Στα φαβορί για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ ο Χάρις Ντίκινσον, ανεβαίνουν οι αποδόσεις του στα στοιχήματα
Στα φαβορί για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ ο Χάρις Ντίκινσον, ανεβαίνουν οι αποδόσεις του στα στοιχήματα
Ο 28χρονος ηθοποιός θεωρείται πλέον ένας από τους βασικούς διεκδικητές του ρόλου
Ο Χάρις Ντίκινσον συγκαταλέγεται πλέον στα φαβορί των στοιχηματικών εταιρειών για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ. Ο 28χρονος ηθοποιός, ο οποίος θα υποδυθεί τον Τζον Λένον στην κινηματογραφική τετραλογία «The Beatles: A Four-Film Cinematic Event», αναφέρεται αυτή τη στιγμή ως ένας από τους βασικούς διεκδικητές.
Από το 9/1 όπου βρισκόταν μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο Ντίκινσον σημειώνει απόδοση 8/5 για να γίνει ο νέος πράκτορας 007 μετά την αποχώρηση του Ντάνιελ Κρεγκ, ενώ ο Κάλουμ Τέρνερ εξακολουθεί να προηγείται στις αποδόσεις με 4/5. Όλα τα υπόλοιπα ονόματα προσφέρονται πλέον σε αποδόσεις 5/1 ή υψηλότερες.
Ο εκπρόσωπος της στοιχηματικής εταιρείας Ladbrokes, Άλεξ Απάτι, δήλωσε πως δεν είναι καθόλου απίθανο να είναι ο Χάρις Ντίκινσον ο νέος Τζέιμς Μποντ. «Ο Χάρις Ντίκινσον έχει μπροστά του μερικά πολύ γεμάτα χρόνια, αν κρίνει κανείς από τις τελευταίες αποδόσεις... μπορεί κάλλιστα να εναλλάσσεται ανάμεσα στον Τζον Λένον και τον Τζέιμς Μποντ», είπε χαρακτηριστικά.
Οι προβλέψεις των στοιχηματικών για το ποιος θα υποδυθεί τον Μποντ αλλάζουν σχεδόν καθημερινά, με τον Τζέικομπ Ελόρντι να είναι ένα από τα πιο πρόσφατα φαβορί, χάρη στον ρόλο του στη ρομαντική ταινία Wuthering Heights. Ο ίδιος έχει απόδοση 5/1, ενώ ο Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον 6/1.
Άλλα ονόματα που έχουν ακουστεί είναι οι Ίντρις Έλμπα, Θίο Τζέιμς, Τζόναθαν Μπέιλι, Τζέιμς Νόρτον, Τζακ Λόουντεν και Χένρι Κάβιλ. Μέχρι στιγμής, το μόνο πρόσωπο που έχει συνδεθεί επίσημα με το επόμενο κινηματογραφικό πρότζεκτ του Μποντ είναι ο Ντενί Βιλνέβ που θα υπογράφει τη σκηνοθεσία, έχοντας παράλληλα του ρόλο του εκτελεστικού παραγωγού του πρότζεκτ.
Φωτογραφία: Shutterstock
Από το 9/1 όπου βρισκόταν μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο Ντίκινσον σημειώνει απόδοση 8/5 για να γίνει ο νέος πράκτορας 007 μετά την αποχώρηση του Ντάνιελ Κρεγκ, ενώ ο Κάλουμ Τέρνερ εξακολουθεί να προηγείται στις αποδόσεις με 4/5. Όλα τα υπόλοιπα ονόματα προσφέρονται πλέον σε αποδόσεις 5/1 ή υψηλότερες.
Ο εκπρόσωπος της στοιχηματικής εταιρείας Ladbrokes, Άλεξ Απάτι, δήλωσε πως δεν είναι καθόλου απίθανο να είναι ο Χάρις Ντίκινσον ο νέος Τζέιμς Μποντ. «Ο Χάρις Ντίκινσον έχει μπροστά του μερικά πολύ γεμάτα χρόνια, αν κρίνει κανείς από τις τελευταίες αποδόσεις... μπορεί κάλλιστα να εναλλάσσεται ανάμεσα στον Τζον Λένον και τον Τζέιμς Μποντ», είπε χαρακτηριστικά.
Harris Dickinson is given a huge boost in James Bond betting odds after scooping the role of John Lennon in The Beatles' biopic https://t.co/TXguKCnRoc— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 22, 2026
Άλλα ονόματα που έχουν ακουστεί είναι οι Ίντρις Έλμπα, Θίο Τζέιμς, Τζόναθαν Μπέιλι, Τζέιμς Νόρτον, Τζακ Λόουντεν και Χένρι Κάβιλ. Μέχρι στιγμής, το μόνο πρόσωπο που έχει συνδεθεί επίσημα με το επόμενο κινηματογραφικό πρότζεκτ του Μποντ είναι ο Ντενί Βιλνέβ που θα υπογράφει τη σκηνοθεσία, έχοντας παράλληλα του ρόλο του εκτελεστικού παραγωγού του πρότζεκτ.
Φωτογραφία: Shutterstock
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
