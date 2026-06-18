Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων συλλέγονται και οδηγούνται σε εγκεκριμένες διαδικασίες διαχείρισης, χωρίς να επιβαρύνουν το νερό και το έδαφος
Συγκινητικό βίντεο: Ιρανός πατέρας βοηθά τον τυφλό γιο του να παρακολουθήσει αγώνα του Μουντιάλ
Συγκινητικό βίντεο: Ιρανός πατέρας βοηθά τον τυφλό γιο του να παρακολουθήσει αγώνα του Μουντιάλ
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο με τον Ιρανό πατέρα που βοηθά τον γιο του, μετακινώντας το χέρι του πάνω σε έναν απτικό πίνακα ώστε να του μεταφέρει σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη του αγώνα
Έναν συγκινητικό και ευρηματικό τρόπο βρήκε ένας πατέρας από το Ιράν για να βοηθήσει τον τυφλό γιο του να παρακολουθεί τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μεταφέροντας σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη του παιχνιδιού πάνω σε έναν ειδικό απτικό πίνακα.
Σε ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ο Ιρανός πατέρας έχει βρει έναν όμορφο τρόπο να βοηθά τον τυφλό γιο του να παρακολουθεί το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, μετακινώντας το χέρι του πάνω σε έναν απτικό πίνακα ώστε να του μεταφέρει σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη του αγώνα.
Στο βίντεο που κυκλοφόρησε, οι δυο τους παρακολουθούν την ισοπαλία 1-1 ανάμεσα στην Ελβετία και το Κατάρ, με τον πατέρα να χρησιμοποιεί τον ειδικό πίνακα για να αποτυπώνει τις κινήσεις της μπάλας και τη δράση στον αγωνιστικό χώρο.
Δείτε βίντεο
Σε ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ο Ιρανός πατέρας έχει βρει έναν όμορφο τρόπο να βοηθά τον τυφλό γιο του να παρακολουθεί το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, μετακινώντας το χέρι του πάνω σε έναν απτικό πίνακα ώστε να του μεταφέρει σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη του αγώνα.
Στο βίντεο που κυκλοφόρησε, οι δυο τους παρακολουθούν την ισοπαλία 1-1 ανάμεσα στην Ελβετία και το Κατάρ, με τον πατέρα να χρησιμοποιεί τον ειδικό πίνακα για να αποτυπώνει τις κινήσεις της μπάλας και τη δράση στον αγωνιστικό χώρο.
Δείτε βίντεο
Με αυτόν τον τρόπο, ο αγώνας μετατρέπεται σε μια εμπειρία που ο γιος του μπορεί όχι μόνο να ακούσει, αλλά και να αισθανθεί μέσω της αφής, συμμετέχοντας πιο ενεργά στην παρακολούθηση του παιχνιδιού, ενόψει και της Γιορτής του Πατέρα στις 21 Μαΐου που δείχνει ότι η πατρική αγάπη μπορεί να είναι πολλές φορές ιδιαίτερη, αλλά παραμένει πολύ δυνατή.
An Iranian father has found a beautiful way to help his blind son follow the World Cup, moving his hand across a tactile board to show the action in real time.— The Project (@theprojecttv) June 18, 2026
Footage shows the pair following Switzerland and Qatar’s 1-1 draw, turning the match into something his son could feel… pic.twitter.com/gm53EearHT
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα