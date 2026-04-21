Eurovision 2026: Με το σήμα της νίκης ο Ακύλας, σήμερα η συνέντευξη τύπου στην ΕΡΤ
GALA
Στο πλευρό του τραγουδιστή που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον μουσικό διαγωνισμό με το «Ferto» βρέθηκε ο Φωκάς Ευαγγελινός

Βίντεο - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
5 ΣΧΟΛΙΑ
Χαμογελαστός και με θετική διάθεση εμφανίστηκε ο Ακύλας στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ λίγο πριν από τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της Eurovision 2026.

Ο τραγουδιστής που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον μουσικό διαγωνισμό με το «Ferto» θα απαντήσει σήμερα, Τρίτη 21 Απριλίου σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μαζί με τους πρωταγωνιστές της ελληνικής αποστολής λίγο πριν από την αναχώρησή τους για τη Βιέννη.

Στο πλευρό του καλλιτέχνη βρίσκεται ο Φωκάς Ευαγγελινός, με τους δύο να ποζάρουν μαζί, κάνοντας μεταξύ άλλων το σήμα της νίκης. Ο Ακύλας εμφανίστηκε με το χαρακτηριστικό σκουφάκι του και τις πορτοκαλί μπότες που φοράει σε εκδηλώσεις σχετικές με την προώθηση του κομματιού του και της συμμετοχής του στη φετινή Eurovision. Το look του ολοκληρώθηκε με μαύρα γυαλιά ηλίου και σετ σε μαύρο και πορτοκαλί χρώμα.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Συνέντευξη τύπου του Ακύλα στην ΕΡΤ

Κλείσιμο

Φωκάς Ευαγγελινός - Ακύλας

Ο Ακύλας θα συμμετάσχει στον Α’ Ημιτελικό του 70ού διαγωνισμού και θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση. Ο Α’ Ημιτελικός του διαγωνισμού θα διεξαχθεί στις 12 Μαΐου στη Βιέννη, με τον Β’ Ημιτελικό να ακολουθεί στις 14 Μαΐου. Οι χώρες που θα εξασφαλίσουν την πρόκριση θα λάβουν μέρος στον μεγάλο τελικό, ο οποίος έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 16 Μαΐου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης