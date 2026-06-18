Δείτε την στιγμή που ανατινάζουν και καταστρέφουν τρεις παλιούς εκσκαφείς στην Κοζάνη

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα οι τρεις καδοφόροι εκσκαφείς, μήκους περίπου 100 μέτρων, ύψους 50 μέτρων και βάρους άνω των 150 τόνων ο καθένας, κατέρρευσαν, με ελεγχόμενο τρόπο