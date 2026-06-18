Ο Χουάντσο απάντησε στις φήμες που τον θέλουν να μετακομίζει από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό, βίντεο

Ο Ισπανός φόργουορντ ρωτήθηκε από τον κόσμο στη Γλυφάδα εάν θα φορέσει τα ερυθρόλευκα - Σε δηλώσεις του ξεκαθάρισε πως είναι χαρούμενος στον Παναθηναϊκό