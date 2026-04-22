Σπύρος Μπιμπίλας για Στέφανο Ληναίο: Υπήρξε εμβληματική μορφή του αγώνα για τα δικαιώματα των ηθοποιών
Διέγραψε σπουδαία πορεία στο θέατρο και ως πρωταγωνιστής και ως δίκαιος θιασάρχης, έγραψε σε ανάρτησή του
Ο Σπύρος Μπιμπίλας ήταν ένα από τα πρόσωπα του καλλιτεχνικού κόσμου που αποχαιρέτησαν τον Στέφανο Ληναίο μέσα από τα social media.
Ο σπουδαίος ηθοποιός πέθανε στα 98 του χρόνια, με την είδηση του θανάτου του να γίνεται γνωστή την Τετάρτη 22 Απριλίου. Μέσα από μία ανάρτηση στο Instagram, ο συνάδελφός του στάθηκε όχι μόνο στην πορεία του στην υποκριτική, αλλά και στη συνδικαλιστική του δράση και τις ενέργειες που έκανε για τις διεκδικήσεις των ηθοποιών, αποκαλώντας τον «εμβληματική μορφή του αγώνα για τη δημοκρατία και για τα δικαιώματα των ηθοποιών».
Πιο αναλυτικά, έγραψε: «Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε την αποχώρηση από τη ζωή του σπουδαίου μας συνανθρώπου και συναδέλφου Στεφάνου Ληναίου που υπήρξε εμβληματική μορφή του αγώνα για τη δημοκρατία, για τα δικαιώματα των ηθοποιών μέσα από σπουδαία συνδικαλιστική δράση ενώ ταυτόχρονα διέγραψε σπουδαία πορεία στο θέατρο και ως πρωταγωνιστής και ως δίκαιος θιασάρχης αφήνοντας το στίγμα του και στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση. Σεβόμενοι την επιθυμία του ίδιου και της σπουδαίας οικογένειας που δημιούργησε ανακοινώνουμε τον θάνατο του τέσσερις μέρες μετά την ημέρα της αποχώρησής του. Του οφείλουμε όλοι ένα τεράστιο ευχαριστώ για τους αγώνες του για τα δίκαια του λάου, για το ήθος που μας κληρονόμησε, για την πορεία του και τα μηνύματα ζωής που μας έδωσε από τον αγώνα του μέσα από την τέχνη του που με πάθος υπηρέτησε ενάντια στη δικτατορία, για το ωραίο θέατρο ΑΛΦΑ που δημιούργησε μαζί με την Έλλη Φωτίου, για την αγάπη του για όλους εμάς τους νεώτερους».
Κλείνοντας το κείμενο, ο Σπύρος Μπιμπίλας είπε το δικό του «ευχαριστώ» στον Στέφανο Ληναίο για τη στήριξη που του είχε δείξει όσο διήρκησε η θητεία του ως πρόεδρος του ΣΕΗ. «Προσωπικά τον ευχαριστώ γιατί με εμψύχωνε σε όλη τη διάρκεια που υπήρξα πρόεδρος του ΣΕΗ και με στήριξε με την αγάπη του. Καλό σου ταξίδι αγαπημένε μας συνάδελφε, συνοδοιπόρε, ο πολιτισμός μας σου οφείλει πολλά. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά σου», πρόσθεσε.
Δείτε την ανάρτηση
