Γεωργιάδης κατά Καρχιμάκη για τα σεντόνια στο «Αττικόν»: Δεν υπάρχουν ελλείψεις, έγραψε ψέματα

Με αναφορά στα στοιχεία της διοίκησης του νοσοκομείου απάντησε ο υπουργός Υγείας στις καταγγελίες του στελέχους του ΠΑΣΟΚ για το νοσοκομείο





Ο κ. Γεωργιάδης, αναφερόμενος στις καταγγελίες για ράντζα και ασθενείς που φέρεται να νοσηλεύονταν στους διαδρόμους, σημείωσε πως για το συγκεκριμένο ζήτημα έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα, ενώ τόνισε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έργα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.







«Μου έκανε εντύπωση αυτό που έγραψε για τα σεντόνια και έστειλα αμέσως και ζήτησα ενημέρωση από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου», ανέφερε ο υπουργός, παραθέτοντας την ενημέρωση που, όπως είπε, έλαβε από τον διοικητή του «Αττικόν».



Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, η διοίκηση του νοσοκομείου τον ενημέρωσε ότι «το μεσημέρι της Κυριακής υπάρχουν 250 διαθέσιμα σεντόνια» και ότι «δεν έχει αναφερθεί από κανένα τμήμα έλλειψη», σημειώνοντας παράλληλα πως το νοσοκομείο είχε μόλις ολοκληρώσει την εφημερία του.









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Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας: «Για τα ράντζα του έχω μιλήσει τόσες φορές που πλέον νομίζω είναι γραφικό να μιλήσω ξανά. Άλλωστε τα έργα για να τα καταργήσουμε έχουν ξεκινήσει και το ξέρουν όλοι στην περιοχή αυτή. Αλλά μου έκανε εντύπωση αυτό που έγραψε για τα σεντόνια και έστειλα αμέσως και ζήτησα ενημέρωση από την Διοίκηση του Νοσοκομείου. Ιδού η ενημέρωση που έλαβα:



‘Καλημέρα σας κ. υπουργέ..



Τώρα μετρήθηκαν τα διαθέσιμα σεντόνια και μεσημέρι της Κυριακής υπάρχουν 250 διαθέσιμα.



Δεν έχει αναφερθεί από κανένα τμήμα έλλειψη και να ληφθεί υπόψη ότι χθες το πρωί βγήκαμε από εφημερίας’.



Την απάντησή του στις καταγγελίες του στελέχους του ΠΑΣΟΚ Λευτέρη Καρχιμάκη, για την κατάσταση στο νοσοκομείο «Αττικόν» και τα ράντζα έδωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτηση του.Ο κ. Γεωργιάδης, αναφερόμενος στις καταγγελίες για ράντζα και ασθενείς που φέρεται να νοσηλεύονταν στους διαδρόμους, σημείωσε πως για το συγκεκριμένο ζήτημα έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα, ενώ τόνισε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έργα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.Ωστόσο, στάθηκε ειδικά στην αναφορά περί έλλειψης σεντονιών, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη καταγγελία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.«Μου έκανε εντύπωση αυτό που έγραψε για τα σεντόνια και έστειλα αμέσως και ζήτησα ενημέρωση από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου», ανέφερε ο υπουργός, παραθέτοντας την ενημέρωση που, όπως είπε, έλαβε από τον διοικητή του «Αττικόν».Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, η διοίκηση του νοσοκομείου τον ενημέρωσε ότι «το μεσημέρι της Κυριακής υπάρχουν 250 διαθέσιμα σεντόνια» και ότι «δεν έχει αναφερθεί από κανένα τμήμα έλλειψη», σημειώνοντας παράλληλα πως το νοσοκομείο είχε μόλις ολοκληρώσει την εφημερία του.«Κοινώς ο κ. Καρχιμάκης έγραψε ψέματα, πράγμα που δεν μου κάνει καμία εντύπωση βέβαια για να είμαι ειλικρινής», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας.«Για τα ράντζα του έχω μιλήσει τόσες φορές που πλέον νομίζω είναι γραφικό να μιλήσω ξανά. Άλλωστε τα έργα για να τα καταργήσουμε έχουν ξεκινήσει και το ξέρουν όλοι στην περιοχή αυτή. Αλλά μου έκανε εντύπωση αυτό που έγραψε για τα σεντόνια και έστειλα αμέσως και ζήτησα ενημέρωση από την Διοίκηση του Νοσοκομείου. Ιδού η ενημέρωση που έλαβα:‘Καλημέρα σας κ. υπουργέ..Τώρα μετρήθηκαν τα διαθέσιμα σεντόνια και μεσημέρι της Κυριακής υπάρχουν 250 διαθέσιμα.Δεν έχει αναφερθεί από κανένα τμήμα έλλειψη και να ληφθεί υπόψη ότι χθες το πρωί βγήκαμε από εφημερίας’.

Κοινώς ο κ. Καρχιμάκης έγραψε ψέματα πράγμα που δεν μου κάνει καμία εντύπωση βέβαια για να είμαι ειλικρινής…».



Απάντηση στις δηλώσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για την κατάσταση στο Νοσοκομείο «Αττικόν» έδωσε το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Καρχιμάκης σε ανάρτηση του στο Facebook>



Η ανάρτηση του



Ευχαριστώ τον Άδωνις Γεωργιάδης - Adonis Georgiadis που μπήκε στην διαδικασία να απαντήσει για την κατάσταση στο "Αττικόν".

Οι εικόνες μιλάνε από μόνες τους και δεν περιποιούν τιμή σε κανέναν, πόσο μάλλον στον πολιτικό προϊστάμενο του ΕΣΥ, δηλαδή τον ίδιο.



Τα περί ψεύδους τού τα επιστρέφω ατόφια. Οι ασθενείς που καταγγέλλουν την κατάσταση δεν λένε ψέματα. Αγωνιούν και φοβούνται από μια κατάσταση που θυμίζει έκτακτες συνθήκες, ενώ είναι απλά έξοδος από εφημερία.



Αντιλαμβάνομαι όμως ότι το θέμα για τον υπουργό δεν είναι να διορθωθεί η κατάσταση, αλλά να μην ανοίξει μύτη.

Τα έχει πει και ο πρωθυπουργός: τους ενδιαφέρει η επικοινωνία, όχι η ουσία.



Απ’ όσο καταλαβαίνω, ρώτησε για τα σεντόνια σήμερα, ενώ η έλλειψη ήταν χθες το πρωί.



Θα του δώσω μία συμβουλή: για να κάνει μεγαλύτερη εντύπωση την επόμενη φορά, να ρωτήσει δύο μέρες μετά και όχι μία, προκειμένου να είναι ακόμα περισσότερα...

21.06.2026, 18:40