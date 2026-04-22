Το «αντίο» της Τόρι Σπέλινγκ στον Πάτρικ Μαλντούν: Λυπάμαι που ένα όμορφο φως έσβησε τόσο νωρίς
Η ηθοποιός αποχαιρέτησε τον άλλοτε σύντροφό της με μία συγκινητική ανάρτηση
Η Τόρι Σπέλινγκ αποχαιρέτησε τον Πάτρικ Μαλντούν μέσα από τα social media λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του. Ο πρωταγωνιστής του «Days of Our Lives» πέθανε από καρδιακή προσβολή, σε ηλικία 57 ετών, την Κυριακή 19 Απριλίου.
Η 52χρονη ηθοποιός έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram προς τιμήν του πρώην συντρόφου της, θυμούμενη στιγμές από το κοινό τους παρελθόν. Η Σπέλινγκ είχε σχέση με τον Μαλντούν τη δεκαετία του 1990, λίγο αφότου εκείνος έδωσε τέλος στη σχέση του με τη Ντενίζ Ρίτσαρντς, ενώ είχαν επανενωθεί πρόσφατα στο podcast της MisSpelling τον Οκτώβριο του 2025.
Αφού δημοσίευσε κοινές φωτογραφίες τους, στάθηκε στην επιρροή που είχε ο Μαλντούν στη ζωή της, χαρακτηρίζοντάς τον «τεράστιο κομμάτι» των χρόνων στη δεκαετία των 20 της. Η Σπέλινγκ ξεκίνησε την ανάρτησή της γράφοντας: «Μου πήρε μερικές ημέρες να κάνω αυτή την ανάρτηση. Δεν ήμουν έτοιμη να γράψω γιατί τότε θα γινόταν αληθινό. Και αυτό δεν θα έπρεπε να είναι αληθινό». Όσον αφορά στη γνωριμία τους, εξήγησε ότι έγινε σε ένα ραντεβού στα τυφλά, «που ευτυχώς δεν ήταν καθόλου στα τυφλά, γιατί τότε ήμασταν και οι δύο σε τηλεοπτική σειρά».
«Όπως κάθε άλλο κορίτσι στον κόσμο, είχα ξετρελαθεί με τον χαρακτήρα του, τον Όστιν, στο Days of Our Lives. Δεν είμαι σίγουρη ότι του το είχα ποτέ αποκαλύψει. Αυτό που γνώρισα και τελικά ερωτεύτηκα δεν ήταν μόνο ένα πανέμορφο πλάσμα εξωτερικά, αλλά η πιο όμορφη ψυχή», περιέγραψε.
Στη συνέχεια, περιέγραψε τον Πάτρικ Μαλντούν ως έναν άνθρωπο «ξεχωριστό και μοναδικό», αλλά και ως «τον πιο καλοσυνάτο και τρυφερό άνθρωπο με την πιο απίθανη, παράξενη αίσθηση του χιούμορ». «Καταλαβαίναμε ο ένας τον άλλον. Γελάσαμε πολύ. Γελούσα μαζί του και με εκείνον και του άρεσε. Είχε πολλά ταλέντα. Ήταν παθιασμένος με καθετί που έκανε», συνέχισε.
Δείτε την ανάρτησή της
«Και είχε έναν τρόπο να κάνει τους άλλους να χαμογελούν και έφερνε απόλυτη χαρά σε όλους όσοι είχαν την ευλογία να βρίσκονται στην τροχιά του. Ένα αληθινό δώρο», πρόσθεσε. «Μοιραζόμασταν την αγάπη μας για τους Broncos, τις κιθάρες, τις χαζομάρες, το κυνηγητό και το Grease! Μας άρεσε να τραγουδάμε δυνατά το Grease. Εγώ ήμουν η Sandy για τον Danny του! Αυτοί είμαστε να τραγουδάμε και να χορεύουμε στην πρώτη φωτογραφία. Το 1995, στα 22α γενέθλιά μου».
Η Σπέλινγκ σημείωσε επίσης ότι είχε έρθει πολύ κοντά με την οικογένειά του. «Λάτρευα το πόσο δεμένη ήταν η οικογένειά τους. Επαγγελματικά ήταν πάντα παρών. Και ήταν ένας άνθρωπος που στήριζε με θέρμη εκείνους που αγαπούσε», συμπλήρωσε.
«Ήταν πολύ σημαντικό κομμάτι των χρόνων που με διαμόρφωσαν στα 20 μου. Καταλήξαμε να είμαστε καλοί φίλοι. Ακόμη γελούσαμε και πάντα νοιαζόμασταν. Δεκαετίες αργότερα, τον βρήκα ξανά και ήταν τόσο αληθινός φίλος όταν περνούσα το διαζύγιό μου. Με έπαιρνε τηλέφωνο να δει πώς είμαι και μου έστελνε τα χειρότερα αστεία για να με κάνει να γελάω. Του άρεσε όταν γύριζα τα μάτια μου. Τώρα μου λείπουν αυτά τα χαζά αστεία», πρόσθεσε.
«Τελευταία φορά τον είδα το περασμένο καλοκαίρι», συνέχισε, πριν αναφερθεί με θερμά λόγια στην «αδελφή ψυχή» του, τη Μίριαμ Ρόθμπαρτ, τη σύντροφό του για χρόνια έως τον θάνατό του. «Μου είπε ότι θα τα πηγαίναμε καλά και αμέσως κατάλαβα. Ήταν η τέλεια ισορροπία του. Ήταν ακριβώς στη στιγμή του. Στο στοιχείο του. Είχε βρει αληθινή αγάπη. Τα πήγαινε καταπληκτικά».
Κλείνοντας την ανάρτησή της, η Τόρι Σπέλινγκ μοιράστηκε: «Δεν πιστεύω σημεταμέλεια, αλλά μετανιώνω που δεν κανονίσαμε εκείνο το δείπνο με εκείνον και τη Μίριαμ μετά. Η ζωή είναι μικρή. Κανονίστε εκείνο το δείπνο. Αποκαλούσαμε ο ένας τον άλλον Fckface. Αυτό ήμασταν εμείς. Λυπάμαι για την οικογένειά του και για τον κόσμο, που ένα όμορφο φως έσβησε τόσο νωρίς».
Tori Spelling shares touching tribute to ex-boyfriend Patrick Muldoon after actor's shock death https://t.co/t5kIWrgSkg— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 22, 2026
