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Ο Στίβεν Μπάλντουιν υποστηρίζει ότι τον έδιωξαν από το καστ ταινίας γιατί ήταν πιο αστείος από την Τζένιφερ Άνιστον
Ο Στίβεν Μπάλντουιν υποστηρίζει ότι τον έδιωξαν από το καστ ταινίας γιατί ήταν πιο αστείος από την Τζένιφερ Άνιστον
Ο ηθοποιός ισχυρίζεται ότι απομακρύνθηκε από τη ρομαντική κωμωδία «The Object of My Affection» έπειτα από παρατήρηση παραγωγού σχετικά με την κωμική του παρουσία
Τον ισχυρισμό ότι απομακρύνθηκε από τη ρομαντική κωμωδία «The Object of My Affection» επειδή ήταν πιο αστείος από την Τζένιφερ Άνιστον διατύπωσε ο Στίβεν Μπάλντουιν, αναφέροντας ότι τον απέλυσαν από την παραγωγή μόλις λίγες ημέρες μετά την έναρξη των γυρισμάτων.
Ο 60χρονος ηθοποιός έκανε τη συγκεκριμένη δήλωση στο επεισόδιο του podcast του «One Bad Movie» που προβλήθηκε την Κυριακή 14 Ιουνίου, όπου ανέφερε ότι αρχικά είχε επιλεγεί για τον ρόλο του Βινς ΜακΜπράιντ, συντρόφου της Νίνα Μπορόφσκι, την οποία υποδυόταν η Τζένιφερ Άνιστον, στην ταινία του 1998 σε σκηνοθεσία του Νίκολας Χάιτνερ.
«Πήγα εκεί και ήμουν ο εαυτός μου. Η Τζένιφερ ήταν χαριτωμένη. Εγώ είχα κοπέλα. Ήμουν μια χαρά», είπε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον Μπάλντουιν, τη δεύτερη ημέρα των γυρισμάτων ένας παραγωγός τον επισκέφθηκε στο τροχόσπιτό του για να του μεταφέρει ότι υπήρχε «πρόβλημα». «Μου είπε: "Δεν μπορείς να είσαι πιο αστείος από την Τζένιφερ". Του απάντησα: "Μου κάνεις πλάκα; Πρόκειται για κωμωδία! Μου κάνετε φάρσα; Τι σημαίνει αυτό;"», ανέφερε.
Δείτε βίντεο από τη συνέντευξή του
Ο ηθοποιός διευκρίνισε ότι δεν μετέφερε τη συγκεκριμένη ιστορία για να κατηγορήσει κάποιον, αλλά για να δείξει πως «το Χόλιγουντ είναι Χόλιγουντ». Όπως είπε, μετά την παρατήρηση περιόρισε αισθητά τον τρόπο με τον οποίο προσέγγιζε κωμικά τον ρόλο του. «Με προσλάβατε για να υποδυθώ έναν χαρακτήρα και τώρα μου λέτε να μην τον υποδυθώ», θυμάται ότι σκέφτηκε εκείνη την περίοδο. Ο Μπάλντουιν υποστήριξε ότι απομακρύνθηκε από την ταινία την ίδια ημέρα. «Με άφησαν να φύγω. Μου είπαν ότι μπορούσα να πάω σπίτι μου. Εντάξει, αλλά ήταν άβολο», είπε.
Δείτε το τρέιλερ του «The Object of My Affection»
Τελικά, τον ρόλο ανέλαβε ο ηθοποιός Τζον Πάνκοου. Η ταινία αφηγείται την ιστορία της Νίνα, μιας κοινωνικής λειτουργού στη Νέα Υόρκη, η οποία μένει έγκυος από τον σύντροφό της, αλλά αποφασίζει ότι προτιμά να μεγαλώσει το παιδί της μαζί με τον ομοφυλόφιλο συγκάτοικό της, Τζορτζ, τον οποίο υποδύεται ο Πολ Ραντ.
Από την πλευρά της, η Τζένιφερ Άνιστον είχε δηλώσει σε συνέντευξή της το 1998 ότι ο συγκεκριμένος ρόλος την έκανε αρχικά να αισθανθεί «πρόκληση και φόβο», χαρακτηρίζοντας αργότερα τη συμμετοχή της στην ταινία ως μία «απίστευτη εμπειρία» που είχε ζήσει έως τότε ως ηθοποιός.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο 60χρονος ηθοποιός έκανε τη συγκεκριμένη δήλωση στο επεισόδιο του podcast του «One Bad Movie» που προβλήθηκε την Κυριακή 14 Ιουνίου, όπου ανέφερε ότι αρχικά είχε επιλεγεί για τον ρόλο του Βινς ΜακΜπράιντ, συντρόφου της Νίνα Μπορόφσκι, την οποία υποδυόταν η Τζένιφερ Άνιστον, στην ταινία του 1998 σε σκηνοθεσία του Νίκολας Χάιτνερ.
«Πήγα εκεί και ήμουν ο εαυτός μου. Η Τζένιφερ ήταν χαριτωμένη. Εγώ είχα κοπέλα. Ήμουν μια χαρά», είπε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον Μπάλντουιν, τη δεύτερη ημέρα των γυρισμάτων ένας παραγωγός τον επισκέφθηκε στο τροχόσπιτό του για να του μεταφέρει ότι υπήρχε «πρόβλημα». «Μου είπε: "Δεν μπορείς να είσαι πιο αστείος από την Τζένιφερ". Του απάντησα: "Μου κάνεις πλάκα; Πρόκειται για κωμωδία! Μου κάνετε φάρσα; Τι σημαίνει αυτό;"», ανέφερε.
Δείτε βίντεο από τη συνέντευξή του
Ο ηθοποιός διευκρίνισε ότι δεν μετέφερε τη συγκεκριμένη ιστορία για να κατηγορήσει κάποιον, αλλά για να δείξει πως «το Χόλιγουντ είναι Χόλιγουντ». Όπως είπε, μετά την παρατήρηση περιόρισε αισθητά τον τρόπο με τον οποίο προσέγγιζε κωμικά τον ρόλο του. «Με προσλάβατε για να υποδυθώ έναν χαρακτήρα και τώρα μου λέτε να μην τον υποδυθώ», θυμάται ότι σκέφτηκε εκείνη την περίοδο. Ο Μπάλντουιν υποστήριξε ότι απομακρύνθηκε από την ταινία την ίδια ημέρα. «Με άφησαν να φύγω. Μου είπαν ότι μπορούσα να πάω σπίτι μου. Εντάξει, αλλά ήταν άβολο», είπε.
Δείτε το τρέιλερ του «The Object of My Affection»
Τελικά, τον ρόλο ανέλαβε ο ηθοποιός Τζον Πάνκοου. Η ταινία αφηγείται την ιστορία της Νίνα, μιας κοινωνικής λειτουργού στη Νέα Υόρκη, η οποία μένει έγκυος από τον σύντροφό της, αλλά αποφασίζει ότι προτιμά να μεγαλώσει το παιδί της μαζί με τον ομοφυλόφιλο συγκάτοικό της, Τζορτζ, τον οποίο υποδύεται ο Πολ Ραντ.
Από την πλευρά της, η Τζένιφερ Άνιστον είχε δηλώσει σε συνέντευξή της το 1998 ότι ο συγκεκριμένος ρόλος την έκανε αρχικά να αισθανθεί «πρόκληση και φόβο», χαρακτηρίζοντας αργότερα τη συμμετοχή της στην ταινία ως μία «απίστευτη εμπειρία» που είχε ζήσει έως τότε ως ηθοποιός.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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