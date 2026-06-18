Συγκινητικό βίντεο: Ιρανός πατέρας βοηθά τον τυφλό γιο του να παρακολουθήσει αγώνα του Μουντιάλ

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο με τον Ιρανό πατέρα που βοηθά τον γιο του, μετακινώντας το χέρι του πάνω σε έναν απτικό πίνακα ώστε να του μεταφέρει σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη του αγώνα