To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
ΕΛΛΑΔΑ

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Τατιάνα Κασιράγκι - Ντάνα Αλιχανί
«Η νέα μας συλλογή είναι αφιερωμένη στον Μινωικό πολιτισμό»
Οι Muzungu Sisters ντύνουν από τη Νιάρχου μέχρι τη Ράνια της Ιορδανίας, ταξιδεύουν στον κόσμο και υμνούν την Ελλάδα στην τελευταία κολεξιόν τους
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Κωνσταντίνος Ασπιώτης
Ο άοκνος εργάτης του θεάτρου
Κλείσιμο
Παντρεμένος με την υποκριτική αλλά ερωτευμένος με τη σκηνοθεσία, περιοδεύει στην Ελλάδα με μία φρεσκότατη εκδοχή της κωμωδίας του Αριστοφάνη «Εκκλησιάζουσες»
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Μαρίνα Καρελλά
Η κύκλοι της ζωής της
Η διεθνής εικαστικός μιλά για όσα την κινούν ώστε να δημιουργεί ακατάπαυστα δεκαετίες τώρα και θυμάται σημαντικές στιγμές με τους θρύλους της Τέχνης
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Μαρίζα Μπέρενσον
Το supermodel των 60s εμπνέει το lifestyle σήμερα
Η μούσα του Ιβ Σεν Λοράν και πρωταγωνίστρια του Κιούμπρικ επιστρέφει στα φώτα όχι ως ένα νοσταλγικό icon, αλλά ως μια 79χρονη γυναίκα που μετουσιώνει την ιστορία της σε δημιουργία
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Ακόμα:

Ηλίας Λιβιεράτος
Ο Ελληνας βιολιστής στην κορυφή του κόσμου
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Βίνι Μας
Κτίρια από το αστικό μέλλον
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Χόμερ Γκιρ
Η ευφορία του σωστού DNA
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Μόδα
Τα αξεσουάρ-κλειδιά του beachwear
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Μην το χάσετε!

Thema Insights

Όταν ο πολιτισμός γίνεται εμπειρία

Πώς οι χώροι πολιτισμού μπορούν να μετατρέπονται σε ανοιχτούς τόπους συνάντησης, διαλόγου και δημιουργίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης