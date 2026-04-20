Η σκηνή της φετινής Eurovision υπό κατασκευή, δείτε βίντεο
Οι δύο ημιτελικοί καθώς και ο μεγάλος τελικός θα πραγματοποιηθούν στο στάδιο Wiener Stadthalle της Βιέννης, στις 12, 14 και 16 Μαΐου

Υπό κατασκευή βρίσκεται η σκηνή της φετινής Eurovision και κυκλοφόρησε στο ίντερνετ βίντεο από τις εργασίες που γίνονται για την ολοκλήρωσή της.

Το Eurovision News δημοσίευσε στιγμιότυπα στο X και φαίνεται πως έχει στηθεί μέχρι στιγμής μία μεγάλη οθόνη στο κέντρο του σταδίου Wiener Stadthalle της Βιέννης, καθώς και κάποιοι από τους χώρους από όπου θα παρακολουθεί ο κόσμος που θα παρευρεθεί στους ημιτελικούς αλλά και στον μεγάλο τελικό.

Δείτε το βίντεο



Ο Α' Ημιτελικός της φετινής Eurovision θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαΐου, με τον Β' Ημιτελικό να ακολουθεί στις 14 Μαΐου. Οι χώρες που θα καταφέρουν να προκριθούν θα διαγωνιστούν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου.

Η σειρά εμφάνισης στον Α' Ημιτελικό

1. Μολδαβία
2. Σουηδία
3. Κροατία
Κλείσιμο
4. Ελλάδα
5. Πορτογαλία
6. Γεωργία
Ιταλία
7. Φινλανδία
8. Μαυροβούνιο
9. Εσθονία

10. Ισραήλ
Γερμανία
11. Βέλγιο
12. Λιθουανία
13. Άγιος Μαρίνος
14. Πολωνία
15. Σερβία

Η σειρά εμφάνισης στον Β' Ημιτελικό

1. Βουλγαρία
2. Αζερμπαϊτζάν
3. Ρουμανία
4. Λουξεμβούργο
5. Τσεχία
6. Αρμενία
7.Ελβετία
8. Κύπρος
Αυστρία
9. Λετονία
10. Δανία
11. Αυστραλία
12. Ουκρανία
Ηνωμένο Βασίλειο
13. Αλβανία
14. Μάλτα
15. Νορβηγία
Thema Insights

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

