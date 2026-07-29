Δεκάδες τομείς ανοίγουν για τους ιδιώτες στην Κούβα: Στα χέρια του κράτους παραμένουν υγεία, εκπαίδευση και ΜΜΕ

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Η Κούβα ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ανοίγει πολλούς τομείς της οικονομίας της στους ιδιώτες, λίγες ημέρες αφού το Κοινοβούλιο ενέκρινε μια δέσμη 176 μέτρων υπέρ της «οικονομίας της αγοράς».Η διαχείριση, είναι μερικοί από τους τομείς που θα ανοίξουν, μειώνοντας έτσι δραστικά τον αριθμό των υπηρεσιών που απαγορευόταν να προσφέρονται από ιδιωτικές εταιρείες.Ο ιδιωτικός τομέας θα μπορεί στο εξής να δραστηριοποιείται υπό όρους στη διανομή βενζίνης, την πώληση φαρμάκων και οπτικών, την εισαγωγή οχημάτων, να λειτουργεί οίκους ευγηρίας, να διαχειρίζεται τερματικούς σταθμούς επιβατών και φορτίων καθώς και λιμενικές εγκαταστάσεις και μαρίνες, καθώς επίσης και στην εκμετάλλευση πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και ορυχείων.Σύμφωνα με τις κουβανικές Αρχές, στο νησί υπάρχουν, αριθμός που δείχνει ότι επιταχύνεται η έγκριση λειτουργίας εταιρειών.Στον τομέα της υγείας πάντως, η νοσηλεία παραμένει «ευθύνη του κράτους» και οι ιατρικές και νοσοκομειακές υπηρεσίες θα χορηγούνται «δωρεάν στον κουβανικό λαό», πρόσθεσε η κυβέρνηση.Στον δημόσιο τομέα παραμένει και η εκπαίδευση, εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις που αφορούν μαθήματα γλωσσών ή φύλαξη παιδιών.Τακαι οι «στρατηγικοί» τομείς διατηρούνται υπό την εποπτεία του κράτους.Στις 18 Ιουνίου το κοινοβούλιο ενέκρινε μια μακρά λίστα με, όπως για παράδειγμα τη γεωργία και τις τράπεζες.Πρόκειται γιακαι της οικονομίας της που έχει βυθιστεί στην κρίση, μετά και τις πιέσεις που δέχεται εδώ και μήνες από τις ΗΠΑ. Το πετρελαϊκό εμπάργκο που επέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει φέρει την κουβανική οικονομία στο χείλος της κατάρρευσης, καθώς παρατηρούνται ελλείψεις τροφίμων, καυσίμων, πόσιμου νερού και φαρμάκων, ενώ οι διακοπές ρεύματος είναι συνεχείς.