Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων συλλέγονται και οδηγούνται σε εγκεκριμένες διαδικασίες διαχείρισης, χωρίς να επιβαρύνουν το νερό και το έδαφος
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές
Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :
Τατιάνα Κασιράγκι - Ντάνα Αλιχανί
«Η νέα μας συλλογή είναι αφιερωμένη στον Μινωικό πολιτισμό»
Οι Muzungu Sisters ντύνουν από τη Νιάρχου μέχρι τη Ράνια της Ιορδανίας, ταξιδεύουν στον κόσμο και υμνούν την Ελλάδα στην τελευταία κολεξιόν τους
Κωνσταντίνος Ασπιώτης
Ο άοκνος εργάτης του θεάτρου
Παντρεμένος με την υποκριτική αλλά ερωτευμένος με τη σκηνοθεσία, περιοδεύει στην Ελλάδα με μία φρεσκότατη εκδοχή της κωμωδίας του Αριστοφάνη «Εκκλησιάζουσες»
Μαρίνα Καρελλά
Η κύκλοι της ζωής της
Τατιάνα Κασιράγκι - Ντάνα Αλιχανί
«Η νέα μας συλλογή είναι αφιερωμένη στον Μινωικό πολιτισμό»
Οι Muzungu Sisters ντύνουν από τη Νιάρχου μέχρι τη Ράνια της Ιορδανίας, ταξιδεύουν στον κόσμο και υμνούν την Ελλάδα στην τελευταία κολεξιόν τους
Κωνσταντίνος Ασπιώτης
Ο άοκνος εργάτης του θεάτρου
Παντρεμένος με την υποκριτική αλλά ερωτευμένος με τη σκηνοθεσία, περιοδεύει στην Ελλάδα με μία φρεσκότατη εκδοχή της κωμωδίας του Αριστοφάνη «Εκκλησιάζουσες»
Μαρίνα Καρελλά
Η κύκλοι της ζωής της
Η διεθνής εικαστικός μιλά για όσα την κινούν ώστε να δημιουργεί ακατάπαυστα δεκαετίες τώρα και θυμάται σημαντικές στιγμές με τους θρύλους της Τέχνης
Μαρίζα Μπέρενσον
Το supermodel των 60s εμπνέει το lifestyle σήμερα
Η μούσα του Ιβ Σεν Λοράν και πρωταγωνίστρια του Κιούμπρικ επιστρέφει στα φώτα όχι ως ένα νοσταλγικό icon, αλλά ως μια 79χρονη γυναίκα που μετουσιώνει την ιστορία της σε δημιουργία
Ακόμα:
Ηλίας Λιβιεράτος
Ο Ελληνας βιολιστής στην κορυφή του κόσμου
Βίνι Μας
Κτίρια από το αστικό μέλλον
Χόμερ Γκιρ
Η ευφορία του σωστού DNA
Μόδα
Τα αξεσουάρ-κλειδιά του beachwear
To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.
Μην το χάσετε!
Μαρίζα Μπέρενσον
Το supermodel των 60s εμπνέει το lifestyle σήμερα
Η μούσα του Ιβ Σεν Λοράν και πρωταγωνίστρια του Κιούμπρικ επιστρέφει στα φώτα όχι ως ένα νοσταλγικό icon, αλλά ως μια 79χρονη γυναίκα που μετουσιώνει την ιστορία της σε δημιουργία
Ακόμα:
Ηλίας Λιβιεράτος
Ο Ελληνας βιολιστής στην κορυφή του κόσμου
Βίνι Μας
Κτίρια από το αστικό μέλλον
Χόμερ Γκιρ
Η ευφορία του σωστού DNA
Μόδα
Τα αξεσουάρ-κλειδιά του beachwear
To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.
Μην το χάσετε!
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