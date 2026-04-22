Το συγκινητικό «αντίο» του Τάσου Ιορδανίδη στον Στέφανο Ληναίο: Το 2020 μαζί με την Έλλη Φωτίου με έσωσαν

- Τη Θάλεια και τα μάτια σου!-Μην αγχώνεστε,εννοείται!-Ακούς τι σου λέω!Τη Θάλεια και τα μάτια σου!Εγώ,αν δεν ήταν η Έλλη,δε θα ήμουν εδώ!Το 2020,ο Στέφανος Ληναίος και η κυρία Έλλη Φωτίου,με έσωσαν.Σα δύο φύλακες άγγελοι!Δύο άγγελοι που έγιναν οικογένειά μου-μας.Ευγνώμων-ες!Μαργαρίτα μου,Αλέξη μου,Στέφανε jr,κυρία Έλλη,είμαστε εδώ για πάντα!Κύριε Στέφανε…Μην αγχώνεστε,εννοείται!Τα φιλιά μας,την αγάπη μας!».Στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» ο Τάσος Ιορδανίδης είχε αποκαλύψει πως οι δυο τους τον έσωσαν μέσα από τη συνεργασία τους στο Θέατρο Άλφα: «Οι άνθρωποι αυτοί έχουν λειτουργήσει αυτό το θέατρο από το 1970 με πολύ κόπο. Είναι δύο πολύ, πολύ σεμνοί άνθρωποι. Δύο άνθρωποι που έχουν καταθέσει καλλιτεχνικό, πολιτιστικό, πολιτικό έργο. Είναι σεμνοί, ουσιαστικοί, δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που έχουμε στον νου μας ως σταρ, είναι ΑΝΘΡΩΠΟΙ με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Το δώρο που μας έκαναν εμάς, όχι που ήρθαν μόνο, αλλά και με τη συνεργασία μας στο "Θέατρο Άλφα Ληναίος - Φωτίου" είναι ανεκτίμητο. Και όταν τους είδα μετά από τόσα χρόνια, να μπορούν να μπαίνουν στο θέατρο και να παίρνουν την απόφαση και να έρχονται να παρακολουθήσον την παράσταση, είναι και λίγο στο μυαλό ότι ήταν ζευγάρι...», ανέφερε συγκινημένος.