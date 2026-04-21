Η Κλαυδία θα ανακοινώσει το 12αρι της Ελλάδας στον τελικό της Eurovision
Η εκπρόσωπος της Ελλάδας στην περσινή διοργάνωση θα ανακοινώσει σε ποια χώρα θα δοθούν οι δώδεκα βαθμοί της ελληνικής επιτροπής
Η Κλαυδία είναι εκείνη που θα ανακοινώσει το δωδεκάρι της Ελλάδας στον μεγάλο τελικό της Eurovision τον Μάιο στη Βιέννη.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, την Τρίτη 21 Απριλίου, σχετικά με τη συμμετοχή της Ελλάδας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού με τον Ακύλα και το Ferto, αποκαλύφθηκε ότι η τραγουδίστρια που είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα πέρυσι θα κάνει γνωστό στο κοινό σε ποια χώρα θα δοθούν οι δώδεκα βαθμοί της ελληνικής επιτροπής.
Η Κλαυδία είχε χαρίσει την έκτη θέση στην Ελλάδα, ερμηνεύοντας την «Αστερομάτα» στην 69η διοργάνωση.
