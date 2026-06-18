Συγκινητικό βίντεο: Ιρανός πατέρας βοηθά τον τυφλό γιο του να παρακολουθήσει αγώνα του Μουντιάλ
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Ιράν Μουντιάλ 2026 Πατέρας γιος Τυφλός

Συγκινητικό βίντεο: Ιρανός πατέρας βοηθά τον τυφλό γιο του να παρακολουθήσει αγώνα του Μουντιάλ

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο με τον Ιρανό πατέρα που βοηθά τον γιο του, μετακινώντας το χέρι του πάνω σε έναν απτικό πίνακα ώστε να του μεταφέρει σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη του αγώνα

Συγκινητικό βίντεο: Ιρανός πατέρας βοηθά τον τυφλό γιο του να παρακολουθήσει αγώνα του Μουντιάλ
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Έναν συγκινητικό και ευρηματικό τρόπο βρήκε ένας πατέρας από το Ιράν για να βοηθήσει τον τυφλό γιο του να παρακολουθεί τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μεταφέροντας σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη του παιχνιδιού πάνω σε έναν ειδικό απτικό πίνακα.

Σε ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ο Ιρανός πατέρας έχει βρει έναν όμορφο τρόπο να βοηθά τον τυφλό γιο του να παρακολουθεί το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, μετακινώντας το χέρι του πάνω σε έναν απτικό πίνακα ώστε να του μεταφέρει σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη του αγώνα.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε, οι δυο τους παρακολουθούν την ισοπαλία 1-1 ανάμεσα στην Ελβετία και το Κατάρ, με τον πατέρα να χρησιμοποιεί τον ειδικό πίνακα για να αποτυπώνει τις κινήσεις της μπάλας και τη δράση στον αγωνιστικό χώρο.

Δείτε βίντεο

Με αυτόν τον τρόπο, ο αγώνας μετατρέπεται σε μια εμπειρία που ο γιος του μπορεί όχι μόνο να ακούσει, αλλά και να αισθανθεί μέσω της αφής, συμμετέχοντας πιο ενεργά στην παρακολούθηση του παιχνιδιού, ενόψει και της Γιορτής του Πατέρα στις 21 Μαΐου που δείχνει ότι η πατρική αγάπη μπορεί να είναι πολλές φορές ιδιαίτερη, αλλά παραμένει πολύ δυνατή.
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