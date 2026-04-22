Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά τον Στέφανο Ληναίο: Άφησε ένα δυνατό αποτύπωμα στη σκηνή, στην οθόνη, αλλά και στον δημόσιο λόγο
Ήταν βαθιά αφοσιωμένος στην τέχνη της υποκριτικής, αναφέρεται για τον ηθοποιό που πέθανε στα 98 του χρόνια
Η Φίνος Φιλμ τίμησε τον Στέφανο Ληναίο που έφυγε από τη ζωή στα 98 του χρόνια με ένα αφιερωματικό βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media. Σε αυτό παρουσιάζονται σκηνές από τις δύο ταινίες για τις οποίες είχε συνεργαστεί με την εταιρεία παραγωγής.
Στο κείμενο της ανάρτησης της Φίνος Φιλμ στο Instagram, επισημαίνεται πως ακόμη και από μικρούς ρόλους κατάφερε να αποδείξει ότι είναι μεγάλος ηθοποιός, ενώ υπογραμμίζεται η αφοσίωσή του στην τέχνη που υπηρέτησε και το αποτύπωμα που άφησε σε αυτή.
«Ο ταλαντούχος ηθοποιός μας Στέφανος Ληναίος πέρασε και αυτός στην αιωνιότητα πριν λίγες ημέρες, πλήρης ημερών, σε ηλικία 98 ετών. Βαθιά αφοσιωμένος στην τέχνη της υποκριτικής, κατάφερε να ξεχωρίσει σε μια διαδρομή που απλώθηκε σε περισσότερες από έξι δεκαετίες, αφήνοντας ένα δυνατό αποτύπωμα όχι μόνο στη σκηνή και στην οθόνη, αλλά και στον δημόσιο λόγο και τον πολιτισμό ευρύτερα», αναφέρεται αρχικά στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησης.
Στη συνέχεια, γίνεται μία αναφορά στις δύο ταινίες της Φίνοσ Φιλμ στις οποίες είχε συμμετάσχει ο Στέφανος Ληναίος και παρατίθεται μία φράση που συνήθιζε να λέει εκείνος. «Με τη Φίνος Φιλμ συνεργάστηκε σε δυο ταινίες, ''Ο Θησαυρός του Μακαρίτη'' (1959) και ''Το Κλωτσοσκούφι'' (1960), που στάθηκαν αρκετές για να αποδείξει πως ακόμα και μέσα από μικρούς ρόλους, μπορείς να φανείς μεγάλος ηθοποιός. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στη σύζυγο του Έλλη Φωτίου και στα παιδιά του. ''Προσπάθησε να “νικάς” οποιονδήποτε αντίπαλο, χωρίς να τον “αγγίζεις''».
Ακολουθεί η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ
