Μαριέττα Χρουσαλά: Οι δημόσιες ευχές στη μητέρα της για τα γενέθλιά της και το κοινό στιγμιότυπο στο ηλιοβασίλεμα
GALA
Μαριέττα Χρουσαλά Μητέρα Γενέθλια

Η πρώην παρουσιάστρια έκανε μία ανάρτηση στα social media για την ξεχωριστή μέρα

Στη μητέρα της ευχήθηκε και δημόσια μέσα από τα social media η Μαριέττα Χρουσαλά για τα γενέθλιά της. Η πρώην παρουσιάστρια ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα οικογενειακό στιγμιότυπο από καλοκαιρινές διακοπές.

Σε αυτό, η Μαριέττα Χρουσαλά ποζάρει μαζί με τη μητέρα της και τον αδερφό της, με φόντο το ηλιοβασίλεμα. «Χρόνια πολλά μανούλα», έγραψε πάνω στη φωτογραφία, θέλοντας να της ευχηθεί για την ξεχωριστή μέρα.

Δείτε την ανάρτησή της

