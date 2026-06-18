Η χιουμοριστική απάντηση της Κόνι Μεταξά σε κομπλιμέντο για την εμφάνισή της: Ρουφιέμαι, μάλλον γι' αυτό με βλέπετε στα καλύτερά μου

Ρουφιέμαι, μάλλον γι' αυτό με βλέπετε στα καλύτερά μου».



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Κλείνοντας, η Κόνι Μεταξά μίλησε για τις τοξικές σχέσεις της ζωής της, σημειώνοντας πως πλέον έχει μάθει να φεύγει όταν βρίσκεται αντιμέτωπη με τέτοιες καταστάσεις: «Έχω πληγωθεί από άνθρωπο που ήταν τοξικός και χειριστικός. Και με σύντροφο και γενικά. Εγώ συνήθως φεύγω σε τέτοιες καταστάσεις. Αυτό δεν είναι ότι "πλέον έχουν γίνει έτσι" οι άνθρωποι είναι έτσι από την ώρα που γεννήθηκαν, δυστυχώς», είπε.



