Η χιουμοριστική απάντηση της Κόνι Μεταξά σε κομπλιμέντο για την εμφάνισή της: Ρουφιέμαι, μάλλον γι' αυτό με βλέπετε στα καλύτερά μου
Η χιουμοριστική απάντηση της Κόνι Μεταξά σε κομπλιμέντο για την εμφάνισή της: Ρουφιέμαι, μάλλον γι' αυτό με βλέπετε στα καλύτερά μου
Η τραγουδίστρια έδωσε το παρών στα Mad Video Music Awards την Τετάρτη 17 Ιουνίου με σετ σε καφέ χρώμα
Με χιούμορ απάντησε η Κόνι Μεταξά όταν της έκαναν κομπλιμέντο για την εμφάνισή της, δηλώνοντας πως ρουφούσε την κοιλιά της.
Η τραγουδίστρια βρέθηκε την Τετάρτη 17 Ιουνίου στα Mad Video Music Awards φορώντας ένα σετ σε καφέ χρώμα και ενώ μιλούσε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», όταν ο δημοσιογράφος της ανέφερε πως δείχνει να είναι στα καλύτερά της, η ίδια είπε χαρακτηριστικά: «Ρουφιέμαι, μάλλον γι' αυτό με βλέπετε στα καλύτερά μου».
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Στη συνέχεια, η Κόνι Μεταξά ρωτήθηκε εάν δέχεται φλερτ μετά τον χωρισμό της με τον Μάριο Καπότση και ανέφερε: «Τώρα που ανέβασα μία φωτογραφία, μου έστειλαν κάτι παλικάρια ότι είμαι πολύ όμορφη».
Αμέσως μετά, με αφορμή μία δήλωση που έκανε πρόσφατα πως την φλερτάρουν περισσότερο όταν είναι βαμμένη, εξήγησε: «Είμαι πάρα πολύ όμορφη άβαφτη, αυτή είναι η αλήθεια. Όπως και οι περισσότερες γυναίκες νομίζω ότι είναι πιο ωραίες όταν δεν είναι βαμμένες. Απλά, ο άντρας βλέπει μία εικόνα ολοκληρωμένη μπροστά του και, όταν κάτι είναι πιο περιποιημένο, σίγουρα θα του αρέσει πιο πολύ πιστεύω. Όλοι οι άντρες λένε "μ’ αρέσεις πιο πολύ άβαφτη", αλλά μετά βάφεσαι και κάνουνε "ουάου"».
Κλείνοντας, η Κόνι Μεταξά μίλησε για τις τοξικές σχέσεις της ζωής της, σημειώνοντας πως πλέον έχει μάθει να φεύγει όταν βρίσκεται αντιμέτωπη με τέτοιες καταστάσεις: «Έχω πληγωθεί από άνθρωπο που ήταν τοξικός και χειριστικός. Και με σύντροφο και γενικά. Εγώ συνήθως φεύγω σε τέτοιες καταστάσεις. Αυτό δεν είναι ότι "πλέον έχουν γίνει έτσι" οι άνθρωποι είναι έτσι από την ώρα που γεννήθηκαν, δυστυχώς», είπε.
Δείτε την εμφάνιση της Κόνι Μεταξά στα Mad Video Music Awards
Η τραγουδίστρια βρέθηκε την Τετάρτη 17 Ιουνίου στα Mad Video Music Awards φορώντας ένα σετ σε καφέ χρώμα και ενώ μιλούσε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», όταν ο δημοσιογράφος της ανέφερε πως δείχνει να είναι στα καλύτερά της, η ίδια είπε χαρακτηριστικά: «Ρουφιέμαι, μάλλον γι' αυτό με βλέπετε στα καλύτερά μου».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η Κόνι Μεταξά ρωτήθηκε εάν δέχεται φλερτ μετά τον χωρισμό της με τον Μάριο Καπότση και ανέφερε: «Τώρα που ανέβασα μία φωτογραφία, μου έστειλαν κάτι παλικάρια ότι είμαι πολύ όμορφη».
Αμέσως μετά, με αφορμή μία δήλωση που έκανε πρόσφατα πως την φλερτάρουν περισσότερο όταν είναι βαμμένη, εξήγησε: «Είμαι πάρα πολύ όμορφη άβαφτη, αυτή είναι η αλήθεια. Όπως και οι περισσότερες γυναίκες νομίζω ότι είναι πιο ωραίες όταν δεν είναι βαμμένες. Απλά, ο άντρας βλέπει μία εικόνα ολοκληρωμένη μπροστά του και, όταν κάτι είναι πιο περιποιημένο, σίγουρα θα του αρέσει πιο πολύ πιστεύω. Όλοι οι άντρες λένε "μ’ αρέσεις πιο πολύ άβαφτη", αλλά μετά βάφεσαι και κάνουνε "ουάου"».
Κλείνοντας, η Κόνι Μεταξά μίλησε για τις τοξικές σχέσεις της ζωής της, σημειώνοντας πως πλέον έχει μάθει να φεύγει όταν βρίσκεται αντιμέτωπη με τέτοιες καταστάσεις: «Έχω πληγωθεί από άνθρωπο που ήταν τοξικός και χειριστικός. Και με σύντροφο και γενικά. Εγώ συνήθως φεύγω σε τέτοιες καταστάσεις. Αυτό δεν είναι ότι "πλέον έχουν γίνει έτσι" οι άνθρωποι είναι έτσι από την ώρα που γεννήθηκαν, δυστυχώς», είπε.
Δείτε την εμφάνιση της Κόνι Μεταξά στα Mad Video Music Awards
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