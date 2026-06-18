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Ο Χουάντσο απάντησε στις φήμες που τον θέλουν να μετακομίζει από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό, βίντεο
Ο Χουάντσο απάντησε στις φήμες που τον θέλουν να μετακομίζει από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό, βίντεο
Ο Ισπανός φόργουορντ ρωτήθηκε από τον κόσμο στη Γλυφάδα εάν θα φορέσει τα ερυθρόλευκα - Σε δηλώσεις του ξεκαθάρισε πως είναι χαρούμενος στον Παναθηναϊκό
Τις τελευταίες ημέρες έχει αναπτυχθεί ειδικά στα social media η φημολογία ότι ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ θα αφήσει τον Παναθηναϊκό και θα κατέβει στον Πειραιά για να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού.
Ο Ισπανός φόργουορντ που δεν έπαιξε σε όλους τους τελικούς της Stoiximan Basket League δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027 με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός και δεν μπορεί φυσικά να μετακομίσει στον αιώνιο αντίπαλο.
Ο Χουάντσο μαζί με τον Γουόκαπ, τον Διαμαντίδη, τον Λαρεντζάκη και άλλους παίκτες ήταν καλεσμένος στο «Stoiximan 22oz Elite Basketball Tournament», στο Κλειστό Γυμναστήριο ΔΑΚ "Μάκης Λιούγκας" και εκεί που υπέγραφε αυτόγραφα σε παιδιά και μεγάλους ρωτήθηκε εάν θα πάει στον Ολυμπιακό.
Η απάντηση του ήταν ένα χαμόγελο και ένα αρνητικό νεύμα!
Αργότερα ρωτήθηκε και από δημοσιογράφους για το εάν συνεχίσει στον ΠΑΟ και απάντησε: «Ναι, είμαι πολύ χαρούμενος εδώ. Κάθε παίκτης θέλει να παίζει, θέλει να αισθάνεται σημαντικός, έχω ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, αισθάνομαι ότι το σπίτι μου είναι εδώ, ας δούμε τι θα γίνει. Είμαι χαρούμενος εδώ».
Ο Ισπανός φόργουορντ που δεν έπαιξε σε όλους τους τελικούς της Stoiximan Basket League δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027 με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός και δεν μπορεί φυσικά να μετακομίσει στον αιώνιο αντίπαλο.
Ο Χουάντσο μαζί με τον Γουόκαπ, τον Διαμαντίδη, τον Λαρεντζάκη και άλλους παίκτες ήταν καλεσμένος στο «Stoiximan 22oz Elite Basketball Tournament», στο Κλειστό Γυμναστήριο ΔΑΚ "Μάκης Λιούγκας" και εκεί που υπέγραφε αυτόγραφα σε παιδιά και μεγάλους ρωτήθηκε εάν θα πάει στον Ολυμπιακό.
Η απάντηση του ήταν ένα χαμόγελο και ένα αρνητικό νεύμα!
Αργότερα ρωτήθηκε και από δημοσιογράφους για το εάν συνεχίσει στον ΠΑΟ και απάντησε: «Ναι, είμαι πολύ χαρούμενος εδώ. Κάθε παίκτης θέλει να παίζει, θέλει να αισθάνεται σημαντικός, έχω ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, αισθάνομαι ότι το σπίτι μου είναι εδώ, ας δούμε τι θα γίνει. Είμαι χαρούμενος εδώ».
🗣️ Ο Χουάντσο υπέγραψε φανέλες μικρών φίλων του μπάσκετ και… απάντησε σε ερώτηση για τον Ολυμπιακό.#olympiacosbc #paobc pic.twitter.com/lylxJwAOj8— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 18, 2026
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