσει τα 50ά της γενέθλια σε συναυλία του το 2024 στο Μπρούκλιν, με τον Χαβιέ Μπαρδέμ στο πλευρό της.


Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

