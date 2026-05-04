Κρις Μπράουν: Στα δικαστήρια με τη μητέρα του τρίτου του παιδιού για ζητήματα επιμέλειας
Η πρώην σύντροφος του τραγουδιστή κατάθεσε αγωγή σε βάρος του ζητώντας την αποκλειστική επιμέλεια της κόρης τους
Στο δικαστήριο βρέθηκε ο Κρις Μπράουν με τη μητέρα του τρίτου του παιδιού, λίγες μέρες πριν υποδεχτεί τον γιο του με την τωρινή του σύντροφο. Ο ηθοποιός απέκτησε το τέταρτο παιδί του με την Τζέιντα Γουάλας στα τέλη Απριλίου.
Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το TMZ, η Ντάιαμοντ Μπράουν κατέθεσε αγωγή στις 3 Απριλίου για την 4χρονη κόρη της, Λάβλι Σιμφάνι. Όπως υποστηρίζει, ο τραγουδιστής έχει αναγνωρίσει την πατρότητα με εθελοντική δήλωση, την οποία επισύναψε ως αποδεικτικό στοιχείο.
Η Ντάιαμοντ Μπράουν ζήτησε από το δικαστήριο να της αναθέσει τη νομική και φυσική επιμέλεια, προτείνοντας πάντως να έχει εκείνος δικαίωμα επισκέψεων. Στα έγγραφα αναφέρεται ότι η Λάβλι ζει με τη μητέρα της από τη γέννησή της μέχρι σήμερα, στο σπίτι της στο Λος Άντζελες. Η Μπράουν ζήτησε την ίδια στιγμή να επιβαρυνθεί ο ίδιος με τα δικαστικά έξοδά της στην υπόθεση.
Η νομική κίνηση ήρθε λίγες εβδομάδες αφότου η Ντάιαμοντ Μπράουν εξαπέλυσε επίθεση κατά του Κρις Μπράουν στα social media. Τότε ισχυρίστηκε ότι ο ο πατέρας της κόρης της είχε προσπαθήσει να τρομάξει τον νέο της σύντροφο, παρότι ο ίδιος βρίσκεται ήδη σε νέα σχέση. Η Γουάλας παρενέβη για να υπερασπιστεί τον τραγουδιστή και υποστήριξε ότι η Μπράουν δεν του επέτρεπε να βλέπει την κόρη τους.
«Είσαι γελοία που τρέχεις στο ίντερνετ», είχε γράψει η Τζέιντα Γουάλας. «Προσπαθείς να βγάλεις τα προσωπικά σας στη φόρα, λες και δεν είσαι εσύ αυτή που τον εμποδίζει να βλέπει την κόρη του». Από τη μεριά της, η Μπράουν αρνήθηκε ότι κρατούσε τη Λάβλι μακριά από τον πατέρα της. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι μία φορά δεν του επέτρεψε να δει την κόρη τους, αφότου ο Κρις Μπράουν ξέφυγε απέναντι στους γονείς ενός φίλου της Λάβλι.
😬 Exclusive: Chris Brown was hauled into court for a paternity suit just days before he welcomed a new baby with his current girlfriend, Jada Wallace.— TMZ (@TMZ) May 4, 2026
