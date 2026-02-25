Κατερίνα Παπουτσάκη: Δεν απαγορεύεται ο έρωτας σε μια χωρισμένη 47χρονη μητέρα, απλώς είναι πρακτικά πιο δύσκολο
Κατερίνα Παπουτσάκη: Δεν απαγορεύεται ο έρωτας σε μια χωρισμένη 47χρονη μητέρα, απλώς είναι πρακτικά πιο δύσκολο
Ύπάρχουν πια άλλες προτεραιότητες, με πιο βασική τα παιδιά μου, σχολίασε η ηθοποιός
Στην προσωπική ζωή μίας 47χρονης χωρισμένης μητέρας αναφέρθηκε η Κατερίνα Παπουτσάκη, τονίζοντας ότι μπορεί μια γυναίκα σε αυτή τη φάση της ζωής της να ερωτευτεί, ωστόσο σχολίασε ότι είναι πιο δύσκολο λόγω ορισμένων καταστάσεων.
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!» μιλώντας μεταξύ άλλων για τα παιδιά της, τα οποία όπως είπε αποτελούν για εκείνη προτεραιότητα. Απαντώντας στην ερώτηση αν απαγορεύεται ο έρωτας σε μία γυναίκα ηλικίας 47 ετών, που έχει χωρίσει και ταυτόχρονα είναι μητέρα, απάντησε: «Όχι βέβαια, γιατί να απαγορεύεται; Απλώς είναι πρακτικά πιο δύσκολο να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Δεν υπάρχει η διαθεσιμότητα χώρου και χρόνου. Επίσης, υπάρχουν πια άλλες προτεραιότητες, με πιο βασική τα παιδιά μου».
Σε άλλο σημείο, η Κατερίνα Παπουτσάκη εξήγησε, πώς κατάφερε να βρει ισορροπίες στην καθημερινότητά της μετά το διαζύγιο με τον πρώην σύζυγό της: «Αρχικά πήρα δύναμη από τα παιδιά μου και από τη δική μου ανάγκη για επιβίωση και δημιουργία. Δεν το βάζω κάτω εύκολα. Είμαι μαχήτρια γενικά. Έχω έναν καλό μηχανισμό αυτοσυντήρησης».
Πρόσφατα, έγινε γνωστό ότι η ηθοποιός και ο επιχειρηματίας Θάνος Χατζόπουλος έβαλαν τέλος στη σχέση τους, έπειτα από 1,5 χρόνο που ήταν μαζί. Η Κατερίνα Παπουτσάκη και ο πρώην σύντροφός της, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης, στην αρχή κρατούσαν τη σχέση τους διακριτική και μακριά από τη δημοσιότητα. Στη συνέχεια, ωστόσο, έγιναν πιο εκδηλωτικοί, πραγματοποιώντας τον Οκτώβριο την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση. Η πληροφορία για τον χωρισμό τους έγινε γνωστή την Τρίτη 26 Ιανουαρίου και, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στην εκπομπή «Το Πρωινό», οι δυο τους έχουν ακολουθήσει ξεχωριστούς δρόμους εδώ και περίπου τρεις μήνες.
