Antigoni Buxton: Θέλω να παντρευτώ και να κάνω οικογένεια, για εμένα είναι πολύ σημαντικό

Antigoni Buxton που εκπροσώπησε φέτος την Κύπρο στη Eurovision με το «Jalla» ανέφερε τι της είπε ο Ελληνοαμερικάνος σύντροφός της πριν ανέβει στη σκηνή των μουσικών βραβείων.









Ο σύντροφος της τραγουδίστριας ζει και εργάζεται στη Νέα Υόρκη και πιο συγκεκριμένα δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης. Το ζευγάρι κάνει συχνά κοινές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η Antigoni Buxton μιλάει σε συνεντεύξεις της για τη σχέση τους.



Η Antigoni Buxton με τον σύντροφό της Ο σύντροφος της τραγουδίστριας ζει και εργάζεται στη Νέα Υόρκη και πιο συγκεκριμένα δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης. Το ζευγάρι κάνει συχνά κοινές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η Antigoni Buxton μιλάει σε συνεντεύξεις της για τη σχέση τους.