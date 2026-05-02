Ακύλας: Όλη η οικογένεια είναι πάρα πολύ χαρούμενη, το προσπαθεί πολύ καιρό, δεν βγήκε από τη μία μέρα στην άλλη, είπε η αδερφή του
Ακύλας: Όλη η οικογένεια είναι πάρα πολύ χαρούμενη, το προσπαθεί πολύ καιρό, δεν βγήκε από τη μία μέρα στην άλλη, είπε η αδερφή του
Μιλήσαμε, έχει άγχος, του είπαμε να ξεκουραστεί όσο μπορεί, είπε η αδερφή του τραγουδιστή σχετικά με την προετοιμασία του για τη Eurovision
Τα συναισθήματά της για την πορεία του Ακύλα, εξέφρασε η αδερφή του, τονίζοντας ότι όλη η οικογένεια στέκεται στο πλευρό του, ενώ πρόσθεσε ότι η σημερινή εικόνα του καλλιτέχνη είναι αποτέλεσμα μεγάλης προσπάθειας που κάνει τα τελευταία χρόνια.
Η Ελένη Καλανίδου Ακριτίδου έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τοβ Μάνεση» που προβλήθηκε το Σάββατο 2 Μαΐου μεταφέροντας ιστορίες από την παιδική ηλικία του αδερφού της, αλλά και την υπερηφάνεια της οικογένειάς τους για τη συμμετοχή του στη Eurovision 2026 με το «Ferto».
Αρχικά, η αδερφή του Ακύλα ανέφερε ότι ο τραγουδιστής είχε από μικρή ηλικία φιλοδοξίες να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική: «Από μικρός ήθελε και ονειρευόταν να μπει σε αυτόν τον χώρο, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι όλη η οικογένεια, και η μητέρα του και ο πατέρας του και εγώ η ίδια για όλα αυτά που έχει καταφέρει, είμαστε δίπλα του και κοντά του».
Σε άλλο σημείο, τόνισε ότι ο Ακύλας προσπαθεί εδώ και χρόνια να ξεχωρίσει στο τραγούδι: «Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ο ίδιος το ίδιο αισθάνεται, νιώθει ευλογημένος. Πραγματικά λέει ότι "είναι σαν να μου το έστειλε δώρο ο ίδιος ο Θεός" και προσπαθεί. Είναι κάτι που το προσπαθεί πάρα πολύ καιρό, δεν βγήκε από τη μία μέρα στην άλλη, είναι κάτω γύρω στα επτά χρόνια, το κυνηγάει πάρα πολύ, προσπαθεί να εξελιχθεί. Τώρα απλά πιστεύουμε ότι έφτασε η στιγμή του να φέρει μία καλή θέση. Μιλήσαμε, έχει άγχος, αλλά από εκεί και πέρα του είπαμε να ξεκουραστεί όσο μπορεί. Θα δώσει το καλύτερο του εαυτού του».
Κλείνοντας, η αδερφή του δήλωσε ότι μία από τις αγαπημένες καλλιτέχνιδες του Ακύλα είναι η Lady Gaga: «Είναι πολύ κοινωνικό παιδί, πάντα μέσα στην ενέργεια, πάντα ήταν μέσα σε όλες τις παραστάσεις και ήθελε πάντα να έχει κάποιον ρόλο. Τραγουδούσε γενικά, η αγαπημένη του τραγουδίστρια από μικρός ήταν η Lady Gaga, είχε αφίσες, άκουγε τα τραγούδια της, όπως και της Άννας Βίσση. Και τη Eurovision τη βλέπει από μικρός, τη θυμάται, όπως θυμάται πολύ έντονα και την πρώτη φορά που κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου».
Ο Ακύλας και η ελληνική αποστολή για τη Eurovision 2026 βρίσκονται από την Παρασκευή στη Βιέννη, αναμένοντας να ξεκινήσουν οι πρόβες στη σκηνή, όπου ο τραγουδιστής θα διαγωνιστεί την Τρίτη 12 Μαΐου στον Α' Ημιτελικό, διεκδικώντας το εισιτήριο για τον μεγάλο Τελικό.
Η Ελένη Καλανίδου Ακριτίδου έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τοβ Μάνεση» που προβλήθηκε το Σάββατο 2 Μαΐου μεταφέροντας ιστορίες από την παιδική ηλικία του αδερφού της, αλλά και την υπερηφάνεια της οικογένειάς τους για τη συμμετοχή του στη Eurovision 2026 με το «Ferto».
Αρχικά, η αδερφή του Ακύλα ανέφερε ότι ο τραγουδιστής είχε από μικρή ηλικία φιλοδοξίες να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική: «Από μικρός ήθελε και ονειρευόταν να μπει σε αυτόν τον χώρο, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι όλη η οικογένεια, και η μητέρα του και ο πατέρας του και εγώ η ίδια για όλα αυτά που έχει καταφέρει, είμαστε δίπλα του και κοντά του».
Σε άλλο σημείο, τόνισε ότι ο Ακύλας προσπαθεί εδώ και χρόνια να ξεχωρίσει στο τραγούδι: «Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ο ίδιος το ίδιο αισθάνεται, νιώθει ευλογημένος. Πραγματικά λέει ότι "είναι σαν να μου το έστειλε δώρο ο ίδιος ο Θεός" και προσπαθεί. Είναι κάτι που το προσπαθεί πάρα πολύ καιρό, δεν βγήκε από τη μία μέρα στην άλλη, είναι κάτω γύρω στα επτά χρόνια, το κυνηγάει πάρα πολύ, προσπαθεί να εξελιχθεί. Τώρα απλά πιστεύουμε ότι έφτασε η στιγμή του να φέρει μία καλή θέση. Μιλήσαμε, έχει άγχος, αλλά από εκεί και πέρα του είπαμε να ξεκουραστεί όσο μπορεί. Θα δώσει το καλύτερο του εαυτού του».
Κλείνοντας, η αδερφή του δήλωσε ότι μία από τις αγαπημένες καλλιτέχνιδες του Ακύλα είναι η Lady Gaga: «Είναι πολύ κοινωνικό παιδί, πάντα μέσα στην ενέργεια, πάντα ήταν μέσα σε όλες τις παραστάσεις και ήθελε πάντα να έχει κάποιον ρόλο. Τραγουδούσε γενικά, η αγαπημένη του τραγουδίστρια από μικρός ήταν η Lady Gaga, είχε αφίσες, άκουγε τα τραγούδια της, όπως και της Άννας Βίσση. Και τη Eurovision τη βλέπει από μικρός, τη θυμάται, όπως θυμάται πολύ έντονα και την πρώτη φορά που κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου».
Ο Ακύλας και η ελληνική αποστολή για τη Eurovision 2026 βρίσκονται από την Παρασκευή στη Βιέννη, αναμένοντας να ξεκινήσουν οι πρόβες στη σκηνή, όπου ο τραγουδιστής θα διαγωνιστεί την Τρίτη 12 Μαΐου στον Α' Ημιτελικό, διεκδικώντας το εισιτήριο για τον μεγάλο Τελικό.
