Βίντεο έδειχνε ότι ο 43χρονος Σκοπιανός είναι ένοχος για τη δολοφονία της Σταυρούλας, ο δράστης το διέγραψε αλλά οι Αρχές το ανέκτησαν

Ο άνδρας ομολόγησε την πράξη του και ισχυρίστηκε πως δεν το είχε σχεδιάσει - Τι είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου





Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν οι Αρχές στη διάθεσή τους, φαίνεται η Σταυρούλα να μπαίνει αλλά όχι και να φεύγει από το σπίτι. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, ο δράστης της



δείχνει τη γυναίκα να εισέρχεται στο σπίτι και ουσιαστικά δεν εξέρχεται ποτέ από αυτό και μάλιστα είχε διαγραφεί από το δράστη και χρειάστηκε να γίνει διαδικασία ανάκτησης» είπε η κ. Δημογλίδου στον «αέρα» του ΣΚΑΪ.



«Δόθηκε χρόνος στον δράστη να κάνει λάθη» Αναφορικά με το γεγονός ότι είχε γίνει γνωστό πως ο δράστης είχε εξαφανιστεί για ένα διάστημα, η κ. Δημογλίδου είπε: «Επειδή ακούστηκαν πολλά ότι για ένα διάστημα ο άντρας αυτό εξαφανίστηκε και δεν μπορούσαν να τον εντοπίσουν οι αστυνομικοί, εμείς που είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πράγματα για την υπόθεση, σας πληροφορώ ότι δόθηκε ο χρόνος στον δράστη να κάνει λάθη και να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία για την έρευνα».





Αθόρυβη η έρευνα Επίμονη και αθόρυβη ήταν η έρευνα των αστυνομικών στην υπόθεση της Σταυρούλας Λεβεντάκη σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου.



«Πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Χανίων γιατί με την επιμονή και την αθόρυβη έρευνα, γιατί από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί πίστευαν, ότι πίσω από αυτή την υπόθεση βρίσκεται εγκληματική ενέργεια, όταν ακόμα δεν υπήρχε κανένα στοιχείο. Και θυμόμαστε όλοι, ότι καθηστέρησε να δηλωθεί και η εξαφάνιση αυτής της γυναίκας, επειδή ακριβώς ο αδερφός της νοσηλευόταν» ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει ότι ο δράστης είχε χρόνο να καλύψει τα ίχνη του. Επέμεναν όμως οι αστυνομικοί».



Κλείσιμο «Κατάλαβε ότι ήταν μονόδρομος η ομολογία του» Με τα στοιχεία να είναι εις βάρος του, ο 43χρονος φαίνεται να κατάλαβε πως η ομολογία του ήταν μονόδρομος καθώς η Αστυνομία είχε «δεμένη» την υπόθεση.



«Θυμόμαστε όλοι τις προηγούμενες μέρες ότι προχώρησαν σε κατ' οίκον έρευνα και ζήτησαν και κλιμάκιο από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών από την Αθήνα. Έφτασαν οι αστυνομικοί εκεί και πολύ γρήγορα είχαμε τα πρώτα αποτελέσματα όπου αποδεικνύονταν ότι μέσα στο σπίτι βρέθηκαν ίχνη αίματος της γυναίκας. Προσήγαγαν τον άντρα αυτό» είπε η κ. Δημογλίδου και πρόσθεσε: «Κατάλαβε και εκείνος ότι είναι μονόδρομος η ομολογία του εγκλήματος».



«Δεν το είχα σχεδιάσει» Τον ισχυρισμό ότι όλα έγιναν μέσα στο σπίτι που νοίκιαζε από την 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη και ότι δεν είχε



Όλα έγιναν το πρωί της 30ης Μαϊου και τη δική του εκδοχή για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα άρχισε να εξιστορεί ο 43χρονος στους



Το σημείο που ο δολοφόνος είχε θάψει το πτώμα της Σταυρούλας Λεβεντάκη αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος, περίπου στις 3 τα ξημερώματα. Ο συγκεκριμένος άνδρας, άλλωστε, ήταν από την πρώτη στιγμή στο επίκεντρο των ερευνών για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη.



Ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας του σπιτιού ήταν αυτό που «έδειξε» πως ο 43χρονος Σκοπιανός ενοικιαστής ήταν ο δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκ η από τα Χανιά της Κρήτης.Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν οι Αρχές στη διάθεσή τους, φαίνεται η Σταυρούλα να μπαίνει αλλά όχι και να φεύγει από το σπίτι. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, ο δράστης της δολοφονίας επιχείρησε να σβήσει το βίντεο που τον ενοχοποιούσε, όμως οι Αρχές το ανέκτησαν.«Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό εκείνης της ημέρας που ουσιαστικάαπό αυτό και μάλιστα» είπε η κ. Δημογλίδου στον «αέρα» του ΣΚΑΪ.Αναφορικά με το γεγονός ότι είχε γίνει γνωστό πως ο δράστης είχε εξαφανιστεί για ένα διάστημα, η κ. Δημογλίδου είπε: «Επειδή ακούστηκαν πολλά ότι για ένα διάστημα ο άντρας αυτόεμείς που είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πράγματα για την υπόθεση, σας πληροφορώ ότι δόθηκε ο χρόνος στον δράστη να κάνει λάθη και να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία για την έρευνα».Επίμονη και αθόρυβη ήταν η έρευνα των αστυνομικών στην υπόθεση της Σταυρούλας Λεβεντάκη σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου.«Πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Χανίων γιατί με την επιμονή και την αθόρυβη έρευνα, γιατί από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί πίστευαν, ότι πίσω από αυτή την υπόθεση βρίσκεται εγκληματική ενέργεια, όταν ακόμα δεν υπήρχε κανένα στοιχείο. Και θυμόμαστε όλοι, ότιεπειδή ακριβώς ο αδερφός της νοσηλευόταν» ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει ότι ο δράστης είχε χρόνο να καλύψει τα ίχνη του. Επέμεναν όμως οι αστυνομικοί».Με τα στοιχεία να είναι εις βάρος του, ο 43χρονος φαίνεται να κατάλαβε πως η ομολογία του ήταν μονόδρομος καθώς η Αστυνομία είχε «δεμένη» την υπόθεση.«Θυμόμαστε όλοι τις προηγούμενες μέρες ότι προχώρησαν σε κατ' οίκον έρευνα και ζήτησαν και κλιμάκιο από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών από την Αθήνα. Έφτασαν οι αστυνομικοί εκεί και πολύ γρήγορα είχαμε τα πρώτα αποτελέσματα όπου αποδεικνύονταν ότι μέσα στο σπίτι βρέθηκαν ίχνη αίματος της γυναίκας. Προσήγαγαν τον άντρα αυτό» είπε η κ. Δημογλίδου και πρόσθεσε: «Κατάλαβε και εκείνος ότι είναι».Τον ισχυρισμό ότι όλα έγιναν μέσα στο σπίτι που νοίκιαζε από την 45χρονηκαι ότι δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημά του, προέβαλε ο 43χρονος Σκοπιανός, που μετά από πολύωρη ανάκριση και ενώ βρισκόταν υπό κράτηση κατηγορούμενος για υπόθεση καλλιέργειας 13 δενδρυλλίων χασίς, ομολόγησε ότι αυτός σκότωσε και έθαψε τη γυναίκα.Όλα έγιναν το πρωί της 30ης Μαϊου και τη δική του εκδοχή για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα άρχισε να εξιστορεί ο 43χρονος στους

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την πολύωρη διαδικασία της ανάκρισης φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως «όλα έγιναν μέσα στο σπίτι» και πως «δεν το είχα σχεδιάσει», αποδίδοντας το έγκλημα στις συνεχείς προστριβές που, όπως ισχυρίστηκε, είχε με τη γυναίκα, εξαιτίας φθορών στο σπίτι και υπήρχαν συχνοί καβγάδες μεταξύ τους. Ωστόσο, το ενδεχόμενο σεξουαλικού κινήτρου δεν έχει βγει από το κάδρο των ερευνών.



Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 46χρονη δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο, ενώ στη συνέχεια τη χτύπησε με μαχαίρι στην αριστερή θωρακική κοιλότητα. Αμέσως μετά, ο δράστης φέρεται να τύλιξε τη σορό με σακούλες, ενώ σακούλες εντοπίστηκαν και στο μικρό βαν που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά της.



Λίγο μετά τις 7 το πρωί, ο Ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου και ο Υποδιευθυντής Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, Γιάννης Σγουρός, μετέβησαν μαζί με τους αστυνομικούς στο σημείο που υπέδειξε ο κατηγορούμενος, σε περιοχή του Βατολακκού Χανίων, περίπου πέντε χιλιόμετρα από το σπίτι όπου διέμενε και το οποίο νοίκιαζε από την άτυχη γυναίκα.



Εκεί εντοπίστηκε η σορός της Σταυρούλας Λεβεντάκη, τυλιγμένη μέσα σε σακούλες, όπως είχε περιγράψει ο 43χρονος. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή, διαπιστώθηκαν τραύματα που παραπέμπουν σε χτύπημα στο κεφάλι και τραύματα στην αριστερή θωρακική χώρα, με τα ακριβή αίτια θανάτου να αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή.



Καθ’ όλη τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί είχαν θέσει τον 43χρονο υπό στενή παρακολούθηση, θεωρώντας τον ως βασικό ύποπτο για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Το βράδυ του Σαββάτου, η σύζυγός του παρέμεινε για αρκετές ώρες στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προέκυψαν ουσιαστικά στοιχεία από την κατάθεσή της, ωστόσο η παρουσία της φέρεται να λειτούργησε ως μοχλός πίεσης που οδήγησε τελικά τον κατηγορούμενο στην ομολογία.



Τη Δευτέρα αναμένεται η διαβίβαση της δικογραφίας στον εισαγγελέα για την έκδοση εντάλματος σύλληψης, ενώ την Τρίτη θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες.