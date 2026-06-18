Δείτε την στιγμή που ανατινάζουν και καταστρέφουν τρεις παλιούς εκσκαφείς στην Κοζάνη
ΕΛΛΑΔΑ
Κοζάνη Έκρηξη

Δείτε την στιγμή που ανατινάζουν και καταστρέφουν τρεις παλιούς εκσκαφείς στην Κοζάνη

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα οι τρεις καδοφόροι εκσκαφείς, μήκους περίπου 100 μέτρων, ύψους 50 μέτρων και βάρους άνω των 150 τόνων ο καθένας, κατέρρευσαν, με ελεγχόμενο τρόπο

Δείτε την στιγμή που ανατινάζουν και καταστρέφουν τρεις παλιούς εκσκαφείς στην Κοζάνη
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Σε ελεγχόμενη έκρηξη τριών γιγαντιαίων καδοφόρων εκσκαφέων προχώρησε αργά σήμερα το απόγευμα η ΔΕΗ στο ορυχείο Μαυροπηγής Κοζάνης, στο πλαίσιο της απόσυρσης παλαιού εξοπλισμού που δεν χρησιμοποιείται πλέον στις εξορυκτικές δραστηριότητες.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένο συνεργείο, το οποίο, κατόπιν εντολής της ΔΕΗ, τοποθέτησε εκρηκτικά στα μηχανήματα. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα οι τρεις καδοφόροι εκσκαφείς, μήκους περίπου 100 μέτρων, ύψους 50 μέτρων και βάρους άνω των 150 τόνων ο καθένας, κατέρρευσαν, με ελεγχόμενο τρόπο.

kozan.gr: Aνατίναξη εκσκαφέων στο Ορυχείο Μαυροπηγής - Aναρτηση Καραβασιλη


Ο διευθυντής του Λιγνιτικού Κέντρου της ΔΕΗ, Αντώνης Νίκου, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανέφερε ότι «πρόκειται για εξοπλισμό που έχει τεθεί εκτός λειτουργίας και δεν εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες της λιγνιτικής δραστηριότητας». Η χρήση εκρηκτικών κρίθηκε απαραίτητη ώστε τα συνεργεία που θα αναλάβουν την κοπή και απομάκρυνση των μεταλλικών τμημάτων να μπορούν να εργαστούν με μεγαλύτερη ασφάλεια στο έδαφος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το επόμενο διάστημα αναμένεται να ακολουθήσουν αντίστοιχες ενέργειες και σε άλλους καδοφόρους εκσκαφείς που έχουν αποσυρθεί από την παραγωγική διαδικασία». Τα μεταλλικά υλικά που θα προκύψουν από την αποξήλωση των μηχανημάτων θα διατεθούν προς πώληση ως σκραπ.
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