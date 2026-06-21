Παναθηναϊκός: Έφτασε στην Ελλάδα για να υπογράψει ο Πένια, συμφωνία των πρασίνων με την Μπαρτσελόνα
SPORTS
Παναθηναίκός Μπαρτσελόνα Ινιάκι Πένια

Παναθηναϊκός: Έφτασε στην Ελλάδα για να υπογράψει ο Πένια, συμφωνία των πρασίνων με την Μπαρτσελόνα

Ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει σε οριστική συμφωνία με την Μπαρτσελόνα - Το συμβόλαιο του 27χρονου κίπερ θα έχει ισχύ για 3+1 χρόνια

Παναθηναϊκός: Έφτασε στην Ελλάδα για να υπογράψει ο Πένια, συμφωνία των πρασίνων με την Μπαρτσελόνα
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Ο Ινιάκι Πένια έφτασε στην Αθήνα λίγο μετά τις 20:00 ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από την Μπαρτσελόνα στον Παναθηναϊκό.

Οι πράσινοι έχουν φτάσει σε οριστική συμφωνία με την Μπαρτσελόνα αντί ποσού μεταξύ των 2,5 και 3 εκατομμυρίων ευρώ και απομένουν μόνο τα διαδικαστικά. Το συμβόλαιο του 27χρονου κίπερ θα έχει ισχύ για 3+1 χρόνια.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο Ισπανός θα πετάξει για την Ολλανδία, ώστε να τεθεί στη διάθεση του Γιάκομπ Νίστρουπ, ο οποίος από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας θα έχει έτοιμη την τριάδα με την οποία θα πορευθεί μέσα στη σεζόν.

Ο Πένια προορίζεται για τον βασικό στον άσο, ο Τσάβες θα παραμείνει για ακόμα ένα χρόνο ως δανεικός από την Αρχεντίνος Τζούνιορς και λογίζεται ως δεύτερος τερματοφύλακας, με τρίτο τον Κότσαρη.

Πηγή: www.gazzetta.gr
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