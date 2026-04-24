Δεν θα μεταδώσουν τη Eurovision λόγω Ισραήλ η Ισπανία και Ιρλανδία, στη Σλοβενία θα μεταδώσουν ταινίες για την Παλαιστίνη
Οι εθνικοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς της Ιρλανδίας, της Ισπανίας και της Σλοβενίας δεν θα μεταδώσουν τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, μετά την απόφαση να μποϊκοτάρουν την εκδήλωση λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ.

Ο σλοβενικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTV επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι, αντί για την μετάδοση, θα προβάλει μια σειρά ταινιών για την Παλαιστίνη, αναφέρει ο Guardian.

Αλλά και η ισπανική RTVE επανέλαβε την απόφασή της να μην μεταδώσει την Eurovision, για πρώτη φορά από τότε που η χώρα άρχισε να συμμετέχει το 1961.

Από την πλευρά του, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ιρλανδίας, RTÉ, είχε ανακοινώσει τον περασμένο Δεκέμβριο ότι δεν θα μεταδώσει ούτε θα συμμετάσχει στην εκδήλωση.

Η Ολλανδία και η Ισλανδία αποχώρησαν τον περασμένο Δεκέμβριο, αλλά ο διαγωνισμός θα προβληθεί από τους αντίστοιχους εθνικούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς τους, NPO και RÚV.

Ο φετινός διαγωνισμός, ο 70ός της Eurovision με 35 χώρες που δήλωσαν συμμετοχή, θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη, την πρωτεύουσα της Αυστρίας, από τις 12 έως τις 16 Μαΐου.

Οι αποχωρήσεις προκλήθηκαν από την απόφαση του οργανωτικού φορέα, της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU), να επιτρέψει τη συμμετοχή του Ισραήλ παρά τις έντονες επικρίσεις για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.
