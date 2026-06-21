Η στιγμή που ο Μάριος Ηλιόπουλος προσγειώνεται με το ελικόπτερο στη Λογγά Μεσσηνίας
Η στιγμή που ο Μάριος Ηλιόπουλος προσγειώνεται με το ελικόπτερο στη Λογγά Μεσσηνίας
Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ βρέθηκε στον τόπο καταγωγής του, στο πλαίσιο της περιοδεία που κάνει η Ένωση για την κατάκτηση του πρωταθλήματος
Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν οι κάτοικοι της Λογγάς στον Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος επισκέφθηκε τη Μεσσηνία στο πλαίσιο της περιοδείας για την παρουσίαση του τροπαίου του 14ου πρωταθλήματος της ΑΕΚ.
Ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης, που διατηρεί ιδιαίτερους δεσμούς με την περιοχή καθώς η οικογένειά του κατάγεται από τη Λογγά, έφτασε στο γήπεδο της τοπικής ομάδας με το προσωπικό του ελικόπτερο. Η άφιξή του προκάλεσε το ενδιαφέρον των κατοίκων και αρκετοί συγκεντρώθηκαν στο γήπεδο για να τον υποδεχθούν.
Με την προσγείωσή του στον αγωνιστικό χώρο, ο Μάριος Ηλιόπουλος έγινε δεκτός με θερμό χειροκρότημα, ενώ του προσέφεραν αναμνηστικά δώρα, όπως ένα κασκόλ, μία φανέλα και μία κούπα με το σήμα και τα χρώματα του τοπικού συλλόγου.
Στην υποδοχή παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος και ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος, οι οποίοι τον καλωσόρισαν και είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν μαζί του. Ακολούθως, ο Μάριος Ηλιόπουλος περιηγήθηκε στο χωριό και συνομίλησε με κατοίκους. Μάλιστα, ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΑΕΚ είχε συνάντηση και νεαρούς φίλους της ΑΕΚ, που έσπευσαν να φωτογραφηθούν μαζί του και να εξασφαλίσουν ένα αυτόγραφο. Ο ίδιος υπέγραψε φανέλες και αναμνηστικά, χαρίζοντας χαμόγελα στους μικρούς φιλάθλους.
Μια από τις πιο όμορφες στιγμές της επίσκεψης ήταν όταν ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα ενός μικρού φίλου του Ολυμπιακού και υπέγραψε τη φανέλα που φορούσε.
Πηγή βίντεο: notosport.eleftheriaonline.gr
Ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης, που διατηρεί ιδιαίτερους δεσμούς με την περιοχή καθώς η οικογένειά του κατάγεται από τη Λογγά, έφτασε στο γήπεδο της τοπικής ομάδας με το προσωπικό του ελικόπτερο. Η άφιξή του προκάλεσε το ενδιαφέρον των κατοίκων και αρκετοί συγκεντρώθηκαν στο γήπεδο για να τον υποδεχθούν.
Με την προσγείωσή του στον αγωνιστικό χώρο, ο Μάριος Ηλιόπουλος έγινε δεκτός με θερμό χειροκρότημα, ενώ του προσέφεραν αναμνηστικά δώρα, όπως ένα κασκόλ, μία φανέλα και μία κούπα με το σήμα και τα χρώματα του τοπικού συλλόγου.
Στην υποδοχή παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος και ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος, οι οποίοι τον καλωσόρισαν και είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν μαζί του. Ακολούθως, ο Μάριος Ηλιόπουλος περιηγήθηκε στο χωριό και συνομίλησε με κατοίκους. Μάλιστα, ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΑΕΚ είχε συνάντηση και νεαρούς φίλους της ΑΕΚ, που έσπευσαν να φωτογραφηθούν μαζί του και να εξασφαλίσουν ένα αυτόγραφο. Ο ίδιος υπέγραψε φανέλες και αναμνηστικά, χαρίζοντας χαμόγελα στους μικρούς φιλάθλους.
Μια από τις πιο όμορφες στιγμές της επίσκεψης ήταν όταν ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα ενός μικρού φίλου του Ολυμπιακού και υπέγραψε τη φανέλα που φορούσε.
Πηγή βίντεο: notosport.eleftheriaonline.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα