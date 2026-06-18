Antigoni Buxton: Θέλω να παντρευτώ και να κάνω οικογένεια, για εμένα είναι πολύ σημαντικό
Antigoni Buxton: Θέλω να παντρευτώ και να κάνω οικογένεια, για εμένα είναι πολύ σημαντικό
Η τραγουδίστρια μίλησε για τον Ελληνοαμερικάνο σύντοφό της
Την επιθυμία της να παντρευτεί και να δημιουργήσει οικογένεια με τον σύντροφό της μοιράστηκε η Antigoni Buxton, αναφέροντας πως για εκείνη είναι σημαντικό να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση της.
Η τραγουδίστρια που εμφανίστηκε την Τετάρτη 17 Ιουνίου στη σκηνή των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno, που προβλήθηκε την Πέμπτη. Μεταξύ άλλων η Antigoni Buxton που εκπροσώπησε φέτος την Κύπρο στη Eurovision με το «Jalla» ανέφερε τι της είπε ο Ελληνοαμερικάνος σύντροφός της πριν ανέβει στη σκηνή των μουσικών βραβείων.
Η ίδια δεν έκρυψε την επιθυμία της να προχωρήσει σε γάμο με τον Άγγελο Γεωργιάδη, λέγοντας: «Το αγόρι μου που με είδε στη σκηνή είπε “φαίνεσαι υπέροχη” και “πήγαινε να τα σπάσεις”. Θέλω να παντρευτώ και να κάνω οικογένεια. Για μένα είναι πολύ σημαντικό».
Δείτε το βίντεο
Ο σύντροφος της τραγουδίστριας ζει και εργάζεται στη Νέα Υόρκη και πιο συγκεκριμένα δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης. Το ζευγάρι κάνει συχνά κοινές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η Antigoni Buxton μιλάει σε συνεντεύξεις της για τη σχέση τους.
Η τραγουδίστρια που εμφανίστηκε την Τετάρτη 17 Ιουνίου στη σκηνή των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno, που προβλήθηκε την Πέμπτη. Μεταξύ άλλων η Antigoni Buxton που εκπροσώπησε φέτος την Κύπρο στη Eurovision με το «Jalla» ανέφερε τι της είπε ο Ελληνοαμερικάνος σύντροφός της πριν ανέβει στη σκηνή των μουσικών βραβείων.
Η ίδια δεν έκρυψε την επιθυμία της να προχωρήσει σε γάμο με τον Άγγελο Γεωργιάδη, λέγοντας: «Το αγόρι μου που με είδε στη σκηνή είπε “φαίνεσαι υπέροχη” και “πήγαινε να τα σπάσεις”. Θέλω να παντρευτώ και να κάνω οικογένεια. Για μένα είναι πολύ σημαντικό».
Δείτε το βίντεο
Ο σύντροφος της τραγουδίστριας ζει και εργάζεται στη Νέα Υόρκη και πιο συγκεκριμένα δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης. Το ζευγάρι κάνει συχνά κοινές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η Antigoni Buxton μιλάει σε συνεντεύξεις της για τη σχέση τους.
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