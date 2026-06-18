Η Τζέιν Σέιμουρ για τον έρωτα στα 70 της με τον Τζον Ζαμπέτι: Είναι ένα θαύμα
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Τζέιν Σέιμουρ Τζον Ζαμπέτι

Η Τζέιν Σέιμουρ για τον έρωτα στα 70 της με τον Τζον Ζαμπέτι: Είναι ένα θαύμα

Η 75χρονη ηθοποιός και ο σύντροφός της μετρούν τρία χρόνια σχέσης και πριν από μερικές ημέρες ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους

Η Τζέιν Σέιμουρ για τον έρωτα στα 70 της με τον Τζον Ζαμπέτι: Είναι ένα θαύμα
Ιωάννα Μαρίνου
Θαύμα χαρακτήρισε τον έρωτά της με τον Τζον Ζαμπέτι στα 70 της η Τζέιν Σέιμουρ.

Η 75χρονη ηθοποιός που πρόσφατα ανακοίνωσε τον αρραβώνα της με τον σύντροφό της μετά από τρία χρόνια σχέσης, εμφανίστηκε μαζί του στο κόκκινο χαλί της φιλανθρωπικής εκδήλωσης Race to Erase MS στο Λος Άντζελες και δήλωσε πως νιώθει «το πιο τυχερό κορίτσι στον κόσμο» στο πλευρό του, τονίζοντας ότι η γνωριμία τους ήρθε την κατάλληλη στιγμή: «Δεν μπορώ να πιστέψω πόσο τυχερή στάθηκα που βρήκα τον ιδανικό άνθρωπο σε αυτή τη φάση της ζωής μου. Δεν ήμουν διαθέσιμη πριν, ούτε κι εκείνος. Τώρα όμως είναι η στιγμή», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο 78χρονος μουσικός των Malibooz σημείωσε ότι το «κλειδί» είναι να παραμένει κανείς ανοιχτός στην αγάπη: «Πρέπει να είσαι εκεί έξω και να είσαι ανοιχτός. Υπάρχουν υπέροχοι άνθρωποι παντού. Αυτό που έχουμε είναι πραγματικά ένα θαύμα», είπε με τη Σέιμουρ να προσθέτει: «Κατά τη γνώμη μου, επίσης, είναι ένα θαύμα».


Η ηθοποιός συμπλήρωσε ότι οι δυο τους στηρίζουν απόλυτα ο ένας τον άλλον, τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική τους ζωή. «Καταλαβαίνει πόσο αγαπώ τη δουλειά μου και καταλαβαίνω πόσο αγαπά τη δική του. Είμαστε εξίσου υποστηρικτικοί. Εγώ πάω για γυρίσματα και εκείνος είναι δίπλα μου, και ξαφνικά έχει κυκλοφορήσει τέσσερα άλμπουμ», είπε, αποκαλύπτοντας πως έχει γίνει και μούσα του.

Η καθημερινότητά τους θυμίζει, όπως λένε, εφηβικό έρωτα. «Ξυπνάμε σαν έφηβοι», είπε η Σέιμουρ, με τον Ζαμπέτι να συμπληρώνει με χιούμορ: «Είναι σαν να είμαστε στο σπίτι των γονιών μας, αλλά δεν γυρίζουν ποτέ».

Όσον αφορά στην πρόταση γάμου που της έκανε, επισήμανε πως είχε και απρόοπτα. Ο Ζαμπέτι αποκάλυψε ότι της έκανε πρόταση την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, μία ημέρα πριν τα γενέθλιά της, στο σπίτι τους στο Μαλιμπού. Καθώς γονάτισε για να της δώσει το δαχτυλίδι, αυτό έπεσε από το κουτί και κύλησε κάτω από το κρεβάτι: «Έπρεπε να συρθώ από κάτω για να το πιάσω και μετά δεν μπορούσα να βγω», είπε, με τη Σέιμουρ να προσθέτει πως τελικά κατέληξαν να γελούν υστερικά με την κατάσταση, καθώς προσπαθούσε να τον τραβήξει χωρίς επιτυχία.

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Η ηθοποιός έχει παντρευτεί τέσσερις φορές στο παρελθόν και έχει αποκτήσει έξι παιδιά. Ο Ζαμπέτι, από την πλευρά του, ήταν παντρεμένος για περισσότερα από 40 χρόνια και έχει δύο παιδιά από τον πρώτο του γάμο.
Ιωάννα Μαρίνου

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