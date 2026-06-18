Άννα Φόνσου: Η Αλίκη Βουγιουκλάκη υπήρξε φίλη καρδιάς για μένα και όχι ανταγωνίστρια
Άννα Φόνσου: Η Αλίκη Βουγιουκλάκη υπήρξε φίλη καρδιάς για μένα και όχι ανταγωνίστρια
Δείτε το βίντεο με όσα είπε η ηθοποιός για την αείμνηστη πρωταγωνίστρια του ελληνικού κινηματογράφου
Καρδιακή φίλη και όχι ανταγωνίστρια ήταν για την Άννα Φόνσου η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η ηθοποιός έδωσε το «παρών» στα εγκαίνια του καμαρινιού της αείμνηστης πρωταγωνίστριας του παλιού ελληνικού κινηματογράφου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και μίλησε για εκείνη, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην προσωπική τους σχέση, αλλά και στο αποτύπωμα που έχει αφήσει.
«Είμαι πολύ ευχαριστημένη, γιατί η Αλίκη υπήρξε φίλη καρδιάς για μένα και όχι ανταγωνίστριά μου», είπε αρχικά η Άννα Φόνσου στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Πέμπτη 18 Ιουνίου.
Σύμφωνα με εκείνη, η Αλίκη Βουγιουκλάκη θα ήταν πολύ χαρούμενη με τη συγκεκριμένα πρωτοβουλία με την οποία την τίμησαν οι άνθρωποι του χώρου. «Εκεί που είναι θα είναι πολύ ευτυχισμένη που σήμερα είμαστε όλοι εδώ για να την τιμήσουμε», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Τέλος, θέλοντας να υπογραμμίσει την απήχηση που εξακολουθεί να έχει η ηθοποιός τριάντα χρόνια μετά τον θάνατό της, ανέφερε ότι όταν η εγγονή της ήταν τριών ετών είχε δηλώσει πως η αγαπημένη της ηθοποιός είναι η Αλίκη Βουγιουκλάκη. «Όταν παίζονται ταινίες της Αλίκης στην τηλεόραση, κάνουν τα πιο πολλά νούμερα. Η εγγονή μου, όταν τη ρώτησα σε ηλικία τριών ετών ποια ηθοποιός της αρέσει, μου είπε “συγγνώμη γιαγιά, αλλά μου αρέσει η Βουγιουκλάκη”», κατέληξε.
Δείτε το βίντεο
«Είμαι πολύ ευχαριστημένη, γιατί η Αλίκη υπήρξε φίλη καρδιάς για μένα και όχι ανταγωνίστριά μου», είπε αρχικά η Άννα Φόνσου στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Πέμπτη 18 Ιουνίου.
Σύμφωνα με εκείνη, η Αλίκη Βουγιουκλάκη θα ήταν πολύ χαρούμενη με τη συγκεκριμένα πρωτοβουλία με την οποία την τίμησαν οι άνθρωποι του χώρου. «Εκεί που είναι θα είναι πολύ ευτυχισμένη που σήμερα είμαστε όλοι εδώ για να την τιμήσουμε», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Τέλος, θέλοντας να υπογραμμίσει την απήχηση που εξακολουθεί να έχει η ηθοποιός τριάντα χρόνια μετά τον θάνατό της, ανέφερε ότι όταν η εγγονή της ήταν τριών ετών είχε δηλώσει πως η αγαπημένη της ηθοποιός είναι η Αλίκη Βουγιουκλάκη. «Όταν παίζονται ταινίες της Αλίκης στην τηλεόραση, κάνουν τα πιο πολλά νούμερα. Η εγγονή μου, όταν τη ρώτησα σε ηλικία τριών ετών ποια ηθοποιός της αρέσει, μου είπε “συγγνώμη γιαγιά, αλλά μου αρέσει η Βουγιουκλάκη”», κατέληξε.
Δείτε το βίντεο
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