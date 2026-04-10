Ποια είναι η Tζένη Κατσίγιαννη που έκανε χαμό στο TikTok με το τραγούδι «Πες Μου Πώς σε Λένε» πριν ακόμη κυκλοφορήσει
Η ερμηνεύτρια του δημοτικού τραγουδιού προχώρησε σε μία επανεκτέλεση που «παντρεύει» την ηπειρώτικο ήχο με το σήμερα
Viral έχει γίνει το νέο κομμάτι της Τζένης Κατσίγιαννη. Η ερμηνεύτρια του λαϊκού και δημοτικού τραγουδιού προχώρησε σε μία επανεκτέλεση που «παντρεύει» την ηπειρώτικο ήχο με το σήμερα.
Η τραγουδίστρια παρουσιάζει το «Πες Μου Πώς σε Λένε», σε μουσική του Κώστα Τζήμα και στίχους του Κώστα Τζήμα και Δόκιμου Χαραλάμπους, υπό την ενορχήστρωση του Κώστα Καζιακούρα και με remix-mastering του Κωνσταντίνου Παντζή.
Πριν ακόμα κυκλοφορήσει στο Youtube, το τραγούδι που επανεκτέλεσε η Τζένη Κατσιάγιαννη προκάλεσε αίσθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κερδίζοντας γρήγορα το ενδιαφέρον του κόσμου. Συγκεκριμένα, πολλοί ήταν εκείνοι που επέλεξαν να ντύσουν βίντεό τους με τους ήχους του κομματιού που ενώνει το δημοτικό τραγούδι με τον σύγχρονο ρυθμό.
Ακούστε το τραγούδι της Τζένης Κατσίγιαννη
Η καλλιτέχνιδα που ακολούθησε τα βήματα του πατέρα της, από νεαρή ηλικία ξεκίνησε να ασχολείται με το τραγούδι. Πριν ακόμη ενηλικιωθεί, το τραγούδι έγινε για εκείνη επάγγελμα, ενώ το 2004 η Τζένη Κατσίγιαννη πραγματοποίησε τις πρώτες της εμφανίσεις σε κέντρο. Μέχρι σήμερα συνεργάζεται με τον αδερφό της και με άλλα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής.
Θυμούμενη την αφετηρία της, Τζένη Κατσίγιαννη είχε πει σε συνέντευξή της: «Ιδιαίτερες δυσκολίες στα πρώτα μου βήματα, δεν συνάντησα, και αυτό γιατί ξεκίνησα δίπλα στον αδερφό μου, Γιάννη Κατσίγιαννη, ο οποίος είχε ήδη, μία πάρα πολύ καλή πορεία στον χώρο, και ένα όνομα. Η μόνη δυσκολία, ήταν η προσαρμογή και η γνωριμία με τη νύχτα, και στην ηλικία που ήμουν εγώ τότε, δεν ήταν εύκολο, να διαχειριστώ κάποιες καταστάσεις, που για μένα, ήταν πρωτόγνωρες».
Όσον αφορά δε στη πιο σημαντική συμβουλή που της είχε δώσει ο πατέρας της, είχε αναφέρει: «Ο πατέρας μου, λίγους μήνες πριν φύγει από τη ζωή, μου ζήτησε να μου πει κάτι. (Με αυτό τον τρόπο που είχε, ναι μεν αυστηρό, αλλά ταυτόχρονα, τόσο γλυκό και στοργικό, έχοντας πάντα, έναν όμορφο τρόπο, να μας περνάει το μήνυμα). Μου λέει λοιπόν. Επειδή εσύ, έχεις σκοπό να γίνεις τραγουδίστρια και σου αρέσει πολύ, θέλω να ξεκινήσεις, μόνο με τον αδερφό σου, να το κάνεις σιγά σιγά, να δεις τα πράγματα πώς είναι, και να έχεις τα μάτια σου 14, γιατί δεν είναι, εύκολο επάγγελμα. Αυτή ήταν μία από τις σημαντικότερες συμβουλές του, μαζί και με άλλες πολλές, που γενικά τις είχα, και τις έχω, πρότυπο στην ζωή μου».
Με καταγωγή από το Βαλτεσίνικο Αρκαδίας, η Τζένη Κατσίγιαννη είναι κόρη του αείμνηστου τραγουδιστή του δημοτικού τραγουδιού Φώτη Κατσίγιαννη. Ο ένας από τους δύο αδερφούς της, Γιάννης, σημειώνει τη δική του πορεία στον ίδιο χώρο.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
