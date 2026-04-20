Πάτρικ Μαλντούν: Πέθανε στα 57 του ο ηθοποιός των σειρών «Days Of Our Lives» και «Melrose Place»
Πέθανε στα 57 του ο Πάτρικ Μαλντούν, ο ηθοποιός των σειρών «Days Of Our Lives», «Melrose Place» και της ταινίας «Starship Troopers».
Ο ηθοποιός και παραγωγός έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 19 Απριλίου, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι υπέστη καρδιακή προσβολή.
Ο Μαλντούν υποδύθηκε τον Όστιν Ριντ στη σειρά «Days of Our Lives», από το 1992 έως το 1995 και εμφανίστηκε ξανά από το 2011 έως το 2012. Έπαιξε επίσης, στη σειρά «Melrose Place» ως ο κακός Ρίτσαρντ Χαρτ από την 3η έως την 5η σεζόν και πρωταγωνίστησε σε μια σειρά τηλεταινιών στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και τη δεκαετία του 2000.
Στον κινηματογράφο, ο ηθοποιός υποδύθηκε τον Ζάντερ Μπάρκαλοου στην ταινία του 1997 «Starship Troopers», σε σκηνοθεσία Πολ Βερχόφεν. Το τελευταίο του φιλμ, το θρίλερ «Dirty Hands», αναμένεται να κυκλοφορήσει φέτος.
Ο Πάτρικ Μαλντούν ήταν επίσης εκτελεστικός παραγωγός σε μια σειρά ταινιών, μεταξύ των οποίων τα «The Tribes of Palos Verdes», «Arkansas», «Marlowe», «The Card Counter», «The Dreadful», «Riff Raff» και, πιο πρόσφατα, στο «Kockroach», με πρωταγωνιστές τους Chris Hemsworth, Taron Egerton και Zazie Beetz, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε στάδιο γυρισμάτων. Ο ηθοποιός αγαπούσε και τη μουσική, καθώς ήταν και τραγουδιστής των The Sleeping Masses.
Ο Μαλντούν αφήνει πίσω του τη σύντροφό του, Μίριαμ Ρόθμπαρτ, τους γονείς του, Ντιάνα και Πάτρικ Μαλντούν και την αδερφή του.
Φωτογραφίες: Shutterstock
Actor and producer Patrick Muldoon, known for his roles in the daytime drama 'Days of Our Lives,' primetime soap 'Melrose Place' and movie 'Starship Troopers,' died suddenly this morning, April 19, following a heart attack. He was 57.— Deadline (@DEADLINE) April 20, 2026
Ποιος ήταν ο Πάτρικ ΜαλντούνΟ ηθοποιός γεννήθηκε στο Σαν Πέδρο της Καλιφόρνιας και αποφοίτησε από το USC, όπου έπαιζε στην ομάδα ποδοσφαίρου των Trojans. Ξεκίνησε την καριέρα του στην υποκριτική, ενώ ήταν ακόμα στο κολέγιο, με μια συμμετοχή σε δύο επεισόδια της κωμικής σειράς «Who’s the Boss;». Λίγο μετά την αποφοίτησή του το 1991, κέρδισε έναν ρόλο τριών επεισοδίων στη σειρά «Saved By the Bell».
