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Παναθηναϊκός: Έφτασε στην Ελλάδα για να υπογράψει ο Πένια, συμφωνία των πρασίνων με την Μπαρτσελόνα
Παναθηναϊκός: Έφτασε στην Ελλάδα για να υπογράψει ο Πένια, συμφωνία των πρασίνων με την Μπαρτσελόνα
Ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει σε οριστική συμφωνία με την Μπαρτσελόνα - Το συμβόλαιο του 27χρονου κίπερ θα έχει ισχύ για 3+1 χρόνια
Ο Ινιάκι Πένια έφτασε στην Αθήνα λίγο μετά τις 20:00 ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από την Μπαρτσελόνα στον Παναθηναϊκό.
Οι πράσινοι έχουν φτάσει σε οριστική συμφωνία με την Μπαρτσελόνα αντί ποσού μεταξύ των 2,5 και 3 εκατομμυρίων ευρώ και απομένουν μόνο τα διαδικαστικά. Το συμβόλαιο του 27χρονου κίπερ θα έχει ισχύ για 3+1 χρόνια.
Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο Ισπανός θα πετάξει για την Ολλανδία, ώστε να τεθεί στη διάθεση του Γιάκομπ Νίστρουπ, ο οποίος από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας θα έχει έτοιμη την τριάδα με την οποία θα πορευθεί μέσα στη σεζόν.
Ο Πένια προορίζεται για τον βασικό στον άσο, ο Τσάβες θα παραμείνει για ακόμα ένα χρόνο ως δανεικός από την Αρχεντίνος Τζούνιορς και λογίζεται ως δεύτερος τερματοφύλακας, με τρίτο τον Κότσαρη.
Πηγή: www.gazzetta.gr
Οι πράσινοι έχουν φτάσει σε οριστική συμφωνία με την Μπαρτσελόνα αντί ποσού μεταξύ των 2,5 και 3 εκατομμυρίων ευρώ και απομένουν μόνο τα διαδικαστικά. Το συμβόλαιο του 27χρονου κίπερ θα έχει ισχύ για 3+1 χρόνια.
Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο Ισπανός θα πετάξει για την Ολλανδία, ώστε να τεθεί στη διάθεση του Γιάκομπ Νίστρουπ, ο οποίος από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας θα έχει έτοιμη την τριάδα με την οποία θα πορευθεί μέσα στη σεζόν.
Ο Πένια προορίζεται για τον βασικό στον άσο, ο Τσάβες θα παραμείνει για ακόμα ένα χρόνο ως δανεικός από την Αρχεντίνος Τζούνιορς και λογίζεται ως δεύτερος τερματοφύλακας, με τρίτο τον Κότσαρη.
Πηγή: www.gazzetta.gr
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