Κατερίνα Παπουτσάκη: Έχω περάσει μια πολύ δύσκολη φάση τα τελευταία τριάμισι χρόνια
Tώρα σιγά σιγά βρίσκω κι εγώ τους ρυθμούς μου, τις ισορροπίες, επισήμανε η ηθοποιός
Δύσκολα πέρασε τα τρία τελευταία περίπου χρόνια η Κατερίνα Παπουτσάκη, σύμφωνα με όσα δήλωσε η ίδια σε τηλεοπτική της συνέντευξη. Η ηθοποιός χώρισε το 2022 με τον πρώην σύζυγό της, τον Παναγιώτη Πιλαφά, μετά από μία δεκαετία κοινής πορείας και την απόκτηση δύο παιδιών και, όπως είπε, τώρα διανύει τη φάση που βρίσκει και πάλι τις ισορροπίες της.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», στην οποία βρέθηκε ως καλεσμένη, την Κυριακή 19 Απριλίου, η Κατερίνα Παπουτσάκη σημείωσε χαρακτηριστικά: «Εντάξει, έχω περάσει και μια πολύ δύσκολη φάση τα τελευταία τριάμιση χρόνια, οπότε είναι τώρα η φάση που σιγά σιγά βρίσκω κι εγώ τους ρυθμούς μου, τις ισορροπίες».
Παράλληλα, η ηθοποιός κλήθηκε να τοποθετηθεί σχετικά με το αν θεωρεί εφικτό δύο άνθρωποι να χτίσουν μία σχέση με διάρκεια. Παίρνοντας τον λόγο, υποστήριξε πως είναι δύσκολο κάτι τέτοιο, λόγω των αλλαγών που έχουν επιφέρει το διαδίκτυο και τα social media. «Δεν είναι εύκολο το “καιρό μαζί”. Παρατηρώ μια δυσκολία στις σχέσεις, οι άνθρωποι έχουν αλλάξει. Όλη αυτή η ιστορία με το ίντερνετ, το Instagram, με όλη αυτή την ευκολία του “δεν μου κάνεις εσύ, να έρθει ο επόμενος” και τόσο γρήγορα», σχολίασε.
«Ταυτόχρονα, οι άνθρωποι μιλούν με πολλούς ανθρώπους ταυτόχρονα, δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Υπάρχει έλλειψη αφοσίωσης, συγκέντρωσης».
