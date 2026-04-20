Η Σαρλίζ Θερόν περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια τη νύχτα που η μητέρα της σκότωσε τον πατέρα της για να τη σώσει

Η ηθοποιός συγκλόνισε για το τραυματικό περιστατικό που έζησε σε ηλικία 15 ετών και εξήγησε πώς το διαχειρίστηκε





Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση προχώρησε η Σαρλίζ Θερόν για τη νύχτα που σημάδεψε τη ζωή της, όταν η μητέρα της πυροβόλησε και σκότωσε τον πατέρα της σε αυτοάμυνα.Σε συνέντευξη που έδωσε στους The New York Times, η ηθοποιός μίλησε για το τραυματικό περιστατικό του 1991, όταν ήταν μόλις 15 ετών. Όπως περιέγραψε, εκείνη και η μητέρα της είχαν επισκεφθεί το σπίτι του θείου της μετά από τον κινηματογράφο και είχε εκνευρίσει τον πατέρα της επειδή δεν ανακοίνωσε την άφιξή της πριν τρέξει κατευθείαν στο μπάνιο. «Έπρεπε να πάω επειγόντως τουαλέτα», εξήγησε. «Οπότε μπήκα τρέχοντας στο σπίτι για να προλάβω, και εκείνος το εξέλαβε ως αγένεια, επειδή δεν σταμάτησα να χαιρετήσω όλους».Η Θερόν πρόσθεσε: «Στη Νότια Αφρική είναι μεγάλο θέμα ο σεβασμός προς τους μεγαλύτερους. Και εκείνος βρισκόταν σε μια κατάσταση που απλώς ξέφυγε. Του τύπου “Γιατί δεν σταμάτησες; Ποια νομίζεις ότι είσαι;”».Η ηθοποιός θυμήθηκε ότι έφυγε και ζήτησε από τη μητέρα της να τη βοηθήσει να αποφύγει μια μεταγενέστερη σύγκρουση με τον πατέρα της. «Ήξερα ότι ήταν θυμωμένος μαζί μου. Έτσι της είπα “Όταν τελικά αποφασίσει να έρθει σπίτι, σε παρακαλώ πες του ότι κοιμάμαι”», είπε.«Πήγα στο δωμάτιό μου, έσβησα τα φώτα και φοβόμουν. Το παράθυρό μου έβλεπε στο δρόμο, και μπορούσα να καταλάβω το επίπεδο του θυμού, της απογοήτευσης ή της δυστυχίας από τον τρόπο που οδηγούσε όταν έφτανε», είπε. Σημείωσε έπειτα ότι: «Απλώς ήξερα πως κάτι κακό θα συμβεί».Η Θερόν στη συνέχεια θυμήθηκε ότι ο πατέρας της «εισέβαλε στο σπίτι», πυροβολώντας «μέσα από τις μεταλλικές πόρτες για να μπει, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι σκόπευε να τις σκοτώσει» και περιέγραψε τη μητέρα της να τρέχει σε ένα χρηματοκιβώτιο για να πάρει το δικό της όπλο πριν επιστρέψει στο δωμάτιο της κόρης της. «Κρατούσαμε την πόρτα με τα σώματά μας, γιατί δεν είχε κλειδαριά», είπε.«Απλώς έκανε ένα βήμα πίσω και άρχισε να πυροβολεί μέσα από την πόρτα», συνέχισε, προσθέτοντας ότι ήταν «τρελό» το ότι «καμία σφαίρα δεν τις πέτυχε».«Το μήνυμα ήταν πολύ ξεκάθαρο “Θα σας σκοτώσω απόψε. Νομίζεις ότι δεν μπορώ να μπω από αυτή την πόρτα; Κοίτα με. Θα πάω στο χρηματοκιβώτιο, θα πάρω την καραμπίνα”», τόνισε η ηθοποιός.Η ηθοποιός ανακάλεσε επίσης ότι τόσο ο πατέρας της όσο και ο θείος της, που φέρεται να τον συνόδευε, πυροβολήθηκαν. «Περπάτησε προς το χρηματοκιβώτιο και η μητέρα μου άνοιξε την πόρτα ενώ ο αδελφός του στεκόταν ακόμη εκεί», είπε.Η Θερόν εξομολογήθηκε: «Ο θείος έτρεξε στον διάδρομο και εκείνη έριξε μία σφαίρα προς τα εκεί, η οποία εξοστρακίστηκε επτά φορές και τον χτύπησε στο χέρι. Είναι πράγματα που δεν μπορείς να εξηγήσεις. Και μετά ακολούθησε τον πατέρα μου, ο οποίος τότε άνοιγε το χρηματοκιβώτιο για να πάρει περισσότερα όπλα, και τον πυροβόλησε».

Η ηθοποιός παραδέχτηκε πως για χρόνια ένιωθε ότι ήταν «οι μόνοι άνθρωποι» που είχαν ζήσει κάτι τέτοιο, επισημαίνοντας πόσο σημαντικό είναι να μιλά κανείς ανοιχτά για τέτοιες εμπειρίες, ώστε να μη νιώθουν άλλοι μόνοι.



Πλέον, η ίδια δηλώνει πως δεν τη στοιχειώνει το παρελθόν, ενώ αναγνωρίζει ότι η μητέρα της επέλεξε έναν τρόπο διαχείρισης βασισμένο στο να προχωρήσουν μπροστά. «Το επόμενο πρωί με έστειλε κανονικά στο σχολείο. Ήταν σαν να λέει "προχωράμε"», ανέφερε.



Η ηθοποιός έχει μιλήσει και στο παρελθόν για το τραύμα αυτό, αλλά και για τη βία κατά των γυναικών, τονίζοντας πως αποτελεί ένα διαχρονικό και παγκόσμιο πρόβλημα.