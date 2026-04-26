Η Σίντι Λόπερ διέκοψε συναυλία της στο Λας Βέγκας για να την πει σε θεατή: Αν προσπαθείς να με ειρωνευτείς, θα έρθω να σε βρω
Την ώρα που η 72χρονη τραγουδίστρια παρουσίαζε ένα από τα τραγούδια της, ακουγόταν έντονα η φωνή ενός άντρα να μιλά στο πλήθος με αποτέλεσμα να την εκνευρίσει και να του απαντήσει
Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της στο Caesars Palace την Παρασκευή 24 Απριλίου, όταν η 72χρονη τραγουδίστρια παρουσίαζε ένα από τα τραγούδια της στον κόσμο και από κάτω ακουγόταν έντονα η φωνή ενός άντρα να μιλά.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο ίντερνερ, η Λόπερ σταμάτησε και του είπε από τη σκηνή: «Δεν καταλαβαίνω τι στο καλό λες, αγαπητέ. Να θυμάσαι πού βρίσκεσαι, εντάξει; Γιατί αν προσπαθείς να με ειρωνευτείς σκ****, θα έρθω να σε βρω. Είμαι από το Μπρούκλιν».
Η αντίδρασή της προκάλεσε χειροκρότημα, με την ίδια να συνεχίζει λέγοντας με χιούμορ: «Και αν θέλω γαμ**** να μιλήσω, θα κάνω και ένα γαμ**** tap dance αν θέλω. Συγγνώμη. Αυτό, βέβαια, δεν είναι μέρος των κοινωνικών μου δεξιοτήτων».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια επέστρεψε στο πρόγραμμά της, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Sally’s Pigeons» του 1993, το οποίο αναφέρεται σε παιδική της φίλη που πέθανε έπειτα από παράνομη άμβλωση.
Οι εμφανίσεις της Λόπερ στο Λας Βέγκας ξεκίνησαν την Παρασκευή 24 Απριλίου και θα διαρκέσουν έως τις 2 Μαΐου, με συναυλίες προγραμματισμένες και για τις επόμενες ημέρες. Ακολουθούν την αποχαιρετιστήρια περιοδεία «Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour», η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Οκτώβριο του 2024 έως τον Αύγουστο του 2025, καλύπτοντας 69 πόλεις σε Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Αυστραλία και Ιαπωνία.
Δείτε το βίντεο
@enews
Cyndi Lauper had some words for a heckler at the opening night of her Las Vegas residency. (🎥: Instagram/JPASC24)♬ original sound - E! News
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα