Bίντεο: Πενέλοπε Κρουζ και Χαβιέ Μπαρδέμ διασκεδάζουν σε συναυλία του Bad Bunny
Bίντεο: Πενέλοπε Κρουζ και Χαβιέ Μπαρδέμ διασκεδάζουν σε συναυλία του Bad Bunny
Το ζευγάρι παρακολούθησε μέρος της περιοδείας του με τίτλο «No me quiero ir de aquí»
Εμφάνιση σε συναυλία του Bad Bunny στο Πουέρτο Ρίκο έκαναν η Πενέλοπε Κρουζ και ο Χαβιέ Μπαρδέμ, κλέβοντας τις εντυπώσεις. Το διάσημο ζευγάρι, που έχει κατακτήσει δύο Όσκαρ, βρέθηκε στην VIP περιοχή της σκηνής και διασκέδασε στη συναυλία της περιοδείας «No me quiero ir de aquí».
Η Πενέλοπε Κρουζ δεν περιορίστηκε στο να παρακολουθεί απλώς το σόου. Μαζί με τον Bad Bunny παρουσίασαν ζωντανά το τραγούδι «VOY A LLEVARTE PA PR», ενώ η ίδια φώναξε μπροστά σε χιλιάδες θαυμαστές: «Ρε φίλε, το Πουέρτο Ρίκο είναι άλλο επίπεδο». Ο Πουερτορικανός σούπερσταρ σχολίασε την ατάκα της λέγοντας: «Ξέρει τι κάνει».
Το ζευγάρι χόρευε σε κάθε τραγούδι, απολαμβάνοντας τη συναυλία στο έπακρον, ενώ τα βίντεο στα social media αποτυπώνουν ξεκάθαρα τη χημεία τους και τη διασκέδασή τους.
Δείτε βίντεο
Δεν είναι μάλιστα, η πρώτη φορά που παρακολουθούν συναυλία του Bad Bunny, αφού η ηθοποιός είχε ξαναγιορτάσει τα 50ά της γενέθλια σε συναυλία του το 2024 στο Μπρούκλιν, με τον Χαβιέ Μπαρδέμ στο πλευρό της.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η Πενέλοπε Κρουζ δεν περιορίστηκε στο να παρακολουθεί απλώς το σόου. Μαζί με τον Bad Bunny παρουσίασαν ζωντανά το τραγούδι «VOY A LLEVARTE PA PR», ενώ η ίδια φώναξε μπροστά σε χιλιάδες θαυμαστές: «Ρε φίλε, το Πουέρτο Ρίκο είναι άλλο επίπεδο». Ο Πουερτορικανός σούπερσταρ σχολίασε την ατάκα της λέγοντας: «Ξέρει τι κάνει».
Το ζευγάρι χόρευε σε κάθε τραγούδι, απολαμβάνοντας τη συναυλία στο έπακρον, ενώ τα βίντεο στα social media αποτυπώνουν ξεκάθαρα τη χημεία τους και τη διασκέδασή τους.
Δείτε βίντεο
@jecopado
Penélope Cruz diciendo el Acho PR es otra cosa y dejando con las ganas a los fans que estaban cerca de la casita en el concierto 15 de la residencia de Bad Bunny en el Choliseo #puertorico #pr #penelopecruz #badbunny #badbunnypr #achopresotracosa #badbunnyconcert #choliseo #residencia #laresidencia #fy #fyp #badbunny #benito♬ sonido original - JE Copado
Δεν είναι μάλιστα, η πρώτη φορά που παρακολουθούν συναυλία του Bad Bunny, αφού η ηθοποιός είχε ξαναγιορτάσει τα 50ά της γενέθλια σε συναυλία του το 2024 στο Μπρούκλιν, με τον Χαβιέ Μπαρδέμ στο πλευρό της.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Στην Αχαΐα το πιο δύσκολο πύρινο μέτωπο - Μαίνονται οι φωτιές σε Βόνιτσα, Χίο και Άρτα, νέα πυρκαγιά στην Κεφαλονιά
Σοκαριστικό έγκλημα στη Μελβούρνη με θύματα μια έγκυο Ελληνοαυστραλή και τον σύντροφό της που βρέθηκε αποκεφαλισμένος
Το παρασκήνιο για την ανάρτηση της πρεσβείας στο Λουξεμβούργο για τη Γάζα - Δεν φαίνεται να γνώριζε η πρέσβειρα
Στην Αχαΐα το πιο δύσκολο πύρινο μέτωπο - Μαίνονται οι φωτιές σε Βόνιτσα, Χίο και Άρτα, νέα πυρκαγιά στην Κεφαλονιά
Σοκαριστικό έγκλημα στη Μελβούρνη με θύματα μια έγκυο Ελληνοαυστραλή και τον σύντροφό της που βρέθηκε αποκεφαλισμένος
Το παρασκήνιο για την ανάρτηση της πρεσβείας στο Λουξεμβούργο για τη Γάζα - Δεν φαίνεται να γνώριζε η πρέσβειρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα