Η Μαριέττα Χρουσαλά κολύμπησε με λευκούς καρχαρίες
Η πρώην παρουσιάστρια είχε ζήσει την ίδια εμπειρία πριν από 16 χρόνια και ανυπομονούσε να τη ζήσει ξανά
Με λευκούς καρχαρίες κολύμπησε η Μαριέττα Χρουσαλά και μοιράστηκε στιγμιότυπα στο Instagram.
Η πρώην παρουσιάστρια ανέβασε το Σάββατο 25 Απριλίου φωτογραφίες και ένα βίντεο στο προφίλ της από την όλη εμπειρία, σημειώνοντας πως είχε κολυμπήσει ξανά με καρχαρίες πριν από 16 χρόνια και ήταν κάτι που ήθελε οπωσδήποτε να ζήσει ξανά. Σε κάποιες από τις φωτογραφίες που ανέβασε φαίνεται επίσης να ταΐζει άγρια πουλιά με την οικογένειά της, ενώ στη διαδρομή που έκαναν με το σκάφος για να συναντήσουν τους καρχαρίες, είδαν και δελφίνια.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μαριέττα Χρουσαλά έγραψε: «Το έκανα 16 χρόνια πριν με τους μεγάλα λευκούς. Έπρεπε να επιστρέψω. Τι εμπειρία και αδρεναλίνη. Να σέβεστε τη φύση και ερωτευτείτε μαζί της. #sorry για το βίντεο αλλά και εγώ φοβήθηκα».
