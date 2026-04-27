Η Έμιλι Μπλαντ δήλωσε ότι φοβόταν στα γυρίσματα της ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada» λόγω της Μέριλ Στριπ
Έμιλι Μπλαντ Μέριλ Στριπ Ο Διάβολος φοράει Prada

Η Έμιλι Μπλαντ δήλωσε ότι φοβόταν στα γυρίσματα της ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada» λόγω της Μέριλ Στριπ

Η ηθοποιός εξήγησε ότι η συνάδελφός της είχε μπει για τα καλά στον ρόλο της Μιράντα Πρίστλεϊ

Η Έμιλι Μπλαντ δήλωσε ότι φοβόταν στα γυρίσματα της ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada» λόγω της Μέριλ Στριπ
Η Έμιλι Μπλαντ αποκάλυψε ότι ήταν φοβισμένη στα γυρίσματα της αρχικής ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada», αφού η Μέριλ Στριπ είχε μπει για τα καλά στον ρόλο της Μιράντα Πρίστλεϊ, της αρχισυντάκτριας του περιοδικού Runway, την οποία υποδύθηκε.

Με αφορμή την κυκλοφορία του σίκουελ, οι Αν Χάθαγουεϊ, Μέριλ Στριπ, Έμιλι Μπλαντ και Στάνλεϊ Τούτσι συμμετείχαν σε εκπομπή του SiriusXM Front Row, με παρουσιαστή τον Άντι Κοέν. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εκείνος ρώτησε την Μπλαντ, αν η συνεργασία με τη Στριπ τη φόβισε. «Θέλω να πω, στην πρώτη ταινία ήμουν αρκετά φοβισμένη, γιατί ένιωθα ότι ήσουν σε μια ζώνη», είπε η Μπλαντ στη Στριπ.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός απάντησε τότε: «Ω, ναι. Ήμουν σε εκείνη τη ζώνη». Η Μπλαντ πρόσθεσε: «Ήταν σε ζώνη Μιράντα»«Όχι απροσπέλαστη, αλλά μπορούσαμε να έρθουμε και να σου πούμε μια αστεία ιστορία, όμως δεν θα έκανες εκείνο το εξαιρετικό γέλιο σου που άκουγα συνήθως», εξήγησε η Έμιλι Μπλαντ.

Στη συνέχεια, ο Κοέν ρώτησε τη Στριπ αν ήταν δύσκολο να παραμένει τόσο αφοσιωμένη στον ρόλο της, με εκείνη να απαντά αρνητικά. Η Μέριλ Στριπ εξήγησε πως «Τις πρώτες τρεις ημέρες πήγαινα και καθόμουν κοντά στην κάμερα με τον σκηνοθέτη, ξέρεις, και μετά πηγαίναμε να κάνουμε τη σκηνή και εγώ έλεγα, ξέρεις, αυτό, και εκείνοι έκαναν... ήταν απλώς σαν μια απόσταση. Μια μικρή απόσταση. Η εξουσία, αυτό το πράγμα».

Η σταρ του Χόλιγουντ ανέφερε ότι πρόσφατα είχε μιλήσει με την ηθοποιό και σκηνοθέτιδα Γκρέτα Γκέργουιγκ για το ζήτημα του να είναι κάποιος αφοσιωμένος στον ρόλο. «Έλεγε το ίδιο πράγμα. Ξέρεις, κάπως δεν σε θέλουν στο πάρτι του καστ, σωστά; Είναι σαν να πρέπει να έχεις έστω ένα μικρό φράγμα για να νιώθεις σαν το αφεντικό και για να το κάνεις — δεν ξέρω τι ήταν, αλλά λειτούργησε. Όταν επέστρεφα και ήμουν δυστυχισμένη στο τρέιλερ μου και τους άκουγα όλους στο τρέιλερ του μακιγιάζ και όλοι — μπορούσα να τους ακούσω από μακριά — περνούσαν υπέροχα, ξέρεις», εξήγησε η Στριπ. Τόσο η Στριπ όσο και ο Κοέν αστειεύτηκαν: «Είναι μοναχικά στην κορυφή».

Φωτογραφία: Shutterstock

