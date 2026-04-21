Eurovision 2026: Με το σήμα της νίκης ο Ακύλας, σήμερα η συνέντευξη τύπου στην ΕΡΤ
Eurovision 2026: Με το σήμα της νίκης ο Ακύλας, σήμερα η συνέντευξη τύπου στην ΕΡΤ
Στο πλευρό του τραγουδιστή που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον μουσικό διαγωνισμό με το «Ferto» βρέθηκε ο Φωκάς Ευαγγελινός
Χαμογελαστός και με θετική διάθεση εμφανίστηκε ο Ακύλας στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ λίγο πριν από τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της Eurovision 2026.
Ο τραγουδιστής που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον μουσικό διαγωνισμό με το «Ferto» θα απαντήσει σήμερα, Τρίτη 21 Απριλίου σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μαζί με τους πρωταγωνιστές της ελληνικής αποστολής λίγο πριν από την αναχώρησή τους για τη Βιέννη.
Στο πλευρό του καλλιτέχνη βρίσκεται ο Φωκάς Ευαγγελινός, με τους δύο να ποζάρουν μαζί, κάνοντας μεταξύ άλλων το σήμα της νίκης. Ο Ακύλας εμφανίστηκε με το χαρακτηριστικό σκουφάκι του και τις πορτοκαλί μπότες που φοράει σε εκδηλώσεις σχετικές με την προώθηση του κομματιού του και της συμμετοχής του στη φετινή Eurovision. Το look του ολοκληρώθηκε με μαύρα γυαλιά ηλίου και σετ σε μαύρο και πορτοκαλί χρώμα.
Ο τραγουδιστής που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον μουσικό διαγωνισμό με το «Ferto» θα απαντήσει σήμερα, Τρίτη 21 Απριλίου σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μαζί με τους πρωταγωνιστές της ελληνικής αποστολής λίγο πριν από την αναχώρησή τους για τη Βιέννη.
Στο πλευρό του καλλιτέχνη βρίσκεται ο Φωκάς Ευαγγελινός, με τους δύο να ποζάρουν μαζί, κάνοντας μεταξύ άλλων το σήμα της νίκης. Ο Ακύλας εμφανίστηκε με το χαρακτηριστικό σκουφάκι του και τις πορτοκαλί μπότες που φοράει σε εκδηλώσεις σχετικές με την προώθηση του κομματιού του και της συμμετοχής του στη φετινή Eurovision. Το look του ολοκληρώθηκε με μαύρα γυαλιά ηλίου και σετ σε μαύρο και πορτοκαλί χρώμα.
Ο Ακύλας θα συμμετάσχει στον Α’ Ημιτελικό του 70ού διαγωνισμού και θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση. Ο Α’ Ημιτελικός του διαγωνισμού θα διεξαχθεί στις 12 Μαΐου στη Βιέννη, με τον Β’ Ημιτελικό να ακολουθεί στις 14 Μαΐου. Οι χώρες που θα εξασφαλίσουν την πρόκριση θα λάβουν μέρος στον μεγάλο τελικό, ο οποίος έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 16 Μαΐου.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
