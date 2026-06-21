Ο Τραμπ... ανακοίνωσε ότι ο Στάρμερ παραιτείται τη Δευτέρα, πριν το κάνει ο ίδιος ο Βρετανός πρωθυπουργός: Απέτυχε παταγωδώς στο μεταναστευτικό και την ενέργεια

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλυψε μάλιστα και τους λόγους για τους οποίους παραιτείται ο Βρετανός πρωθυπουργός





Ο Τραμπ χωρίς να επικαλείται κάποια πηγή ή να στηρίζει κάπου την τοποθέτησή του, σε ανάρτησή του στο Truth Social, «εύχεται κάθε επιτυχία» στον Κιρ Στάρμερ και υποστηρίζει ότι ως πρωθυπουργός απέτυχε παταγωδώς σε δύο τομείς, στο μεταναστατευτικό και στην ενέργεια.



Αναλυτικά η ανάρτηση















Η αδύναμη θέση του Στάρμερ -μια κατάσταση που συνεχιζόταν εδώ και μήνες- αποδυναμώθηκε απότομα την Παρασκευή, όταν ο αντίπαλός του Άντι Μπέρναμ, ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, κέρδισε μια έδρα στο κοινοβούλιο, η οποία θα του επιτρέψει να υποβάλει υποψηφιότητα ηγεσία του κόμματος.



Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι ο Στάρμερ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η θέση του δεν ήταν πλέον βιώσιμη, μετά από συζητήσεις με υπουργούς του υπουργικού συμβουλίου, συμβούλους, δωρητές και ηγέτες συνδικαλιστικών οργανώσεων.



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Ωστόσο, κυβερνητική πηγή ανέφερε ότι ο Στάρμερ παρέμενε επικεντρωμένος στο έργο του και επισήμανε προηγούμενες δηλώσεις του προς αυτή την κατεύθυνση.



«Να μη διαλυθεί το Εργατικό Κόμμα» Ο Βρετανός ηγέτης δήλωσε την Παρασκευή ότι θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση για την ηγεσία του και προέτρεψε το Εργατικό Κόμμα να μην διαλυθεί από εσωτερικές διαμάχες.



Αν και οδήγησε τους Εργατικούς σε μια συντριπτική εκλογική νίκη το 2024, ο πρωθυπουργός έγινε εξαιρετικά αντιδημοφιλής έπειτα από σειρά σκανδάλων και παλινωδιών, που έχουν δημιουργήσει σε πολλούς ψηφοφόρους την εντύπωση ότι δεν μπορεί να επιφέρει τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου που είχε υποσχεθεί.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ θα παραιτηθεί από το αξίωμα του, αύριο Δευτέρα, γιατί απέτυχε στους τομείς του μεταναστευτικού και της ενέργειας.Ο Τραμπ χωρίς να επικαλείται κάποια πηγή ή να στηρίζει κάπου την τοποθέτησή του, σε ανάρτησή του στο Truth Social, «εύχεται κάθε επιτυχία» στον Κιρ Στάρμερ και υποστηρίζει ότι ως πρωθυπουργός απέτυχε παταγωδώς σε δύο τομείς, στο μεταναστατευτικό και στην ενέργεια.«Ο Κιρ Στάρμερ θα παραιτηθεί από το αξίωμα του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου. Απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά θέματα: το μεταναστευτικό και την ενέργεια (Ανοίξτε τα πετρελαϊκά κοιτάσματα της Βόρειας Θάλασσας!). Του εύχομαι κάθε επιτυχία!».Η ανάρτηση αυτή έρχεται σε συνέχεια του σημερινού δημοσιεύματος του Observer, σύμφωνα με το οποίο ο Στάρμερ αναμένεται να παραιτηθεί τη Δευτέρα και να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησής του, αν και κυβερνητική πηγή δήλωσε ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός εξακολουθεί να επικεντρώνεται στην άσκηση των κυβερνητικών του καθηκόντων.Η αδύναμη θέση του Στάρμερ -μια κατάσταση που συνεχιζόταν εδώ και μήνες- αποδυναμώθηκε απότομα την Παρασκευή, όταν ο αντίπαλός του Άντι Μπέρναμ, ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, κέρδισε μια έδρα στο κοινοβούλιο, η οποία θα του επιτρέψει να υποβάλει υποψηφιότητα ηγεσία του κόμματος.Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι ο Στάρμερ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η θέση του δεν ήταν πλέον βιώσιμη, μετά από συζητήσεις με υπουργούς του υπουργικού συμβουλίου, συμβούλους, δωρητές και ηγέτες συνδικαλιστικών οργανώσεων.Προσθέτει, δε, ότι ο Στάρμερ συζητούσε το θέμα της παραίτησης με τη σύζυγό του στην εξοχική του κατοικία στο Τσέκερς πριν λάβει τελική απόφαση, αλλά υψηλόβαθμα στελέχη του Εργατικού Κόμματος ανέμεναν μια σαφή δήλωση σχετικά με το μέλλον του ακόμη και τη Δευτέρα.Ωστόσο, κυβερνητική πηγή ανέφερε ότι ο Στάρμερ παρέμενε επικεντρωμένος στο έργο του και επισήμανε προηγούμενες δηλώσεις του προς αυτή την κατεύθυνση.Ο Βρετανός ηγέτης δήλωσε την Παρασκευή ότι θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση για την ηγεσία του και προέτρεψε το Εργατικό Κόμμα να μην διαλυθεί από εσωτερικές διαμάχες.Αν και οδήγησε τους Εργατικούς σε μια συντριπτική εκλογική νίκη το 2024, ο πρωθυπουργός έγινε εξαιρετικά αντιδημοφιλής έπειτα από σειρά σκανδάλων και παλινωδιών, που έχουν δημιουργήσει σε πολλούς ψηφοφόρους την εντύπωση ότι δεν μπορεί να επιφέρει τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου που είχε υποσχεθεί.

Αν παραιτηθεί ή εκδιωχθεί, αυτό θα σημαίνει ότι η Βρετανία θα ορίσει τον έβδομο πρωθυπουργό της σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο από μια δεκαετία – η ταχύτερη εναλλαγή πρωθυπουργών εδώ και σχεδόν δύο αιώνες, κάτι που αντανακλά την οργή για την αποτυχία των διαδοχικών κυβερνήσεων να βελτιώσουν τις δημόσιες υπηρεσίες και να αντιμετωπίσουν ζητήματα όπως η παράνομη μετανάστευση.



Περισσότεροι από 100 εκλεγμένοι βουλευτές του κόμματος του Στάρμερ – περίπου το ένα τέταρτο του συνόλου των εκπροσώπων των Εργατικών στη Βουλή των Κοινοτήτων – έχουν δηλώσει δημοσίως ότι επιθυμούν να παραιτηθεί ή να καθορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, σύμφωνα με καταμέτρηση του Reuters.