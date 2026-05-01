Τζένη Κατσίγιαννη για τα ευτράπελα σε πανηγύρια: Έχω φάει τσόκαρο, αυτά τα ξύλινα τα παλιά με την αγκράφα
Ήταν ένας κύριος, που χόρευε και έφυγε το τσόκαρο και μου ήρθε στον ώμο, είπε η τραγουδίστρια

Ευτράπελα που έχει ζήσει στα χρόνια της καριέρας της σε πανηγύρια μοιράστηκε η Τζένη Κατσίγιαννη, αναφέροντας ότι μεταξύ άλλων έχει δεχτεί τσόκαρο από θαμώνα που χόρευε.

Η τραγουδίστρια που πρόσφατα έγινε viral στο TikTok με το τραγούδι «Πες Μου Πώς σε Λένε» παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 1η Μαΐου, μιλώντας μεταξύ άλλων για τις εμπειρίες από τα πανηγύρια, όπου έχει τραγουδήσει.

Περιγράφοντας αρχικά ένα αστείο περιστατικό, δήλωσε: «Έχω φάει τσόκαρο σε πανηγύρι, αυτά τα ξύλινα τα παλιά με την αγκράφα. Ήταν ένας κύριος, που είχε έρθει πολύ καλοκαιρινός, και χόρευε και έφυγε το τσόκαρο και μου ήρθε στον ώμο. Του το έδωσα μετά, είπα "κύριε το τσόκαρο"».

Στη συνέχεια, μίλησε για ένα περιστατικό παραβιαστικής συμπεριφοράς, αναφέροντας: «Κάποτε ένας κύριος είχε έρθει πολύ κοντά μου, πήρε το χέρι μου και το πήγαινε προς τα κάτω. Το τράβηξα και του έδειξα με άγριο τρόπο, ότι "φίλε μου σταμάτα λίγο, γιατί εδώ κάνουμε τη δουλειά μας"».
Σχετικά Άρθρα

