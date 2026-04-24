Πάτρικ Μαλντούν: Το τελευταίο βίντεο που έστειλε στην αδερφή του πριν εντοπιστεί νεκρός
GALA
Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι υπέστη καρδιακή προσβολή

Ιωάννα Μαρίνου
Η αδερφή του Πάτρικ ΜαλντούνΣάνα Ζάπα ανάρτησε το τελευταίο βίντεο που της είχε στείλει ο ηθοποιός, λίγες ώρες πριν εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του στο Λος Άντζελες.

Ο  Μαλντούν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών την Κυριακή 19 Απριλίου, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι υπέστη καρδιακή προσβολή. Η Σάνα Ζάππα Μαλντούν δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το βράδυ της Τετάρτης το συγκεκριμένο βίντεο, αποκαλύπτοντας ότι ο αδερφός της, της το είχε στείλει το Σάββατο, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Μουσείο Τέχνης της Κομητείας του Λος Άντζελες.

Δείτε το βίντεο


Στο βίντεο, ο Πάτρικ Μαλντούν κατέγραφε έναν πίνακα που απεικονίζει τον Ιγνάτιο Λογιόλα και στη συνέχεια φώναξε ένα σύνθημα από τα σχολικά του χρόνια. Όπως εξηγεί η αδερφή του, ο ηθοποιός ήταν θαυμαστής του Αγίου και είχε φοιτήσει στο Loyola High School, γεγονός που συνδέεται με το συγκεκριμένο σύνθημα από την εποχή που έπαιζε αμερικανικό ποδόσφαιρο.

Η Σάνα Μαλντούν Ζάπα περιέγραψε τον αδερφό της ως «ο αστείος, ο καλλιτέχνης, ο αθλητής». Όπως ανέφερε, η οικογένεια σκοπεύει να πραγματοποιήσει μία τελετή στη μνήμη του, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν ληφθεί σχετικές αποφάσεις, καθώς βρίσκονται ακόμη σε περίοδο πένθους.

Ο Πάτρικ Μαλντούν εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο ντους από τη σύντροφό του και έπειτα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι τελευταίες αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν έδειχναν κάποιο σημάδι ότι αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας, παρουσιάζοντας την καθημερινότητά του λίγο πριν τον αιφνίδιο θάνατό του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης